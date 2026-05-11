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リオネル・メッシがアレハンドロ・ガルナチョ、リサンドロ・マルティネスと共に出場予定のアルゼンチン代表ワールドカップ暫定メンバーに選ばれた一方、セリエAで40試合に出場したスター選手は選外となった。
メッシが代表に選ばれた一方、ディバラとコレアは落選した。
メッシは2026年W杯に向けたアルゼンチン代表55名暫定メンバーに選ばれ、自身最後の国際大会出場が正式に決まった。
メンバーはカタール2022優勝の主力に数名の新戦力を加えた布陣で、マイアミのスーパースターが率いる。
一方で代表から外れた選手にも注目が集まる。ローマのパウロ・ディバラ（代表40キャップ）、元アトレティコ・マドリードで現在はUANLのアンヘル・コレア、ウェストハムのバレンティン・カステヤノスらが選外となった。
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スカローニ監督の戦術変更
ディバラとコレアの落選は、スカローニ監督の戦術変更を示す。代わりにパルマのペッレグリーノとローマのスーレを招集した。
イタリアで安定したパフォーマンスを示すものの、出場機会の少なさに不満があった。
暫定リストは5月30日までに26人に絞られるため、今回選ばれた選手たちはまだ北米行きの座を争っている。
PLのスター選手や有望な若手選手も含まれる
予備招集リストにはプレミアリーグの選手が多く、マンチェスター・ユナイテッドのリサンドロ・マルティネスとチェルシーのエンツォ・フェルナンデスが選ばれた。
2024年9月以来代表戦に出場していなかったアレハンドロ・ガルナチョも復帰した。スカローニ監督は、レアル・マドリードのフランコ・マスタンツォーノやジローナのクラウディオ・エチェベリといった10代の若手も起用する構えだ。
一方で、アストン・ヴィラのエミリアーノ・ブエンディアとノッティンガム・フォレストのニコラス・ドミンゲスも、出場機会が減っているにもかかわらず再招集された。
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国内での予想外の展開と守備陣の厚み
スカローニ監督は国内リーグを注視し、ボカのディ・ロロやヘタフェのロメロという意外なCBを選出した。
一方、エストゥディアンテスの主将トマス・パラシオスや有望株マリアーノ・トロイロは選外となった。両者とも過去代表候補に名を連ねていた。この布陣は、カナダ、メキシコ、米国を転戦する過酷な大会を見据え、スカローニがフィジカルを重視していることを示している。
26人の最終メンバーを争うGKは競争が特に激しい。エミリアーノ・マルティネスとジェロニモ・ルッリの2人はほぼ確定だが、3人目の枠はアトレティコ・マドリードのフアン・ムッソとクリスタル・パレスのワルテル・ベニテスが争う。