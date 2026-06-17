「リオネル・メッシが最高だと認めるべきだ」――ハットトリックでアルゼンチンのワールドカップ開幕戦を完璧なスタートに導いたロナウドが、「史上最高の選手（GOAT）」論争に終止符を打った。

試合後、ポルトガルのメディア『A Bola』の取材に応じたロナウドは、火曜日の試合で決定的な活躍を見せたメッシを絶賛。このブラジルのレジェンドは、「史上最高の選手」をめぐる議論に終止符を打つべきだと主張した。メッシはカンザスシティでのアルジェリア戦でアルゼンチンを3-0の完勝に導き、前回王者のタイトル防衛を完璧にスタートさせた。

ロナウドは「世界は目を背けるのをやめ、彼が史上最高だと認める時が来た」と語った。「彼は毎シーズン、W杯でも結果を出し続けている。それでも疑念が残る。この夜は忘れ難く、歴史に刻まれるだろう。」