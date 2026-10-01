アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、マリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムでボリビアに4-0で勝利した親善試合後、チームのパフォーマンスに満足感を示した。スカローニ監督は、複数のメンバー変更を行ったにもかかわらず、チームがボール保持を軸とする基本原則を維持したと強調した。

ラウタロ・マルティネス、ニコ・パス、クリスティアン・ロメロ、ホセ・ロペスのゴールが、流れるような攻撃の締めくくりとなった。

スカローニ監督は、選手を入れ替えても戦術的なアイデンティティーを維持することが不可欠だと強調した。