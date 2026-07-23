リオネル・メッシがアルゼンチンの「マスター・ヨーダ」として、2028年のコパ・アメリカまでニコ・パスの指導役を務めると見込まれている。

2030年のワールドカップ（当時43歳）への出場は身体的に難しいものの、2028年のコパ・アメリカまでメッシが代表に残り、助言者としての役割を果たすとの見方が強まっている。ヴィッケリー氏は、メッシが次世代、特にコモの若手パスを精神面でも技術面でも導くという構図を提案した。

ヴィッケリーは、この階層構造の変化の可能性について詳しく説明し、『スター・ウォーズ』シリーズの伝説的なジェダイ・マスターに例えて語った。「メッシが、まるで賢い老フクロウのように、あるいはヨーダ・マスターのような存在として代表チームに残り続けることは十分あり得ると私は思う」とヴィッケリーは説明した。「彼を『メッシ・ヨーダ』と呼ぶこともできるだろう。そしてニコ・パズは、いわばルーク・スカイウォーカーのような存在になる。 今後数年間、そんな関係性が築かれるのか注目したい」