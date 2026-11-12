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リオネル・メッシが歴史的な3年連続のMLS MVP受賞を狙う一方、米国男子代表のスター、キャバン・サリバンが史上最年少で最終候補入り
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メッシ、MLSでさらなる歴史的偉業を狙う
メッシが最終候補に名を連ねたのは、インテル・マイアミで再び得点を量産したレギュラーシーズンを受けてのことだ。2024年と2025年に受賞したメッシは、リーグ史上初となる3度目の受賞を目指す。アルゼンチン人選手は31試合で26ゴール17アシストを記録。ゴールデンブーツを獲得し、得点関与数でもMLS最多の43を記録した。
対抗馬にも、それぞれ有力な理由がある。サリバンはワールドカップによる中断明けのフィラデルフィアの躍進を後押しし、ムフタルはナッシュビルのサポーターズ・シールド制覇で中心的な役割を果たした。エヴァンデルはシンシナティで31得点に関与し、ギリェルメは2025年にプレーオフ進出を逃したヒューストンの復帰に貢献した。
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才能あふれる年間最優秀監督
ジギ・シュミットMLS年間最優秀監督賞の最終候補に、ナッシュビルのB.J.キャラハン監督、セントルイス・シティSCのヨアン・ダメ監督、バンクーバー・ホワイトキャップスのイェスパー・ソーレンセン監督が選ばれた。
キャラハン監督はナッシュビルをリーグ記録となる勝ち点77に導いた。ダメ監督の下では、セントルイス・シティSCが全公式戦でMLSクラブ最長となる21試合無敗を記録。ソーレンセン監督はバンクーバーをクラブ記録の勝ち点64でウェスタン・カンファレンス首位に導いた。
ナッシュビルは、発表済みの各賞で全クラブ最多となる計6人が最終候補に残っている。年間最優秀DF賞の最終候補はアンディ・ナハル、ジェイソン・パラシオス、マクスウェル・ウォレジのナッシュビル勢が独占し、ブライアン・シュウェイクも年間最優秀GK賞の候補に入っている。
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サリバンも年間最優秀若手選手賞の最終候補に選出
サリバンは飛躍のシーズンを送り、レッドブル・ニューヨークのチームメートであるジュリアン・ホール、アドリ・メフメティとともに年間最優秀若手選手賞の最終候補に選ばれた。
フィラデルフィア・ユニオンのMFサリバンはレギュラーシーズンを9ゴール14アシストで終え、10代の選手によるゴール関与数でMLS記録を樹立。フィラデルフィアはプレーオフ進出を決めた。ホールとメフメティも飛躍のシーズンを送り、3選手全員がアメリカ男子代表に招集された。
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全リスト
ランドン・ドノバンMLS最優秀選手賞
- エバンデル（FCシンシナティ）
- ギリェルメ（ヒューストン・ダイナモFC）
- リオネル・メッシ（インテル・マイアミCF）
- ハニー・ムフタル（ナッシュビルSC）
- キャバン・サリバン（フィラデルフィア・ユニオン）
シギ・シュミットMLS年間最優秀監督賞
- B・J・キャラハン（ナッシュビルSC）
- ヨアン・ダメ（セントルイス・シティSC）
- イェスパー・ソーレンセン（バンクーバー・ホワイトキャップスFC）
MLS年間最優秀社会貢献賞
- ポール・アリオラ（シアトル・サウンダーズFC）
- アンドリュー・ファレル（ニューイングランド・レボリューション）
- テラスコ・セゴビア（インテル・マイアミCF）
- メイソン・スタイデュハー（レアル・ソルトレイク）
- ブラッド・スチューバー（オースティンFC）
MLS年間最優秀カムバック選手賞
- ライアン・ゴールド（バンクーバー・ホワイトキャップスFC）
- ニック・ハグランド（FCシンシナティ）
- エドゥアルド・レーヴェン（サンノゼ・アースクエイクス）
MLS年間最優秀DF賞
- アンディ・ナハル（ナッシュビルSC）
- ジェイソン・パラシオス（ナッシュビルSC）
- マクスウェル・ウォレジ（ナッシュビルSC）
MLS年間最優秀GK賞
- ロマン・ビュルキ（セントルイス・シティSC）
- ブライアン・シュウェイク（ナッシュビルSC）
- マット・ターナー（ニューイングランド・レボリューション）
MLS年間最優秀新加入選手賞
- アントワーヌ・グリーズマン（オーランド・シティSC）
- ギリェルメ（ヒューストン・ダイナモFC）
- アンドレ・ルイス（スポルティング・カンザスシティ）
MLS年間最優秀若手選手賞
- ジュリアン・ホール（ニューヨーク・レッドブルズ）
- アドリ・メフメティ（ニューヨーク・レッドブルズ）
- キャバン・サリバン（フィラデルフィア・ユニオン）
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