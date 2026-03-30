リオネル・メッシがいても、アルゼンチンのワールドカップ連覇への望みは薄そうだ

メッシの次期ワールドカップ出場については、主に彼自身の発言によって、多くの疑問が投げかけられてきた。

「来年、インテル・マイアミでプレシーズンを始めたら、その都度状況を判断していくつもりだ。本当に100％の状態でいられるか、チームに貢献できるかを見極めてから決断する」と彼は10月に語った。「ワールドカップだから、本当に楽しみだ。 前回大会で優勝したばかりだし、再びピッチでそのタイトルを守れるというのは素晴らしいことだ。代表チームでプレーすることは、いつだって夢だからね」

モーリタニア戦の前、スカローニ監督はメッシがまだ最終決定を下していないことを認め、記者団に次のように語った。「彼が参加できるよう、私は全力を尽くすつもりだ。サッカーのためにも、彼は参加すべきだと信じているが、決めるのは私ではない。それは彼次第だ。彼の心境や体調次第だ。彼は冷静に決断する権利を勝ち取っている。我々は急いでいない。 彼がどのような決断を下そうとも、それが彼自身にとってもチームにとっても最善の選択になることは分かっている。」

メッシが代表に復帰することはアルゼンチンにとって最善だ。なぜなら、彼は依然として試合を決める選手だからだ。2026年MLSシーズンの序盤、インテル・マイアミで出場した4試合すべてでゴールを決めていることからも、そのことは改めて証明されている。クラブが彼を守るために万全を期している深刻な怪我さえなければ、8度のバロンドール受賞者は、史上最多となる6度目のワールドカップで間違いなく母国のキャプテンを務めることになるだろう。

しかし、彼は2022年のアルゼンチン優勝時に至る所で見られたあのメッシとは同じではない。特に、前回王者が計8試合を戦う可能性もある拡大版ワールドカップにおいて、彼の脚力が5、6日おきに90分間持ちこたえることは難しいだろう。

「難しいのは、彼を見たいと思っているのがアルゼンチン人だけではないからだ。誰もが彼を見たいと思っている」とスカローニ監督は続けた。「そして、彼がピッチに立っている時、彼がフル出場できるのか、それともできないのか――そこが我々コーチ陣のジレンマとなる」