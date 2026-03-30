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James Westwood

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リオネル・メッシがいても、アルゼンチンのワールドカップ連覇への望みは薄そうだ

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3年半前、リオネル・メッシはカタールで開催された2022年ワールドカップでアルゼンチンを優勝に導き、「サッカー界の頂点」に立った。バルセロナのレジェンドが、長年手に入れることができなかった唯一のトロフィーをようやく掲げる姿は、中立の立場の人々にとっても大きな喜びであり、おそらく二度と再現されることのないであろう素晴らしいキャリアの集大成となった。

メッシはアルゼンチンの7試合で7ゴールを挙げ（その中にはフランスとの劇的な決勝戦での2ゴールも含まれる）、3つの印象的なアシストも記録し、大会最優秀選手に贈られるゴールデンボール賞を堂々と受賞した。彼はアルビセレステの紛れもない象徴であり、あらゆる意味で真のキャプテンであった。

しかし、2022年のアルゼンチン代表を「一人だけのチーム」と呼ぶのは、彼らに対して大きな不義理となるだろう。ジュリアン・アルバレス、アレクシス・マカリスター、エンソ・フェルナンデスは皆、世界に向けてその存在をしっかりとアピールし、特にフェルナンデスは大会最優秀若手選手に選出された。また、ニコラス・オタメンディは恐るべき守備陣の要として往年の輝きを取り戻し、エミリアーノ・マルティネスはPK戦のヒーローとなった。

アンヘル・ディ・マリアやラウタロ・マルティネスのように、統計的には物足りない大会だった選手たちでさえ、ユニフォームのために全力を尽くし、重要な貢献を果たした。サウジアラビアに敗れるという衝撃的な開幕戦の後、チームのレベルは最高潮に達し、その後も決して落ち込むことはなかった。アルゼンチンのチームスピリットに匹敵する国は他にない。

残念ながら、現在の状況はそれほどバラ色ではない。リオネル・スカローニ監督率いるチームは、米国・カナダ・メキシコで開催される2026年のタイトル防衛戦を控えて、王者としての自信に著しく欠けている。準備状況は散々なもので、メッシが再び期待の重荷をすべて背負わされている。 37歳という年齢でその期待に応えることは極めて困難だが、それは開幕まであと2ヶ月を切ったアルゼンチンが直面する数多くの課題の、ほんの一部に過ぎない...

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    辛勝

    数字だけを見れば、アルゼンチンの2026年ワールドカップ予選はこれ以上ないほど順調だった。CONMEBOLのグループ首位を、2位のエクアドルに9ポイント差をつけて独走し、最多得点記録も樹立した。メッシは8ゴールを挙げ、予選で初めて得点王に輝いた。

    しかし、その圧倒的な強さは、他のチームの戦力低下を反映したものでもあった。伝統的なライバルであるウルグアイとブラジルは、それぞれ4位と5位に終わった。スカローニ監督にとっても懸念すべき低調な時期があり、特にウルグアイとパラグアイへの敗戦、そしてホームでのコロンビア戦での1-1の引き分けが挙げられる。これらすべての試合でメッシは先発出場していた。

    予選の合間にはコパ・アメリカ連覇という成功もあったが、その大会終了後の総評もまた、アルゼンチンが本調子ではなかったというものだった。特に良いプレーを見せることなく辛勝を重ねており、その傾向は2026年ワールドカップに向けた準備期間においても概ね続いている。


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    茶番のような親善試合

    アルゼンチンは10月、ベネズエラとのワールドカップに向けた初戦を戦い、メッシ不在の中1-0で勝利した。しかしそれ以来、チームはわずか3試合しか行っておらず、対戦相手のレベルも大幅に低下している。

    2025年をプエルトリコに6-0、アンゴラに2-0で勝利して締めくくったアルビセレステは、3月の国際試合期間に遅ればせながら、FIFAランキング115位のモーリタニアと91位のザンビアとの親善試合を2試合追加で組んだ。これらはアルゼンチンの現在のレベルについて実質的なことを教えてくれる試合ではない。

    実際、金曜日に開催された試合では、3度のワールドカップ優勝を誇るアルゼンチンが、のろのろとしたペースの試合展開の中でモーリタニアに2-1で辛勝した。フェルナンデスとニコ・パスのゴールも、アルゼンチンの精彩を欠いたプレーを覆い隠すには至らなかった。また、ハーフタイムに途中出場したメッシは、ラ・ボンボネラでの試合終了のホイッスルが鳴ると、モーリタニアの選手やスタッフに囲まれる事態となった。

    こうした格下の国々は、メッシの近くにいられるだけで満足している。アルゼンチンにとって真の脅威とはならず、選手たちがいつものような熱意を奮い立たせるのは難しい。とはいえ、スカローニ監督はその現実を受け入れる気にはなれなかったようだ。

    「チームは良い試合ができなかった。改善に向けて取り組むためには、そう認めなければならない」と彼は試合後に語った。「我々は明らかにもっと良いプレーができる。これまでにもそれを証明してきた。出場した選手たちは皆、それぞれの役割を果たしたが、試合が複雑になると、より難しくなるものだ」

    不満を露わにしたGKマルティネスはさらに踏み込んでこう語った。「これは我々が戦った親善試合の中でも最悪の部類に入る。集中力、試合運び、スピードが欠けていた。これを分析し、ユニフォームを着るたびに少しずつ改善していかなければならない」

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    最後の最後の一撃

    マルティネス監督は、誰もが気にかけている問題についてこう語った。「（フィナリッシマが中止になって）本当に良かった。もしあのまま試合をしていれば、負けていただろうから」

    アルゼンチンは、カタールでの欧州王者スペインとの対戦、およびその後の2022年ワールドカップ開催国との親善試合が、中東で続く軍事紛争を理由に直前で中止となったことを受け、モーリタニアとザンビアに打診するほかなかった。

    強豪国はすでに他の試合の予定を確定させており、フィナリッシマをベルナベウに移すこともできたが、アルゼンチン側は、おそらくスペインのサポーターで埋め尽くされるであろう観客の前でそのような試合を行うという案に難色を示した。

    確かに、アルゼンチンは万全のコンディションではないという点でマルティネス監督の指摘は正しいため、敗北の可能性はあったかもしれない。しかし、中途半端な調整試合を2試合行うよりは、はるかに有益な試合になったはずだ。 ニコラス・タリアフィコは、この中止に対する率直な反応の中で、次のように指摘した。「タイトルやフィナリッシマという枠組みを一旦脇に置いたとしても、ワールドカップで戦える可能性を秘めたチームと対戦するのだから、重要な試合になるはずだった。それはチームにとって助けになるし、基準となるものだ。自分たちがどの位置にいるのか、改善すべき点があるかどうかを示すものだからだ。」

    2022年のフィナリッシマは、メッシとディ・マリアが率いるアルゼンチンが、ユーロ2020優勝国のイタリアに3-0で圧勝したことから、間違いなく重要な試合だった。もしこの試合がなければ、UAE、ジャマイカ、ホンジュラス、エストニアに対する楽勝の親善試合だけが「ベンチマーク」となり、カタールへ赴いた代表チームへの信頼もこれほど高まらなかっただろう。

    また、この試合はサポーターの期待を高める役割も果たした。ピッチ外の問題が絶えず話題になる中、2026年ワールドカップにとって、こうした盛り上げは切実に必要とされていた。さらに、メッシがバルセロナの後継者であるラミン・ヤマルと対戦する機会を世界が奪われたという事実も加わり、この一連の出来事は非常に後味の悪いものとなっている。

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    メッシの出場時間の管理

    メッシの次期ワールドカップ出場については、主に彼自身の発言によって、多くの疑問が投げかけられてきた。

    「来年、インテル・マイアミでプレシーズンを始めたら、その都度状況を判断していくつもりだ。本当に100％の状態でいられるか、チームに貢献できるかを見極めてから決断する」と彼は10月に語った。「ワールドカップだから、本当に楽しみだ。 前回大会で優勝したばかりだし、再びピッチでそのタイトルを守れるというのは素晴らしいことだ。代表チームでプレーすることは、いつだって夢だからね」

    モーリタニア戦の前、スカローニ監督はメッシがまだ最終決定を下していないことを認め、記者団に次のように語った。「彼が参加できるよう、私は全力を尽くすつもりだ。サッカーのためにも、彼は参加すべきだと信じているが、決めるのは私ではない。それは彼次第だ。彼の心境や体調次第だ。彼は冷静に決断する権利を勝ち取っている。我々は急いでいない。 彼がどのような決断を下そうとも、それが彼自身にとってもチームにとっても最善の選択になることは分かっている。」

    メッシが代表に復帰することはアルゼンチンにとって最善だ。なぜなら、彼は依然として試合を決める選手だからだ。2026年MLSシーズンの序盤、インテル・マイアミで出場した4試合すべてでゴールを決めていることからも、そのことは改めて証明されている。クラブが彼を守るために万全を期している深刻な怪我さえなければ、8度のバロンドール受賞者は、史上最多となる6度目のワールドカップで間違いなく母国のキャプテンを務めることになるだろう。

    しかし、彼は2022年のアルゼンチン優勝時に至る所で見られたあのメッシとは同じではない。特に、前回王者が計8試合を戦う可能性もある拡大版ワールドカップにおいて、彼の脚力が5、6日おきに90分間持ちこたえることは難しいだろう。

    「難しいのは、彼を見たいと思っているのがアルゼンチン人だけではないからだ。誰もが彼を見たいと思っている」とスカローニ監督は続けた。「そして、彼がピッチに立っている時、彼がフル出場できるのか、それともできないのか――そこが我々コーチ陣のジレンマとなる」

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    期待外れの控え選手たち

    問題は、メッシが休養中の際、アルゼンチンには十分な代役がいるのかということだ。最近の状況を見る限り、その答えは「ノー」と言わざるを得ない。

    メッシは怪我のため、アルビセレステがコロンビアとエクアドルに敗れたワールドカップ予選のアウェイ2試合を欠場したが、その間、攻撃の創造性において明らかな空白が生じた。前回のコパ・アメリカ終了後にディ・マリアが引退したことで、チームは最も危険な攻撃の切り札を失った。アトレティコ・マドリードのニコ・ゴンサレスが左サイドでその穴を埋めているものの、彼の決定力や技術力はディ・マリアには及ばない。

    アルゼンチンは中盤でも鋭さを失っている。主力守備的ミッドフィールダーのロドリゴ・デ・ポールは、現在メッシと同じインテル・マイアミに所属しているが、31歳となり以前ほどの機動力を失っている。一方、フェルナンデスとマカリスターは、クラブレベルで今シーズン、安定感に欠けるプレーが続いている。しかし、悪いニュースばかりではない。

    アトレティコでアルヴァレスは前線で絶好調の兆しを見せており、ラウタロもセリエA優勝目前のインテルでまたしても素晴らしいシーズンを送っている。さらに、レアル・マドリードの若手フランコ・マスタンターノが切り札となる可能性もある。コモでセンセーションを巻き起こしているパズという形で、アルゼンチンにはメッシの代役として即戦力が揃っている。彼は右サイドから切り込んでプレーをつなぐことができ、セットプレーの能力もメッシと共通している。

    とはいえ、パスの代表戦出場は現時点でわずか7試合にとどまっている。 21歳の彼が、初めて世界の舞台に立つ際、メッシの負担を軽減するというプレッシャーに耐えられるかどうかは未知数だ。また、アルゼンチン代表においてすべてをまとめ上げているのがメッシであることも事実だ。彼が不在だとチームは普段の流動性を失い、接戦を制する決定的な瞬間を生み出す、あの純粋な天才的な能力を彼ほど備えている選手は他にいない。

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    時間がなくなっている

    2022年のアルゼンチンの成功を支えた守備陣も、今回はそれほど堅固ではない。元マンチェスター・シティのセンターバック、オタメンディは38歳という年齢を如実に露呈しており、無謀なタックルやポジションを外れやすい傾向が、より露呈して痛手となっている。パートナーのクリスティアン・ロメロは、降格の危機に瀕しているトッテナムの惨憺たる2025-26シーズンを通じて、チームにとって足かせとなってきた。

    2022年ワールドカップ決勝でサイドバックとして先発したリサンドロ・マルティネスとゴンサロ・モンティエルの両名は、ともに怪我に悩まされている。アルゼンチンには右サイドバックとして十分な実力を持つナウエル・モリーナが控えているものの、反対側のサイドの選択肢であるタリアフィコとマルコス・アクーニャは、すでに全盛期を過ぎている。 愛されるゴールキーパーであるマルティネスでさえ、アストン・ヴィラでのプレーにおいて基本的なミスが多すぎるとして、多少の批判にさらされている。

    アルゼンチンは、北米の灼熱の暑さに十分に順応しているという点だけでも、依然として真の強豪であるはずだが、かつてのような「恐怖」を与える存在感は失われている。大会前の優勝候補であるスペインとフランスは、スカローニ率いるアルゼンチンと対戦すれば、あらゆるポジションで優れた選手層とチームとしての結束力を誇るため、確実に勝機を窺うだろう。

    グループJでは、アルジェリアとオーストリアも、大番狂わせを狙っているかもしれない。アルゼンチンには、再び適切なリズムを取り戻すための時間が必要だが、現時点ではそれが全くない。スカローニ監督が適切なバランスを見出せなければ、メッシ時代が寂しい幕切れを迎えるという現実的な危険性がある。

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