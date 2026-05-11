メッシは2026年W杯に向けたアルゼンチン代表55名暫定メンバーに選ばれ、自身最後の国際大会出場が正式に決まった。

メンバーはカタール2022優勝の主力に数名の新戦力を加えた布陣で、マイアミのスーパースターが率いる。

一方で代表から外れた選手にも注目が集まる。ローマのパウロ・ディバラ（代表40キャップ）、元アトレティコ・マドリードで現在はUANLのアンヘル・コレア、ウェストハムのバレンティン・カステヤノスらが選外となった。