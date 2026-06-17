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Moataz Elgammal

翻訳者：

「リオネル・メッシが最高だと認めるべきだ」――ハットトリックでアルゼンチンのワールドカップ開幕戦を完璧なスタートに導いたロナウドが、「史上最高の選手（GOAT）」論争に終止符を打った。

リオネル・メッシ
アルゼンチン
クリスティアーノ・ロナウド
アルゼンチン 対 アルジェリア
アルジェリア
ワールドカップ
ポルトガル 対 コンゴ民主共和国
ポルトガル
コンゴ民主共和国

ブラジルのレジェンド、ロナウドはアルジェリア戦でハットトリックを決めたリオネル・メッシを「議論の余地なく史上最高」と絶賛した。インテル・マイアミのスターはワールドカップ初戦で前回王者のアルゼンチンを3－0の完勝に導き、記録に並んだ。その姿に、元レアル・マドリードのアイコンも圧倒された。

  • ロナウド、アルゼンチンの歴史的活躍を称賛

    試合後、ポルトガルのメディア『A Bola』の取材に応じたロナウドは、火曜日の試合で決定的な活躍を見せたメッシを絶賛。このブラジルのレジェンドは、「史上最高の選手」をめぐる議論に終止符を打つべきだと主張した。メッシはカンザスシティでのアルジェリア戦でアルゼンチンを3-0の完勝に導き、前回王者のタイトル防衛を完璧にスタートさせた。

    ロナウドは「世界は目を背けるのをやめ、彼が史上最高だと認める時が来た」と語った。「彼は毎シーズン、W杯でも結果を出し続けている。それでも疑念が残る。この夜は忘れ難く、歴史に刻まれるだろう。」

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    最大の舞台で記録を更新

    火曜日の驚異的な活躍で、メッシは国際大会初ハットトリックを達成し、サッカー史に新たなページを刻んだ。この3ゴールでワールドカップ通算16得点をマーク。ロナウドを抜いて元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼと並んだ。

    この快挙についてロナウドは「記録は破られるためにあり、破った者にファンが驚くことはない。アルゼンチンは現王者だ」とコメントした。この活躍でアルゼンチンは開幕戦の番狂わせを回避。カタール2022ではサウジアラビアに敗れている。

  • 宿敵同士の明暗が分かれる

    メッシが新記録を樹立した夜、長年のライバルであるクリスティアーノ・ロナウドはポルトガル代表として悔しい引き分けを経験した。水曜日のコンゴ民主共和国戦で、ロベルト・マルティネス監督率いるチームは1－1で終わり、ロナウドは後半の決定機を生かせず主要大会9試合連続無得点となった。

    この対照的な結果により、ブラジル代表のコメントが示す「現代サッカーの序列」が改めて注目されている。メッシはハムストリングの怪我から回復し、アルジェリアを破っただけに、その差は顕著だ。

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    次の課題を見据えて

    華々しい開幕戦勝利を収めたアルゼンチンは、グループBで勢いを維持する。世界王者は史上3チーム目となる連覇を狙う。リオネル・スカローニ監督率いるチームは月曜日にオーストリアと対戦。一方、クリスティアーノ・ロナウド率いるポルトガルはウズベキスタンに勝ち、ベスト32進出に一歩近づきたい。