インター・マイアミのフォワードがコルネリャに魅力を感じたのは、同クラブがエリート選手を育成してきた名声があるためだ。このクラブは、メッシの元チームメイトやライバルを含む多くの国際的スターを輩出してきた。スカウトや指導体制は、新オーナーの下でも中核であり続けるだろう。

発表では、クラブの輝かしいOBリストが強調され、次のように述べられている。「クラブは歴史を通じて、ユースアカデミーでの着実な取り組みと、スペインのセミプロサッカー界における最高レベルでの競争力を発揮し、若手サッカー選手の育成におけるベンチマークとしての地位を確立してきた。 このアカデミーからは、後に国内外のトップレベルで活躍した選手たちが多数輩出されている。例えば、スペイン代表でアーセナルGKのダビド・ラヤ、バルサとインテル・マイアミでメッシとチームメイトだったジョルディ・アルバ、バルセロナで守備の要となったジェラール・マルティン、 RCDエスパニョール主将でスペイン代表のハビ・プアド、セネガル代表で欧州各国リーグでプレーしたケイタ・バルデ、レアル・ベティス主将のアイトール・ルイバル、MLS制覇＆オールスター2度のイリエ・サンチェスらがいます。」



