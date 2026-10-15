水曜日の勝利は、9月中旬に就任した新指揮官キリー・ゴンサレスにとって、リーグ戦2勝目となった。アルゼンチン出身の指揮官はプレーオフ進出に満足感を示す一方、さらなる成長の重要性を強調した。

「そうですね。［プレーオフ進出は］クラブがシーズン当初に掲げた目標の一つで、それは達成しました。ただ、チームとして成長を続ける必要があります」と、ゴンサレスは試合後に記者団に語った。「私たちが実現しようとしているビジョンを受け入れてくれる選手がいれば、すべてがやりやすくなります。

「私たちは、これまで犯してきたミスや今も犯しているミスを認識し、練習で改善に取り組んでいます。そうした選手たちの意欲があるからこそ、明確な考えを伝えることがずっと容易になるのです」



