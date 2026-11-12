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ライブ
Chicago Fire FC v Philadelphia UnionGetty Images Sport
Thomas Hindle
翻訳者：

リオネル・メッシが歴史的な3年連続のMLS MVP受賞を狙う一方、米国男子代表のスター、キャバン・サリバンが史上最年少で最終候補入り

リオネル・メッシ
キャバン・サリバン
MLS

リオネル・メッシが3シーズン連続でMLSのMVP最終候補に選ばれた。一方、フィラデルフィア・ユニオンのキャバン・サリバンは、同賞の最終候補に選ばれた史上最年少の選手となった。17歳のアメリカ代表MFは、メッシ、ナッシュビルSCのハニー・ムフタル、FCシンシナティのエヴァンデル、ヒューストン・ダイナモのギリェルメとともに、MLSが木曜日に発表した5人の最終候補に名を連ねた。

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty

    メッシ、MLSでさらなる歴史的偉業を狙う

    メッシが最終候補に名を連ねたのは、インテル・マイアミで再び得点を量産したレギュラーシーズンを受けてのことだ。2024年と2025年に受賞したメッシは、リーグ史上初となる3度目の受賞を目指す。アルゼンチン人選手は31試合で26ゴール17アシストを記録。ゴールデンブーツを獲得し、得点関与数でもMLS最多の43を記録した。

    対抗馬にも、それぞれ有力な理由がある。サリバンはワールドカップによる中断明けのフィラデルフィアの躍進を後押しし、ムフタルはナッシュビルのサポーターズ・シールド制覇で中心的な役割を果たした。エヴァンデルはシンシナティで31得点に関与し、ギリェルメは2025年にプレーオフ進出を逃したヒューストンの復帰に貢献した。

  • BJ CallaghanGetty

    才能あふれる年間最優秀監督

    ジギ・シュミットMLS年間最優秀監督賞の最終候補に、ナッシュビルのB.J.キャラハン監督、セントルイス・シティSCのヨアン・ダメ監督、バンクーバー・ホワイトキャップスのイェスパー・ソーレンセン監督が選ばれた。

    キャラハン監督はナッシュビルをリーグ記録となる勝ち点77に導いた。ダメ監督の下では、セントルイス・シティSCが全公式戦でMLSクラブ最長となる21試合無敗を記録。ソーレンセン監督はバンクーバーをクラブ記録の勝ち点64でウェスタン・カンファレンス首位に導いた。

    ナッシュビルは、発表済みの各賞で全クラブ最多となる計6人が最終候補に残っている。年間最優秀DF賞の最終候補はアンディ・ナハル、ジェイソン・パラシオス、マクスウェル・ウォレジのナッシュビル勢が独占し、ブライアン・シュウェイクも年間最優秀GK賞の候補に入っている。

  • New York City FC v Red Bull New YorkGetty Images Sport

    サリバンも年間最優秀若手選手賞の最終候補に選出

    サリバンは飛躍のシーズンを送り、レッドブル・ニューヨークのチームメートであるジュリアン・ホール、アドリ・メフメティとともに年間最優秀若手選手賞の最終候補に選ばれた。

    フィラデルフィア・ユニオンのMFサリバンはレギュラーシーズンを9ゴール14アシストで終え、10代の選手によるゴール関与数でMLS記録を樹立。フィラデルフィアはプレーオフ進出を決めた。ホールとメフメティも飛躍のシーズンを送り、3選手全員がアメリカ男子代表に招集された。

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  • Antoine GriezmannGetty

    全リスト

    ランドン・ドノバンMLS最優秀選手賞

    • エバンデル（FCシンシナティ）
    • ギリェルメ（ヒューストン・ダイナモFC）
    • リオネル・メッシ（インテル・マイアミCF）
    • ハニー・ムフタル（ナッシュビルSC）
    • キャバン・サリバン（フィラデルフィア・ユニオン）

    シギ・シュミットMLS年間最優秀監督賞

    • B・J・キャラハン（ナッシュビルSC）
    • ヨアン・ダメ（セントルイス・シティSC）
    • イェスパー・ソーレンセン（バンクーバー・ホワイトキャップスFC）

    MLS年間最優秀社会貢献賞

    • ポール・アリオラ（シアトル・サウンダーズFC）
    • アンドリュー・ファレル（ニューイングランド・レボリューション）
    • テラスコ・セゴビア（インテル・マイアミCF）
    • メイソン・スタイデュハー（レアル・ソルトレイク）
    • ブラッド・スチューバー（オースティンFC）

    MLS年間最優秀カムバック選手賞

    • ライアン・ゴールド（バンクーバー・ホワイトキャップスFC）
    • ニック・ハグランド（FCシンシナティ）
    • エドゥアルド・レーヴェン（サンノゼ・アースクエイクス）

    MLS年間最優秀DF賞

    • アンディ・ナハル（ナッシュビルSC）
    • ジェイソン・パラシオス（ナッシュビルSC）
    • マクスウェル・ウォレジ（ナッシュビルSC）

    MLS年間最優秀GK賞

    • ロマン・ビュルキ（セントルイス・シティSC）
    • ブライアン・シュウェイク（ナッシュビルSC）
    • マット・ターナー（ニューイングランド・レボリューション）

    MLS年間最優秀新加入選手賞

    • アントワーヌ・グリーズマン（オーランド・シティSC）
    • ギリェルメ（ヒューストン・ダイナモFC）
    • アンドレ・ルイス（スポルティング・カンザスシティ）

    MLS年間最優秀若手選手賞

    • ジュリアン・ホール（ニューヨーク・レッドブルズ）
    • アドリ・メフメティ（ニューヨーク・レッドブルズ）
    • キャバン・サリバン（フィラデルフィア・ユニオン）