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リオネル・スカローニ、感動的なリオネル・メッシ別れの場でアルゼンチン代表が緊張に苦しんだと明かす
アルゼンチン代表にあふれる感情
アルゼンチンがベナンに3-0で勝利した一戦を包んだ雰囲気は、これまでのどの試合とも異なっていた。焦点はスコアラインではなく、退くメッシに完全に向けられていたからだ。スカローニは、このような重要な夜において、選手たちが普段通りの落ち着きを保つのは難しかったと認めた。指揮官は、この特別な機会の重みがピッチ上のパフォーマンスに直接影響し、とりわけ試合序盤にそれが表れていたと述べた。
「試合後、私は彼にあいさつしただけだ。何かを聞けるような状況ではなかった。すべてがとても感情的で、前半はチームメートたち自身がどのプレーを選ぶべきか分かっていなかった。特別な夜だったから緊張していたんだ。彼に最高の形で去ってほしいと願うチームメートにとって、それは簡単なことではない。彼らにとっても比類のない時間であり、だから前半は良くなかった。私たち全員が、彼に最高のプレーをしてほしいと願っていたからだ」と、スカローニは『LA NACION』が伝えたコメントで明かした。
- AFP
指導者史上最高への考察
指揮官自身も感情を抑え切れず、国歌斉唱中には目に涙を浮かべる姿が見られた。メッシをワールドカップとコパ・アメリカ制覇へ導いたスカローニは、主将の最も成功した時代を象徴する存在となっている。両者の絆は、アルゼンチンが世界サッカーの支配的勢力としての地位を取り戻した時代の土台であり続けている。
「とても感情的な日だったし、同時に悲しくもあった。なぜなら、彼はもうこのユニフォームを着てプレーすることはないからだ。僕たちに与えてくれたすべて、このユニフォームを最高の形で守ってくれたこと、そのすべてに永遠の感謝を伝えたい。私にとって彼を指揮することは夢だったし、それが現実になった。わずかに残っていた力を振り絞って、みんなの前で彼にもそう伝えた。人生のどの瞬間にも、自分が彼の監督になれるとは思っていなかった。その夢を実現できたんだ。サッカー史上最高の選手だからね」と指揮官は説明した。
史上最高選手のオーラ
スカローニ監督は、メッシ不在で失われるのは技術的な能力だけではなく、ロッカールームやピッチにもたらしていた言葉では表せない存在感でもあると、すぐに強調した。39歳になっても、このFWは依然としてチームの戦術的アイデンティティーと精神的な強さの中心であり続けていた。指揮官は、若い才能が台頭していることを認めつつも、ロサリオ出身のこの選手がもたらす特別な「オーラ」は、スポーツ界での長いキャリアの中でも他の誰にも見たことがないものだと明かした。
「最高の選手が自分たちの側にいるという感覚は、理解しようにもできないものだ。彼が自分たちの側にいることに並ぶものはない。素晴らしいチームをつくることはできるが、あのオーラを他の誰かに見たことは一度もない。彼が生み出すものは、私がこれまで見てきた何ものとも違う」とスカローニ監督は付け加えた。
- AFP
レジェンド亡き後の人生への適応
今後、コーチングスタッフには、約20年にわたってメッシの天才性を中心に回ってきたチームを再構築するという困難な課題が待ち受けている。スカローニは、チーム内で台頭してきた新世代の才能に自信を示す一方で、このような唯一無二の才能を埋めることは不可能だと認めた。その空白を埋めるため、戦術的アプローチは今後、チーム全体で補う形へと移行しなければならない。
「我々には、新たな視点と、これまでなかったものをもたらしてくれた新しい選手たちがいる。例えば、ウイングを使ったプレーだ。それは良い選択肢であり、まだ3試合しか経っていないとはいえ、我々は満足している。チームの連係、新たなコンセプトに取り組んでいるし、彼らがトレーニングし、連係する様子を見ることで、良い見通しを得られている」とScloniは述べた。
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