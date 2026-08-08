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リオネル・メッシが悲嘆、父で長年代理人を務めたホルヘが68歳で死去
メッシ一家に悲劇的な喪失
伝説的フットボーラーであるメッシの父ホルヘが、68歳で死去した。実業家であり、長年にわたってサッカー界の代理人を務めてきた同氏は、今週金曜日、母国アルゼンチンのロサリオにある病院で息を引き取った。『Infobae』の報道によると、ホルヘは死去前から長い闘病を続けていたという。
この悲報はメッシ一家全体にとって壊滅的な打撃となっており、現時点では死去の公式確認が待たれている。ホルヘは史上最高の一人に数えられるフットボールキャリアを築く上で、かけがえのない極めて大きな役割を果たし、息子を最初期から導いてきた。
- AFP
伝説的なキャリアの礎
メッシが世界サッカーの頂点へと驚異的な飛躍を遂げた歩みは、父の計り知れない影響力を抜きにしては到底語れない。とりわけそれは、若きアタッカーの旅路における最も早い時期、そして最も困難な年月において顕著だった。リオネルが幼少期に南米からバルセロナへ渡り、カタルーニャの名門に加わった際、父は自ら付き添うという極めて重要な決断を下した。移住への対応を進める間、家族の残りの面々は当初ロサリオにとどまっていた。
人生の大きな変化に直面し、不確かな要素の多かったこの時期、ホルヘは精神面と実務面の両方で欠かせない支えとなった。息子がヨーロッパでのまったく新しい生活に順応する助けとなった。
舞台裏で導く手
リオネルが年齢を重ね、そのプロキャリアが真に世界的な広がりを持ち始めると、ホルヘ自身の役割も必然的に息子と歩調を合わせて変化していった。彼は違和感なく、最高レベルで選手の複雑なプロとしての業務を管理する立場へと移行した。
ホルヘは一貫して、スポーツ界における息子の主要な代理人の一人として行動していた。長年にわたり、リオネルのフットボールにおける並外れた歩みに関する最も重要な決断のいくつかに深く関与してきた。その献身的な働きによって、このアルゼンチンの象徴はビジネス面がしっかり守られていることを理解した上で、ピッチ上でのパフォーマンスに集中することができた。
- getty
スーパースターにとって常にそばにいる存在
世界で最も有名なアスリートとも言える存在の事務面を担っていながらも、ホルヘは常に世界のメディアに対しては際立って低姿勢を貫くことを好んだ。才能あふれる息子を絶えず追い続ける強烈なスポットライトを、彼はほとんど避けていた。
しかし、舞台裏では、その揺るぎない存在感が常に絶対的な支えであり続けた。ロサリオでのつつましい始まりから、世界のスポーツ界のエリートに名実ともに加わるまで、彼は息子の傍らに固く寄り添い続けた。サッカー界は今、メッシの物語において真に重要な人物を失った悲しみに家族がひそかに暮れる中、遺族による公式声明を待っている。
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