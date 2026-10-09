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リオネル・メッシがインテル・マイアミのトレーニングに復帰、アルゼンチンの英雄は感情的な代表チームへの別れを経てMLSプレーオフ進出へ照準を移した
ベテランの大黒柱が国内でのトレーニングを再開
39歳のレジェンドは、火曜日に行われたアルゼンチンのベナン戦3-0勝利で感動的な別れの一戦を終えた後、コンディションを整えるためフロリダに戻った。ブエノスアイレスでホームのサポーターを前に、有終の美を飾り、PKを決めるとともに2得点をアシストした。キリー・ゴンサレス監督の下、その視線はMLSプレーオフ進出を確実にするため、レギュラーシーズンをしっかり戦い抜くことに完全に向けられている。
- Getty Images Sport
多作のマエストロが攻撃指標をリードする
ベテランFWの鋭さは今季も北米トップリーグの個人ランキングを席巻し続けている。 21ゴールで得点ランキング首位に立っており、さらに 13本のアシストでアシストランキングでもトップに立っている。その攻撃面での脅威は、150本の枠内シュートという数字でもさらに際立っている。これは105本を記録している最も近い追随者のミラン・イロスキを大きく引き離す数字だ。
フロリダのチームがポストシーズンのシード順確保を狙う
その卓越した攻撃力は、レギュラーシーズン終盤におけるマイアミのプレーオフ進出争いの土台となっている。 現在は27試合を終えて勝ち点46の3位で、インテル・マイアミは2位ニューイングランドと勝ち点で並んでいる一方、首位ナッシュビルとの14ポイント差を縮めようとしている。残り7試合でトップ7入りを果たせば、ゴンサレス監督のチームはBest-of-3シリーズへの直接進出が決まり、不安定なワイルドカードの一戦を回避できる。
- Getty Images Sport
首都からの来訪者が記者会見の認証証を確認する
インテル・マイアミは土曜日、D.C.ユナイテッドをヌー・スタジアムに迎え、注目のイースタン・カンファレンス対決に臨む。アルゼンチン代表での活動を終え、長距離移動で戻ってきた司令塔のコンディションには当然ながら注目が集まっている。プレーオフの直接シード権争いが激しさを増す中、ゴンサレス監督率いるチームがポストシーズンへ向けて歩みを進めるには、首都のクラブ相手に勝ち点3を手にすることが不可欠だ。
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