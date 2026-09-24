AFP
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リオネル・スカローニ、予期せぬ歯科受診でアルゼンチンサッカー連盟会長との契約更新会談を延期
契約交渉は保留中
リオネル・スカローニ監督がアルゼンチン代表での自身の将来について最新状況を明かし、歯のトラブルによって契約延長に関する重要な会談が実現しなかったことを明かした。現在のインターナショナルブレーク期間中に行われている代表チームのトレーニングの傍らで、アルゼンチンメディア『オレ』の取材に応じた同監督は、正式な協議はまだ行われていないと認めた。
「少し気持ちを切り離す時間があった。勝てなかった悔しさが薄れていく時間でもあったが、すべてを出し切ったという शांतかな気持ちもあった」とスカローニ監督は説明した。「自分の状況については、何も新しいことはない。昨日会う予定だったが、私は歯医者に行かなければならず、会えなかった。腰を据えて話し合う意思はあるし、今のところすべては変わっていない」
スペイン戦の痛恨の敗戦
最近の挫折を振り返り、スカローニは、直近の重要な一戦でスペインに及ばなかったことへの深い失望を認めた。ここ数年の驚異的な好調ぶりを経た中で、母国にもうひとつの主要タイトルをもたらす機会を逃したことについて、同監督は自らの思いを隠さなかった。
「勝てなかったことの痛手は大きかった。自分たちはもうひとつの世界タイトルの扉の前まで来ていた」と同監督は明かした。世界の舞台での痛恨の敗戦にもかかわらず、チームは結束を保っており、ベテラン選手たちも今後がどうなろうと首脳陣への揺るぎない支持を繰り返し示している。
主導権を握り続けたい思い
ここ数カ月にわたって憶測が飛び交う中でも、連盟首脳陣は、2022年ワールドカップ制覇とコパ・アメリカ連覇を含む黄金時代を築いた指揮官の残留に楽観的な見方を維持している。協会は2030年大会までとなる2年間の契約延長オファーを準備していると報じられている。
正式交渉の遅れにもかかわらず、この指揮官は合意に達することへ非常に前向きな姿勢を保っている。スカローニは、続投について問われると『Olé』に対し、「ここにいたいという気持ちはある」と語った。さらに今後に向けて包括的な話し合いの必要性も強調し、「会長と話さなければならない点がたくさんある」と付け加えた。
- Getty Images Sport
今後の代表戦日程
アルゼンチン代表は現在、過密な国際親善試合の日程に向けて準備を進めている。代表チームは9月30日にボリビアと対戦し、その3日後にブルキナファソと戦う。ハードな活動期間の締めくくりは、10月6日のベナン戦で行われるリオネル・メッシへの感動的なブエノスアイレスでの送別となる。
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