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リオネル・メッシがアルゼンチンの「マスター・ヨーダ」として、2028年のコパ・アメリカまでニコ・パスの指導役を務めると見込まれている。
アルゼンチン代表におけるメッシの役割の変遷
サッカー界は、アルゼンチン代表でメッシが絶対的な中心選手としての時代が終焉を迎えつつある現実に向き合っている。2026年W杯決勝でスペインに敗れた後、バロンドールを8度取ったメッシは、現役続行か引退かの難しい決断を迫られている。
南米サッカー専門家のティム・ヴィッケリー氏は、決勝で露呈したフィジカル格差が未来を予兆した可能性があると指摘。talkSPORTの取材に「機動力が限られる選手を世界最高レベルで起用するのは難しい」と語った。「この敗北はあまりにも痛く、受け入れるには時間が必要だ」とも述べた。
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「マスター・ヨーダ」メンターシップ・プラン
2030年のワールドカップ（当時43歳）への出場は身体的に難しいものの、2028年のコパ・アメリカまでメッシが代表に残り、助言者としての役割を果たすとの見方が強まっている。ヴィッケリー氏は、メッシが次世代、特にコモの若手パスを精神面でも技術面でも導くという構図を提案した。
ヴィッケリーは、この階層構造の変化の可能性について詳しく説明し、『スター・ウォーズ』シリーズの伝説的なジェダイ・マスターに例えて語った。「メッシが、まるで賢い老フクロウのように、あるいはヨーダ・マスターのような存在として代表チームに残り続けることは十分あり得ると私は思う」とヴィッケリーは説明した。「彼を『メッシ・ヨーダ』と呼ぶこともできるだろう。そしてニコ・パズは、いわばルーク・スカイウォーカーのような存在になる。 今後数年間、そんな関係性が築かれるのか注目したい」
後継者としてのパズ
レアル・マドリード下部出身で現在コモでプレーするパズは、メッシの後継者と見なされている。21歳の彼は今夏のW杯で2試合71分しか出場しなかった。
ヴィッケリーは、パズが「今大会ほとんど出場できなかった。メッシと同じタイプなので共存が難しいが、将来を担うのはニコ・パズだ」と指摘した。
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2030年ワールドカップを見据えて
アルゼンチンは2030年W杯100周年記念大会の開幕戦を主催する。共同開催国とともにすでに出場権を得ており、4年間かけてチームを強化できる。ただし、その前にメッシが代表を引退すると見込まれている。
先週末のスペイン戦後、ヴィッケリー氏はメッシがすでに引退を検討しているのではないかと語った。 「試合前、私は考えた。彼に4年後も代表でプレーできるだろうか。次のワールドカップでブエノスアイレスのピッチに立つだろうか、と。試合後、スタンドを見つめる彼を見て、もうないだろうと感じた。だが、世代交代で何らかの役割を果たせるか、気になっている。」
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