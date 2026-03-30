リオネル・メッシがいても、アルゼンチンのワールドカップ連覇への望みは薄そうだ

メッシはアルゼンチンの7試合で7ゴールを挙げ（その中にはフランスとの劇的な決勝戦での2ゴールも含まれる）、3つの印象的なアシストも記録し、大会最優秀選手に贈られるゴールデンボール賞を堂々と受賞した。彼はアルビセレステの紛れもない象徴であり、あらゆる意味で真のキャプテンであった。
しかし、2022年のアルゼンチン代表を「一人だけのチーム」と呼ぶのは、彼らに対して大きな不義理となるだろう。ジュリアン・アルバレス、アレクシス・マカリスター、エンソ・フェルナンデスは皆、世界に向けてその存在をしっかりとアピールし、特にフェルナンデスは大会最優秀若手選手に選出された。また、ニコラス・オタメンディは恐るべき守備陣の要として往年の輝きを取り戻し、エミリアーノ・マルティネスはPK戦のヒーローとなった。
アンヘル・ディ・マリアやラウタロ・マルティネスのように、統計的には物足りない大会だった選手たちでさえ、ユニフォームのために全力を尽くし、重要な貢献を果たした。サウジアラビアに敗れるという衝撃的な開幕戦の後、チームのレベルは最高潮に達し、その後も決して落ち込むことはなかった。アルゼンチンのチームスピリットに匹敵する国は他にない。
残念ながら、現在の状況はそれほどバラ色ではない。リオネル・スカローニ監督率いるチームは、米国・カナダ・メキシコで開催される2026年のタイトル防衛戦を控えて、王者としての自信に著しく欠けている。準備状況は散々なもので、メッシが再び期待の重荷をすべて背負わされている。 37歳という年齢でその期待に応えることは極めて困難だが、それは開幕まであと2ヶ月を切ったアルゼンチンが直面する数多くの課題の、ほんの一部に過ぎない...