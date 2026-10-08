このスタジアムは、2008年にウルグアイ戦でそこで初ゴールを決めて以来、メッシの歩みにおいて重要な役割を果たしてきた。アルゼンチン国内では最も多くプレーした会場となり、28試合で19ゴールを記録。ボリビア戦での印象的なハットトリックも含まれている。その強い結びつきは、満員の観衆の前でベテランが1ゴール2アシストを記録し、ベニンに3-0で勝利した一戦を最後に幕を閉じた。