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リオネル・メッシがアルゼンチンではなくブラジル代表でプレーしていた可能性
歴史的研究によって先祖の系譜が明らかになる
3年に及ぶ調査で、メッシは母方の血筋によりブラジル代表としてプレーできる資格があることが判明した。 Yahoo Sportsが伝えたグローボの報道によると、イタリアの歴史家フィオレンツォ・サンティーニ氏は、メッシの母方の曽祖父母の一人が20世紀初頭にサンパウロ州リベイラオ・プレトで生まれたと突き止めた。その家族は1905年頃アルゼンチンのロサリオへ移住しており、メッシは法的にブラジル国籍を取得できる可能性がある。
- Getty Images Sport
スペインはメッシの獲得を試みた
メッシはブラジルだけでなく、親戚の血筋でイタリア代表、13歳から育ったスペイン代表の資格もあった。スペイン王立サッカー連盟は、彼がアルゼンチンを選ぶ前、「ラ・ロハ」のユニフォームを着せるよう強く説得した。
元スペイン代表監督のビセンテ・デル・ボスケ氏は「連盟はメッシをスペイン代表に招くためにあらゆる努力を尽くした。しかしリオネルは祖国を愛し、断った。彼が加入していれば最高の結果になっただろう。メッシはメッシだ――彼のような選手はただ一人しかいない。彼を指導できたなら夢のようなことだっただろう」と明かした。
レガシーは依然としてアルゼンチンに根付いている
これらの歴史的事実が明らかになったのは、メッシがアルビセレステを率いてメットライフ・スタジアムで行われた2026年ワールドカップ決勝に進出し、スペインに0-1で敗れた直後のことだった。39歳にして王座防衛には失敗したものの、大会通算8ゴール4アシストという成績は、アルゼンチンにおける彼の伝説的な地位をさらに確固たるものにした。
また、サンティーニ氏の調査では、メッシの母方の姓「コチェッティーニ（Coccettini）」はロサリオ定住後に「クッチッティーニ（Cuccittini）」へ正式に変更されたという。
- Getty
今後の休止は未定です。
アルゼンチン代表は現在夏休みを過ごし、その後所属クラブへ戻ってプレシーズンに入る。9月と10月の国際試合期間に代表活動再開の見込みだが、現時点で試合日程は決まっていない。
メッシはMLSマイアミでコンディションを維持しながら、代表での将来を検討するとみられる。
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