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リオネル・メッシがリーベル・プレートの名誉会員に 伝説的なアルゼンチン代表キャリアが感動的なモヌメンタルでの結末を迎える
歴史的な賛辞が象徴的な別れを締めくくる
リーベルの首脳陣は、ベナン戦のキックオフ直前にメッシをクラブの名誉会員として正式に迎え入れた。非公開のセレモニーは、ステファノ・ディ・カルロとともにエスタディオ・モヌメンタル内の会長室で行われた。FWはクラブの会員証、記念プレート、そして自身の姓と象徴的な背番号10が入ったクラブ創設125周年記念ユニフォームを受け取った。
- Getty Images Sport
ジャイアンツがレジェンドに敬意を表す
ディ・カルロは、ロス・ミジョナリオスのすべての関係者とサポーターを代表し、この権威ある栄誉を授与した。これは、スカイブルーとホワイトの下での20年以上にわたる貢献に対する心からの感謝を示すものだった。10月6日火曜日のその瞬間は、ブエノスアイレスの名門が現代アルゼンチンサッカーを象徴する人物に最大限の敬意を示したことを物語っていた。
記念碑的なつながりが国際的な遺産を形作る
このスタジアムは、2008年にウルグアイ戦でそこで初ゴールを決めて以来、メッシの歩みにおいて重要な役割を果たしてきた。アルゼンチン国内では最も多くプレーした会場となり、28試合で19ゴールを記録。ボリビア戦での印象的なハットトリックも含まれている。その強い結びつきは、満員の観衆の前でベテランが1ゴール2アシストを記録し、ベニンに3-0で勝利した一戦を最後に幕を閉じた。
- AFP
注目は再びMLSへ移る
代表での務めを正式に終えた39歳は、すぐさまアメリカに戻り、インテル・マイアミに再合流する。インテル・マイアミは、目前に迫るMLSカップのプレーオフに向けて可能な限り良いシード順を確保するため、その存在に大きく頼ることになる。今後は、ノックアウトステージに臨む前に、過密な国内終盤戦の中でコンディションを管理するという差し迫った試練に直面する。
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