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リオネル・メッシが、ディエゴ・マラドーナ以来となるワールドカップでの大記録を達成。アルゼンチンの“魔法使い”はエジプトとの接戦を逆転し、偉業に並んだ。
歴史的な逆転劇が世界を驚かせた
アルゼンチンはベスト16でエジプトを3－2で逆転。ヤセル・イブラヒムとモスタファ・ジコのゴールで2点ビハインドを背負った。
OptaJoeによると、78分時点で2点ビハインドだったアルゼンチンは、延長戦なしで逆転したチームとしてはFIFAワールドカップ史上最も遅い時間帯での大逆転を達成した。クリスティアン・ロメロが1点を返すと、83分にメッシが同点弾。さらにロスタイム、エンツォ・フェルナンデスがヘディングで決勝点を奪い、エジプトの夢を打ち砕いた。
伝説的な偉業に並ぶ
この劇的勝利の原動力となったのは、メッシの圧巻のパフォーマンスだ。彼は40年ぶりの統計的偉業を達成し、試合を通じてエジプト守備陣を翻弄した。卓越した得点力と最高峰の創造的プレーメイキングが融合した。
OptaJoeはこうまとめた。「@FIFAWorldCupで1試合に得点、5回以上ドリブル突破、5回以上オープンプレーでチャンス創出を達成したのは、2026年エジプト戦のメッシと1986年ベルギー戦のマラドーナだけ」。 この記録でメッシは、ノックアウトステージの要所で母国を背負う力を再び示した。彼の影響力は試合のペースを支配し、エジプトの崩壊を招いた。
かつてない得点ラッシュ
メッシは創造性だけでなく、この大会で驚異的な得点を重ねている。前半にPKを失敗しても冷静さを保ち、終盤に同点弾をマーク。2026 FIFAワールドカップでの通算得点は8ゴールとなった。 OptaJoeによると、これは1大会の初5試合での最多得点で、1970年に10得点を挙げたドイツのゲルト・ミュラー以来の快挙だ。この決定力はメッシの進化を証明し、北米大会の終盤でもアルゼンチンが圧力をはねのけ、攻撃力を維持していることを示している。
- Getty Images Sport
準々決勝を見据えて
アルゼンチンは歴史的な3－2勝利の勢いを受け、準々決勝へ準備を進める。メッシは最高峰のパフォーマンスで記録を塗り替え続け、チームは極めて脅威的だ。アルゼンチンが世界王座へ突き進む中、対戦相手はメッシを封じる完璧な守備戦略を必要とする。
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