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ライブ
FBL-MLS-MIAMI-NASHVILLEAFP
Adhe Makayasa

翻訳者：

リオネル・メッシが圧巻ゴールも、インテル・マイアミは勝利ならず。ナッシュビルSCがイースタン・カンファレンス対決で終盤に追いつきドローに持ち込む

リオネル・メッシ
インテルマイアミCF 対 ナッシュビルSC
インテルマイアミCF
ナッシュビルSC
MLS

リオネル・メッシは、イースタン・カンファレンス首位ナッシュビルSC戦で後半に圧巻のゴールを決め、インテル・マイアミを貴重な勝利へ導いたかに見えた。しかし、土曜夜に行われたNuスタジアムでの一戦では、アウェーのナッシュビルSCが後半アディショナルタイム終盤にサム・サリッジの得点で追いつき、劇的な2-2の引き分けに持ち込んだため、インテル・マイアミは勝ち点3を手にできなかった。

  • 後半アディショナルタイムの同点弾に騒然

    サリッジは前半4分、マイアミの最終ラインを突破してアンディ・ナハルのパスを仕留めて先制。その後、危険なメッシのCKがリード・ベイカー＝ホワイティングに当たってゴールに吸い込まれた。続いてアルゼンチン代表FWは、後半15分過ぎにロドリゴ・デ・パウルとの連係から20ヤードの位置からゴール右下隅を射抜いた。しかし、サリッジがアディショナルタイム深くにゴール前至近距離から再び決め、甘いマークを突いて2-2のドローに持ち込んだ。


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  • Inter Miami CF v Nashville SCGetty Images Sport

    メッシ、通算100得点の大台に接近

    このゴールは、メッシにとってマイアミでの公式戦通算99点目となり、リーグ戦での得点数を19に伸ばしてMLS得点王争いで単独首位に立った。39歳のメッシは、攻撃面で存在感を放った前半にすでに一度シュートを枠に当てていた。しかし最終的には、ホームチームの終盤の守備のミスによって、その個人としての貢献も報われなかった。

  • 首位との差は依然として大きい

    この結果により、マイアミは公式戦直近9試合でわずか1勝となった。ギジェルモ・オジョス監督率いるチームはイースタン・カンファレンス2位を維持しており、25試合で勝ち点45としているが、首位との差を詰める絶好の機会を逃した。一方のナッシュビルは、首位での9ポイント差という余裕あるリードを完全に保ったまま本拠地へ戻る。

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  • Inter Miami CF v Nashville SCGetty Images Sport

    カップ決勝の大一番が待っている

    マイアミは水曜日のカンペオネス・カップ決勝でメキシコのクルス・アスルと対戦するにあたり、すぐに気持ちを切り替えなければならない。この一戦は、就労許可が下り次第に指揮を執る新任ヘッドコーチのキリー・ゴンサレスがチームを率いる前に、直ちにタイトルを獲得するチャンスとなる。ナッシュビルは来週土曜日、シカゴ・ファイアーをホームに迎えてリーグ戦に戻る。

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