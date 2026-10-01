AFP
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リオネル・スカローニ、ボリビアに4-0勝利後もパスワークのアイデンティティー継続を要求
スカローニ監督、コルドバでの勝利を受けて戦術面の継続性を要求
アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、マリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムでボリビアに4-0で勝利した親善試合後、チームのパフォーマンスに満足感を示した。スカローニ監督は、複数のメンバー変更を行ったにもかかわらず、チームがボール保持を軸とする基本原則を維持したと強調した。
ラウタロ・マルティネス、ニコ・パス、クリスティアン・ロメロ、ホセ・ロペスのゴールが、流れるような攻撃の締めくくりとなった。
スカローニ監督は、選手を入れ替えても戦術的なアイデンティティーを維持することが不可欠だと強調した。
- Newscom / GDA
指揮官がポゼッション哲学と主導権を握る支配力について詳述
試合後の記者会見で語ったスカローニ監督は、アルゼンチンの成功を支えているのは集団としてのパスワークだと説明した。そして、チーム文化を吸収している若手選手たちに対し、ボールを保持して主導権を握ることがチームの第一の目的であり続けることを理解するよう求めた。
またスカローニ監督は、個々の選手の特徴の違いがチームの戦術的な柔軟性を高めていると指摘した。
「代表チームのアイデンティティーは、パスをつないで、チームとして得点機を作り出すことにあると思う」とスカローニ監督は述べた。「課題はこのやり方を続けること、そして若手選手たちに、これこそがプレーすべき方法なのだと理解してもらうことだ。我々の考えは、試合を支配することにある」
スカローニ監督、新たに台頭する有望株の慎重な起用を求める
レオネル・フローレスやフランコ・マスタントゥオーノのような若い才能の招集について問われたスカローニ監督は、若手選手を不要なプレッシャーから守るのはコーチングスタッフの責任だと強調した。そして、新たに加わる選手たちには、過度な期待を重荷に感じることなく、クラブで見せているパフォーマンスを代表でも再現するよう求めた。
また指揮官は、ベテラン選手たちが若い世代に対し、ハングリー精神と勤勉さの面で最高の手本を示していると称賛した。
「代表に来る選手たちには、クラブでやっていることをそのままやってほしいと伝えている」とスカローニ監督は付け加えた。「レオ・フローレスのことはしっかり守らなければならない。フランコと同じようにまだ若く、そうした才能は育てていかなければならないからだ。全員の取り組みが気に入ったし、とりわけ経験のある選手たちが良かった」
- Getty Images Sport
アルゼンチン、継続中のホームシリーズでブルキナファソ戦に照準
スカローニ監督とそのコーチングスタッフは、木曜日に行われるブルキナファソとの親善試合に向けた準備へと意識を切り替えている。指揮官は、チーム全体のバランスを保ちながら、控え組の選手たちにさらなる出場時間を与えることを目指している。
アルゼンチンは今回の活動期間最後の試合でベナンと対戦する。
スカローニ監督は、チーム全体で競争力の基準を維持する考えだ。
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