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リオネル・メッシが不本意な記録。アルゼンチン「史上最高」がエジプト戦PKを外し、W杯初記録。
メッシが望まぬ大会記録を樹立
王座防衛を狙うアルゼンチン主将メッシは、2026年W杯でPKの不調が話題だ。アトランタでのエジプト戦でヤセル・イブラヒムの先制点を許した後にPKを外し、PK戦を除き1大会2本失敗した史上初の選手となった。
大会序盤のオーストリア戦に続く失敗で、PKスポットでの心理的負担が重くのしかかる。それでもメッシは、北米開催の過酷なノックアウトステージを母国とともに戦っている。
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2026年のPK戦での苦戦
メッシだけが苦戦しているわけではない。2026年大会では12ヤードからの成功率が大幅に低下し、65.3％と1966年大会以来の最低記録だ。ゴールキーパーと高まるプレッシャーが、世界最高のシュート職人を上回っている。
アルゼンチン代表のエースは、特に序盤の重要な場面で失敗すると強く心に刻むと明かしていた。他の場面では得点を重ね続けているが、このPK失敗をきっかけに、今後他の専門家にキッカーを譲るべきか議論も出ている。
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「ファラオ」に脅かされるアルゼンチンの夢
2026年W杯ベスト16、エジプト対アルゼンチン前半は、DFヤセル・イブラヒムがヘディングで先制。ファラオズが1－0で折り返した。
アルゼンチンの連覇は危ぶまれている。サラー率いるエジプトが粘り強く守った一方、メッシはGKショベイルの好守に阻まれた。
船長の率直な告白
オーストリア戦でPKを外したキャプテンは、自身のパフォーマンスについて率直に語った。メッシは「PKを外した瞬間、とても腹が立った。キックも悪かった。でも、最終的にリードして勝ち点3を取れたのが一番大事だ」と述べた。
序盤のPKを外し「珍しく腹が立った」と語ったが、チーム目標への集中は途切れなかった。さらに「勝利は予定通り。ワールドカップは簡単ではないと分かっていた」と続けた。
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