リオネル・メッシがアルゼンチンではなくブラジル代表でプレーしていた可能性

メッシはブラジルだけでなく、親戚の血筋でイタリア代表、13歳から育ったスペイン代表の資格もあった。スペイン王立サッカー連盟は、彼がアルゼンチンを選ぶ前、「ラ・ロハ」のユニフォームを着せるよう強く説得した。

元スペイン代表監督のビセンテ・デル・ボスケ氏は「連盟はメッシをスペイン代表に招くためにあらゆる努力を尽くした。しかしリオネルは祖国を愛し、断った。彼が加入していれば最高の結果になっただろう。メッシはメッシだ――彼のような選手はただ一人しかいない。彼を指導できたなら夢のようなことだっただろう」と明かした。