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リオネル・メッシが魔法のようなプレーで貢献。インテル・マイアミ、ニューヨーク・シティFCに圧勝し2026年MLSプレーオフ進出を決める
インテル・マイアミ、ニューヨーク・シティFCに快勝
インテル・マイアミは水曜夜、ニューヨーク・シティFCに2-0で快勝し、ポストシーズン進出を決めた。ベルテラメはルイス・スアレスからの正確なパスを押し込み、GKマシュー・フリーズを破って先制。5月下旬から続いていた無得点に終止符を打った。
前半終了前には、デ・パウルが鮮やかな一撃でリードを2点に広げた。アルゼンチン人MFはペナルティーエリア際でメッシとパスを交換すると、止めようのないシュートをゴール右上隅に突き刺した。ニューヨーク・シティFCは終盤、PKから1点を返すチャンスを得たが、GKデイン・セントクレアが見事なセーブを見せ、無失点を守った。
- Getty Images Sport
ゴンサレス、さらなる成長を目指す
水曜日の勝利は、9月中旬に就任した新指揮官キリー・ゴンサレスにとって、リーグ戦2勝目となった。アルゼンチン出身の指揮官はプレーオフ進出に満足感を示す一方、さらなる成長の重要性を強調した。
「そうですね。［プレーオフ進出は］クラブがシーズン当初に掲げた目標の一つで、それは達成しました。ただ、チームとして成長を続ける必要があります」と、ゴンサレスは試合後に記者団に語った。「私たちが実現しようとしているビジョンを受け入れてくれる選手がいれば、すべてがやりやすくなります。
「私たちは、これまで犯してきたミスや今も犯しているミスを認識し、練習で改善に取り組んでいます。そうした選手たちの意欲があるからこそ、明確な考えを伝えることがずっと容易になるのです」
メッシ、代表引退後もさらなるタイトル獲得を狙う
この結果、インテル・マイアミは29試合で勝ち点52とし、イースタン・カンファレンスの2位に浮上した。総合首位を走るナッシュビルSCを追う一方、2025年にバンクーバー・ホワイトキャップスを破って獲得したMLSカップの連覇を目指している。
リーグ最多の23得点、14アシストを記録するメッシにとって、感情の揺れ動く1年となっている。アルゼンチンを2大会連続のワールドカップ決勝に導いた後、この伝説的FWは代表からの引退を発表し、現在はフロリダで国内タイトルを獲得することに全力を注いでいる。
ゴンサレスはメッシについて「このクラブは彼を気遣い、守っている。チームメートは常に彼に愛情を示している。彼のために全力を尽くし、持てるものをすべて出している。彼は私たちを日々成長へと駆り立て、挑戦を促してくれる」と語った。
- AFP
アトランタで重要な試練が待ち受ける
マイアミは今週土曜日、敵地でアトランタ・ユナイテッドと対戦し、好調を維持したいところだ。DCユナイテッドに4-0で大勝し、今回のニューヨーク・シティFC戦でも効率的な戦いぶりを見せたゴンサレス率いるチームは、絶好のタイミングで勢いを増している。第1シードのナッシュビルを追う上で、ジョージアでの好結果が重要となる。
一方、ニューヨーク・シティFCはプレーオフ進出に向け、ますます厳しい戦いを強いられている。進出圏のすぐ下に位置する同チームは、今週末に控えるLAFCとの厳しいホーム戦に向け、直ちに立て直さなければならない。
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