サリッジは前半4分、マイアミの最終ラインを突破してアンディ・ナハルのパスを仕留めて先制。その後、危険なメッシのCKがリード・ベイカー＝ホワイティングに当たってゴールに吸い込まれた。続いてアルゼンチン代表FWは、後半15分過ぎにロドリゴ・デ・パウルとの連係から20ヤードの位置からゴール右下隅を射抜いた。しかし、サリッジがアディショナルタイム深くにゴール前至近距離から再び決め、甘いマークを突いて2-2のドローに持ち込んだ。



