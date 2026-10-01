この10代の選手がA代表デビュー戦で見せた物怖じしないプレーぶりは、試合後の記者会見でアルゼンチン代表を率いるスカローニ監督から大きな称賛を集めた。スカローニ監督は報道陣に対し、このウインガーを慎重にマネジメントしていく必要性を強調した。「我々は若い選手たちに、クラブでやっていることをここでも見せてほしいと求めている。ここに来てそれができなければ、その時にこそ心配になる。レオはそれを非常にうまくやっているし、我々は彼を守らなければならない。彼に寄り添い、適切にマネジメントしていく必要がある。エル・バスコ（アルアバレナ）とエル・モノ・マルキッチが、ボカで彼をどう扱うべきか分かっていることは承知している」

指揮官は最後にこう締めくくった。「彼はフランコ（マスタントゥオーノ）と同じように、大切に育てていかなければならない才能だ。それが実を結ぶ唯一の方法である。今日10分間で見せたものを毎試合出してくれたら信じられないことだが、我々は冷静さを保たなければならない。我々はこれからも常に彼を大切にしていく」