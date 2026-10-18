インテル・マイアミのキリ・ゴンサレス監督は、再び勝利に貢献する活躍を見せたチームの大黒柱をすぐさま称賛した。ベテラン選手の尽きることのない向上心と、フロリダでサッカーを楽しむ姿を強調した。

「彼は世界を驚かせ続けている」とゴンサレス監督は試合終了後に語った。「正直に言って、39歳の彼が今やっていることは信じられない。そして、私にとって何よりうれしいのは、彼が心から幸せそうにしていることだ。幸せだからこそ、持てる力をすべて発揮できる。彼は楽しんでいるし、ここを自分の家のように感じている」

ゴンサレス監督は、メッシがチーム全体の水準に与える影響も強調した。「いつも言っているように、彼は私たちが毎日より良くなれるよう背中を押してくれる。彼がここにいてくれるのは、この上ない喜びだ」と付け加えた。「彼を見るたびに笑顔になる。今も彼には絶えず驚かされている」



