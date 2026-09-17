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リオネル・メッシが歴史的な100ゴールの節目に到達、インテル・マイアミがクルス・アスルを下してカンペオネス・カップ制覇
メッシが歴史を作る。マイアミがタイトル獲得を決める
アルゼンチンの名手が水曜夜、Nuスタジアムでまたしても驚異的なキャリアの節目に到達した。メッシはカンペオネス・カップ、すなわちMLS王者とリーガMX王者が毎年激突する一戦で、24分にルイス・スアレスの正確なクロスをヘディングで押し込み、先制点を挙げた。
このゴールにより、バロンドール8回受賞者はマイアミの一員として100得点に到達した。その後、カゼミーロもヘディングで加点し、メッシのアシストから2-0の勝利を決定づけた。これにより、インテル・マイアミは再び主要タイトルを手にした。
この勝利は、新指揮官キリー・ゴンサレスにとって特に格別なものとなった。8月下旬に暫定指揮官ギジェルモ・オヨスの後任就任で合意していたものの、労働許可証の遅れにより、このアルゼンチン人が初めてトレーニングを指揮したのは火曜日になってからだった。そのわずか24時間後、早くも最初のタイトルを手にした。
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ゴンサレスとデ・パウル、アルゼンチン史上最高の選手を称賛
トロフィーを掲げた後、ゴンサレスは決勝戦を前にチームの大黒柱が交わしていた個人的な約束を明かした。「レオは僕に、君はチャンピオンになると言ってくれた。そして、それを実現してくれた」と、新たにマイアミの指揮官に就任した同監督は語った。「今後に向けて、これは僕たちに大きな精神的後押しを与えてくれる。僕たちにとって非常に重要な要素だ。そして、これを成し遂げたとはいえ、前に進み続けなければならない」
メッシと長年にわたって代表とクラブでチームメートとしてプレーしてきたロドリゴ・デ・パウルは、このFWの素晴らしさを決して当たり前と思ってはいけないとファンに訴えた。「（メッシに関しては）それが普通のことになってしまっているが、実際はそうではない」と、このMFは指摘した。「彼を楽しみ、称賛し、毎試合愛情を持ってプレーするその姿を見なければならない。幸運なことに、僕は長年にわたって彼と一緒にやってくることができた。最大限に彼を楽しもうとしている」
記録破りのスピードで達成した100ゴール
フロリダでのメッシの100得点到達は、そのスピードにおいて前例がない。マイアミで100得点を記録するまでに要したのはわずか115試合で、バルセロナ時代の188試合、アルゼンチン代表での174試合を大きく上回った。
2023年にアメリカへ加入して以降、メッシはMLSで76得点、リーグスカップで14得点、コンカカフ・チャンピオンズカップで8得点、そしてFIFAクラブワールドカップで1得点を記録している。
クラブへの影響は今なお変革的なものとなっている。象徴的に、2023年のエロンズでのデビュー戦もクルス・アスル戦で、その一戦がその後の躍進の引き金となった。そしてその流れは、リーグスカップ制覇、2024年の記録破りのサポーターズ・シールド獲得、さらに2025年のMLSカップ制覇へとつながっている。
- Getty Images Sport
さらなるMLS支配を目指して
最新の大陸タイトルを手にし、ゴンサレスが正式に指揮官に就任したインテル・マイアミは、すぐに国内での戦いへと再び焦点を戻すことになる。今季ここまで22試合で19得点を記録し、すでにリーグのゴールデンブーツ争いでトップに立っているメッシは、クラブと代表を通じたキャリア通算得点を驚異の929に伸ばした。
新指揮官が自身の戦術的ビジョンを落とし込む中、マイアミはこの大きな士気の高まりを追い風に、MLSシーズン残り期間を通して勢いを維持したいところだ。
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