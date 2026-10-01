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リオネル・スカローニ監督、ボリビア戦で恐れ知らずのアルゼンチン代表デビューを果たしたボカ・ジュニアーズの新星レオネル・フロレスを称賛
10代の若手がA代表でのチャンスをつかむ
コルドバでは一気にボカの新鋭へと注目が集まった。後半途中からの出場で強烈なインパクトを残し、見出しをさらった。残り10分でリサンドロ・マルティネスに代わって投入された19歳は、恐れを知らぬドリブルを披露。デビュー戦でのゴールもあと一歩だったが、ロマン・ベガのクロスに合わせたボレーはギジェルモ・ビスカラに阻まれた。この親善試合は最終的に、2026年ワールドカップ準優勝国がエスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペスに詰めかけた歓喜の観衆の前で4-0の快勝を収める形で幕を閉じた。
- AFP
スカローニ監督、忍耐強い育成を求める
この10代の選手がA代表デビュー戦で見せた物怖じしないプレーぶりは、試合後の記者会見でアルゼンチン代表を率いるスカローニ監督から大きな称賛を集めた。スカローニ監督は報道陣に対し、このウインガーを慎重にマネジメントしていく必要性を強調した。「我々は若い選手たちに、クラブでやっていることをここでも見せてほしいと求めている。ここに来てそれができなければ、その時にこそ心配になる。レオはそれを非常にうまくやっているし、我々は彼を守らなければならない。彼に寄り添い、適切にマネジメントしていく必要がある。エル・バスコ（アルアバレナ）とエル・モノ・マルキッチが、ボカで彼をどう扱うべきか分かっていることは承知している」
指揮官は最後にこう締めくくった。「彼はフランコ（マスタントゥオーノ）と同じように、大切に育てていかなければならない才能だ。それが実を結ぶ唯一の方法である。今日10分間で見せたものを毎試合出してくれたら信じられないことだが、我々は冷静さを保たなければならない。我々はこれからも常に彼を大切にしていく」
「これは夢がかなったようなものだ」
この自信に満ちたカメオ出演は、このFWにとって急速な台頭の中で新たな節目となった。2026年7月16日にトップチームデビューを果たして以降、ボカでのシニア出場はわずか17試合にとどまっている。報道陣にこの節目を振り返ったフローレスは、「ええ、夢がかなった。小さい頃からずっと目指してきたことだ。いつも支えてくれた自分自身と家族のためにうれしい。ここからは、さらに上を目指していくだけだ」と語った。
ピッチに入る前にスカローニから受けた指示について、このウインガーは「ボカでやっていること、自分のクラブでやってきたことをやれと言われた。そして、自分はまさにその通りにやった。落ち着いてプレーできたし、彼が与えてくれた自信を胸にプレーした。本当にうまくいった」と説明した。
ピッチ上での自信を改めて強調し、彼は「与えられた出場時間には満足している。サッカーをすることが幸せなんだ。子どもの頃から自分には強い個性があった。プレーするとなれば、目の前に誰がいようと気にしない」と付け加えた。
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台頭する新鋭に過密日程が待ち受ける
ボリビア戦での圧勝は、10月3日に予定されるブルキナファソとの親善試合を前に、スカローニ監督がチーム刷新をさらに進めるための確かな土台となった。その一戦は、リオネル・メッシの感動的な別れとなる、3日後のエスタディオ・モヌメンタルでのベナン戦に向けた前哨戦でもある。フロレスにとっては、コルドバでの10分間にわたる気迫あふれるプレーが、スカローニ監督が今後の試合でメンバーを入れ替える場合に、さらなる出場時間を得るに足る強いアピールとなった。
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