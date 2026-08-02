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リオネル・メッシがインテル・マイアミのメンバーに復帰、現MLSカップ王者はサポーターズ・シールド獲得へ前進を続ける
- Icon Sportswire
メッシが再びベンチ入り
メッシが、アルゼンチンのワールドカップ決勝敗戦後に2週間の休養を取って以来、マイアミのメンバーに復帰した。バロンドールを8度受賞している同選手は今週前半にトレーニングへ戻っており、離脱中にはMLSオールスターゲームを欠場していた。
- Getty Images Sport
マイアミの中盤が形になり始めている
とはいえ、チームのその他のメンバーはほぼ万全の状態に近づいている。ワールドカップ決勝で先発し、大会を通して母国のキープレーヤーだったデ・パウルは、スターティングイレブンに名を連ねた。前マンチェスター・ユナイテッドの選手がモントリオール戦でMLSデビューを印象的な形で飾った後、デ・パウルはブラジルのレジェンド、カゼミーロと初めて並び立つことになる。
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ルイス・スアレスが再び信頼を得る
土曜日は、ギジェルモ・オヨス新監督の下で復調しているルイス・スアレスにとって、再びチャンスとなった。ウルグアイ代表FWは直近3試合で6得点を挙げており、その中には先週のモントリオール戦で勝利を決めた終盤のPKも含まれている。ヘロンズでは前線でDPストライカーのヘルマン・ベルテラメと、静かに効果的なコンビを形成している。
- IMAGO
今後数カ月は忙しくなりそうだ
メッシの復帰は、今季残りを2つの戦線で戦うことになりそうなマイアミにとって歓迎すべきものだ。土曜夜の一戦を終え、次は過密なリーグスカップ日程の一環として、水曜日にアトレティコ・サン・ルイス戦へ臨む。
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