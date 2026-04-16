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リオネル・メッシがスペインのクラブを買収。インテル・マイアミのスターは「バルセロナとの絆をさらに強めた」と驚きの行動に出た。
カタルーニャへの戦略的復帰
アルゼンチンのレジェンドは、テルセーラ・RFEF（スペイン4部）グループVのカタルーニャクラブの全株式を取得した。昇格争いの最中、現役引退後もレガシーを築くメッシにとって、これは重要な一歩だ。
公式発表では「この取引でメッシはバルセロナとの絆を深め、カタルーニャのスポーツと人材育成へのコミットメントを再確認する。この絆は彼がFCバルセロナでプレーしていた時代から長年続いている」と説明されている。
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キャリアアップへの意欲
1951年創設のUEコルネージャは今シーズン好調で、グループ3位。首位のマンレサとは5ポイント差だ。プレーオフ出場は確定しており、メッシはユースアカデミーに重点投資し、クラブをプロリーグへ昇格させる狙いだ。
伝説的な才能の宝庫
インター・マイアミのフォワードがコルネリャに魅力を感じたのは、同クラブがエリート選手を育成してきた名声があるためだ。このクラブは、メッシの元チームメイトやライバルを含む多くの国際的スターを輩出してきた。スカウトや指導体制は、新オーナーの下でも中核であり続けるだろう。
発表では、クラブの輝かしいOBリストが強調され、次のように述べられている。「クラブは歴史を通じて、ユースアカデミーでの着実な取り組みと、スペインのセミプロサッカー界における最高レベルでの競争力を発揮し、若手サッカー選手の育成におけるベンチマークとしての地位を確立してきた。 このアカデミーからは、後に国内外のトップレベルで活躍した選手たちが多数輩出されている。例えば、スペイン代表でアーセナルGKのダビド・ラヤ、バルサとインテル・マイアミでメッシとチームメイトだったジョルディ・アルバ、バルセロナで守備の要となったジェラール・マルティン、 RCDエスパニョール主将でスペイン代表のハビ・プアド、セネガル代表で欧州各国リーグでプレーしたケイタ・バルデ、レアル・ベティス主将のアイトール・ルイバル、MLS制覇＆オールスター2度のイリエ・サンチェスらがいます。」
- AFP
NFLオーナーの仲間入りを果たす
メッシは昨年12月にマイアミで開催された第1回「メッシ・カップ」など、近年ユースサッカーに積極的に関与してきた。同大会にはニューウェルズ・オールド・ボーイズ、インテル・ミラノ、リバー・プレート、アトレティコ・マドリード、チェルシー、マンチェスター・シティ、古巣バルセロナなどのU-16チームが出場。今回の買収は、次世代選手育成という彼の思いが自然な形で実を結んだものだ。
これによりメッシは、現役・元選手によるクラブオーナーの仲間入りを果たした。現在インテル・マイアミを率いるデビッド・ベッカム、アルメリア株25％を取得したクリスティアーノ・ロナウド、ル・マンに所属するティボ・クルトワの例に続く形となる。 その他、キリアン・エムバペ（SMカーン）、ルカ・モドリッチ（スウォンジー）、ヘクター・ベレリン（フォレスト・グリーン・ローヴァーズ）、ジェラール・ピケ（FCアンドラ）、ンゴロ・カンテ（ロイヤル・エクセルシオール・ヴィルトン）、サディオ・マネ（ブールジュ・フット18）、セサル・アスピリクエタ（ハッシュタグ・ユナイテッド）らがいる。