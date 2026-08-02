土曜日は、ギジェルモ・オヨス新監督の下で復調しているルイス・スアレスにとって、再びチャンスとなった。ウルグアイ代表FWは直近3試合で6得点を挙げており、その中には先週のモントリオール戦で勝利を決めた終盤のPKも含まれている。ヘロンズでは前線でDPストライカーのヘルマン・ベルテラメと、静かに効果的なコンビを形成している。