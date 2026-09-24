リオネル・スカローニ監督がアルゼンチン代表での自身の将来について最新状況を明かし、歯のトラブルによって契約延長に関する重要な会談が実現しなかったことを明かした。現在のインターナショナルブレーク期間中に行われている代表チームのトレーニングの傍らで、アルゼンチンメディア『オレ』の取材に応じた同監督は、正式な協議はまだ行われていないと認めた。

「少し気持ちを切り離す時間があった。勝てなかった悔しさが薄れていく時間でもあったが、すべてを出し切ったという शांतかな気持ちもあった」とスカローニ監督は説明した。「自分の状況については、何も新しいことはない。昨日会う予定だったが、私は歯医者に行かなければならず、会えなかった。腰を据えて話し合う意思はあるし、今のところすべては変わっていない」



