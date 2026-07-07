リオネル・メッシが、ディエゴ・マラドーナ以来となるワールドカップでの大記録を達成。アルゼンチンの“魔法使い”はエジプトとの接戦を逆転し、偉業に並んだ。

アルゼンチンはベスト16でエジプトを3－2で逆転。ヤセル・イブラヒムとモスタファ・ジコのゴールで2点ビハインドを背負った。

OptaJoeによると、78分時点で2点ビハインドだったアルゼンチンは、延長戦なしで逆転したチームとしてはFIFAワールドカップ史上最も遅い時間帯での大逆転を達成した。クリスティアン・ロメロが1点を返すと、83分にメッシが同点弾。さらにロスタイム、エンツォ・フェルナンデスがヘディングで決勝点を奪い、エジプトの夢を打ち砕いた。



