アルゼンチンの名手が水曜夜、Nuスタジアムでまたしても驚異的なキャリアの節目に到達した。メッシはカンペオネス・カップ、すなわちMLS王者とリーガMX王者が毎年激突する一戦で、24分にルイス・スアレスの正確なクロスをヘディングで押し込み、先制点を挙げた。

このゴールにより、バロンドール8回受賞者はマイアミの一員として100得点に到達した。その後、カゼミーロもヘディングで加点し、メッシのアシストから2-0の勝利を決定づけた。これにより、インテル・マイアミは再び主要タイトルを手にした。

この勝利は、新指揮官キリー・ゴンサレスにとって特に格別なものとなった。8月下旬に暫定指揮官ギジェルモ・オヨスの後任就任で合意していたものの、労働許可証の遅れにより、このアルゼンチン人が初めてトレーニングを指揮したのは火曜日になってからだった。そのわずか24時間後、早くも最初のタイトルを手にした。



