指揮官自身も感情を抑え切れず、国歌斉唱中には目に涙を浮かべる姿が見られた。メッシをワールドカップとコパ・アメリカ制覇へ導いたスカローニは、主将の最も成功した時代を象徴する存在となっている。両者の絆は、アルゼンチンが世界サッカーの支配的勢力としての地位を取り戻した時代の土台であり続けている。

「とても感情的な日だったし、同時に悲しくもあった。なぜなら、彼はもうこのユニフォームを着てプレーすることはないからだ。僕たちに与えてくれたすべて、このユニフォームを最高の形で守ってくれたこと、そのすべてに永遠の感謝を伝えたい。私にとって彼を指揮することは夢だったし、それが現実になった。わずかに残っていた力を振り絞って、みんなの前で彼にもそう伝えた。人生のどの瞬間にも、自分が彼の監督になれるとは思っていなかった。その夢を実現できたんだ。サッカー史上最高の選手だからね」と指揮官は説明した。