メッシが世界サッカーの頂点へと驚異的な飛躍を遂げた歩みは、父の計り知れない影響力を抜きにしては到底語れない。とりわけそれは、若きアタッカーの旅路における最も早い時期、そして最も困難な年月において顕著だった。リオネルが幼少期に南米からバルセロナへ渡り、カタルーニャの名門に加わった際、父は自ら付き添うという極めて重要な決断を下した。移住への対応を進める間、家族の残りの面々は当初ロサリオにとどまっていた。

人生の大きな変化に直面し、不確かな要素の多かったこの時期、ホルヘは精神面と実務面の両方で欠かせない支えとなった。息子がヨーロッパでのまったく新しい生活に順応する助けとなった。