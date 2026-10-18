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Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Muhammad Zaki
翻訳者：

リオネル・メッシが魅せた！インテル・マイアミのスターがアトランタ・ユナイテッド戦で圧巻の2ゴール、MLS得点王争いでリードを広げる

リオネル・メッシ
インテル・マイアミ
アトランタ・ユナイテッド
MLS
アトランタ・ユナイテッド 対 インテル・マイアミ

リオネル・メッシがMLSで年齢を感じさせない活躍を続けている。圧巻の2ゴールでインテル・マイアミをアトランタ・ユナイテッド戦の3-1の勝利に導いた。伝説的FWは往年を彷彿とさせるドリブルと決定力を披露し、リーグ得点ランキング首位の座をさらに確固たるものにした。

  • アトランタでメッシが主役をさらう

    インテル・マイアミは前半45分、メッシが得点までのプレーで重要な役割を果たし、ヘルマン・ベルテラメのゴールで先制した。しかし、アルゼンチンの名手が真価を発揮したのは後半だった。メッシの活躍で試合の行方は決定づけられた。

    56分、39歳のメッシは右サイドから内側へ切り込み、ベルテラメと素早いワンツーを交わすと、アトランタのDFをかわして低いシュートをゴールに流し込んだ。そのわずか4分後には、ルイス・スアレスのパスから抜け出し、マークについた選手を振り切ってGKルーカス・オジョスを破るシュートを決めた。

    終盤にはマイアミの元FWファファ・ピコーがPKからホームチームの1点を返したが、アウェーチームがメルセデス・ベンツ・スタジアムで危なげなく勝ち点3を手にした。


  • Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    「彼にはいつも驚かされる」

    インテル・マイアミのキリ・ゴンサレス監督は、再び勝利に貢献する活躍を見せたチームの大黒柱をすぐさま称賛した。ベテラン選手の尽きることのない向上心と、フロリダでサッカーを楽しむ姿を強調した。

    「彼は世界を驚かせ続けている」とゴンサレス監督は試合終了後に語った。「正直に言って、39歳の彼が今やっていることは信じられない。そして、私にとって何よりうれしいのは、彼が心から幸せそうにしていることだ。幸せだからこそ、持てる力をすべて発揮できる。彼は楽しんでいるし、ここを自分の家のように感じている」

    ゴンサレス監督は、メッシがチーム全体の水準に与える影響も強調した。「いつも言っているように、彼は私たちが毎日より良くなれるよう背中を押してくれる。彼がここにいてくれるのは、この上ない喜びだ」と付け加えた。「彼を見るたびに笑顔になる。今も彼には絶えず驚かされている」


  • 1000ゴールへ向けて突き進む

    土曜日の2得点で、メッシの今季得点数は25に到達。MLSの得点王争いで2位に6ゴール差をつけた。アシスト数でもLAFCのソン・フンミンと並ぶリーグ最多の15を記録し、3シーズン連続で15アシストに到達したリーグ史上初の選手となった。

    この2得点でメッシの通算得点数は936に伸びた。ゴンサレス監督は、メッシが1000得点の大台を突破すると確信している。「ああ、彼は1000得点に到達すると思う」とゴンサレス監督は語った。「そう確信している。彼は挑戦が好きで、自分に課題を設ける選手だから、達成すると分かっている。すでにそれ以外のすべてを成し遂げているし、これも例外にはならないだろう」

    インテル・マイアミはこれで3連勝とし、イースタン・カンファレンスでナッシュビルに次ぐ2位の座をさらに固めた。一方、タタ・マルティーノ監督率いるアトランタ・ユナイテッドは14位にとどまり、プレーオフ進出への望みは大きく後退した。


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  • imago-sport-1084277277.jpgIcon Sportswire

    レッドブルズに焦点を移す

    すでにポストシーズン進出を決めたインテル・マイアミは、来週土曜日に敵地でニューヨーク・レッドブルズと対戦し、圧倒的な好調を維持したいところだ。

    メッシは13試合連続で得点に絡む驚異的な好調ぶりでこの一戦に臨む。今月初めのベナン戦でアルゼンチン代表を引退して以降も、わずか3試合の出場で4得点を挙げている。インテル・マイアミは、イースタン・カンファレンス首位のナッシュビルにプレッシャーをかけ続けるため、メッシの力を頼りにすることになる。

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