王座防衛を狙うアルゼンチン主将メッシは、2026年W杯でPKの不調が話題だ。アトランタでのエジプト戦でヤセル・イブラヒムの先制点を許した後にPKを外し、PK戦を除き1大会2本失敗した史上初の選手となった。

大会序盤のオーストリア戦に続く失敗で、PKスポットでの心理的負担が重くのしかかる。それでもメッシは、北米開催の過酷なノックアウトステージを母国とともに戦っている。



