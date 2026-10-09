39歳のレジェンドは、火曜日に行われたアルゼンチンのベナン戦3-0勝利で感動的な別れの一戦を終えた後、コンディションを整えるためフロリダに戻った。ブエノスアイレスでホームのサポーターを前に、有終の美を飾り、PKを決めるとともに2得点をアシストした。キリー・ゴンサレス監督の下、その視線はMLSプレーオフ進出を確実にするため、レギュラーシーズンをしっかり戦い抜くことに完全に向けられている。



