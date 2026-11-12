メッシが最終候補に名を連ねたのは、インテル・マイアミで再び得点を量産したレギュラーシーズンを受けてのことだ。2024年と2025年に受賞したメッシは、リーグ史上初となる3度目の受賞を目指す。アルゼンチン人選手は31試合で26ゴール17アシストを記録。ゴールデンブーツを獲得し、得点関与数でもMLS最多の43を記録した。

対抗馬にも、それぞれ有力な理由がある。サリバンはワールドカップによる中断明けのフィラデルフィアの躍進を後押しし、ムフタルはナッシュビルのサポーターズ・シールド制覇で中心的な役割を果たした。エヴァンデルはシンシナティで31得点に関与し、ギリェルメは2025年にプレーオフ進出を逃したヒューストンの復帰に貢献した。