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ライブ
Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa
翻訳者：

リオネル・スカローニ監督、ボリビア戦で恐れ知らずのアルゼンチン代表デビューを果たしたボカ・ジュニアーズの新星レオネル・フロレスを称賛

リオネル・スカローニ
L. Flores
アルゼンチン 対 ボリビア
アルゼンチン
ボリビア
親善試合
ボカ・ジュニアーズ
プリメーラ・ディビシオン

リオネル・スカローニ監督は、ボリビア戦で鮮烈なA代表デビューを飾ったボカ・ジュニアーズの有望株レオネル・フローレスを絶賛した。19歳のウインガーはコルドバでの一戦で大胆不敵な短い出場時間の中でも強烈な印象を残し、自身が代表チームの新時代にふさわしい存在である理由を証明。指揮官は、トップレベルで長期的なポテンシャルを守り育てていく重要性を強調した。

  • 10代の若手がA代表でのチャンスをつかむ

    コルドバでは一気にボカの新鋭へと注目が集まった。後半途中からの出場で強烈なインパクトを残し、見出しをさらった。残り10分でリサンドロ・マルティネスに代わって投入された19歳は、恐れを知らぬドリブルを披露。デビュー戦でのゴールもあと一歩だったが、ロマン・ベガのクロスに合わせたボレーはギジェルモ・ビスカラに阻まれた。この親善試合は最終的に、2026年ワールドカップ準優勝国がエスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペスに詰めかけた歓喜の観衆の前で4-0の快勝を収める形で幕を閉じた。


  • FBL-FRIENDLY-ARG-BOLAFP

    スカローニ監督、忍耐強い育成を求める

    この10代の選手がA代表デビュー戦で見せた物怖じしないプレーぶりは、試合後の記者会見でアルゼンチン代表を率いるスカローニ監督から大きな称賛を集めた。スカローニ監督は報道陣に対し、このウインガーを慎重にマネジメントしていく必要性を強調した。「我々は若い選手たちに、クラブでやっていることをここでも見せてほしいと求めている。ここに来てそれができなければ、その時にこそ心配になる。レオはそれを非常にうまくやっているし、我々は彼を守らなければならない。彼に寄り添い、適切にマネジメントしていく必要がある。エル・バスコ（アルアバレナ）とエル・モノ・マルキッチが、ボカで彼をどう扱うべきか分かっていることは承知している」

    指揮官は最後にこう締めくくった。「彼はフランコ（マスタントゥオーノ）と同じように、大切に育てていかなければならない才能だ。それが実を結ぶ唯一の方法である。今日10分間で見せたものを毎試合出してくれたら信じられないことだが、我々は冷静さを保たなければならない。我々はこれからも常に彼を大切にしていく」

  • 「これは夢がかなったようなものだ」

    この自信に満ちたカメオ出演は、このFWにとって急速な台頭の中で新たな節目となった。2026年7月16日にトップチームデビューを果たして以降、ボカでのシニア出場はわずか17試合にとどまっている。報道陣にこの節目を振り返ったフローレスは、「ええ、夢がかなった。小さい頃からずっと目指してきたことだ。いつも支えてくれた自分自身と家族のためにうれしい。ここからは、さらに上を目指していくだけだ」と語った。

    ピッチに入る前にスカローニから受けた指示について、このウインガーは「ボカでやっていること、自分のクラブでやってきたことをやれと言われた。そして、自分はまさにその通りにやった。落ち着いてプレーできたし、彼が与えてくれた自信を胸にプレーした。本当にうまくいった」と説明した。

    ピッチ上での自信を改めて強調し、彼は「与えられた出場時間には満足している。サッカーをすることが幸せなんだ。子どもの頃から自分には強い個性があった。プレーするとなれば、目の前に誰がいようと気にしない」と付け加えた。

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  • Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    台頭する新鋭に過密日程が待ち受ける

    ボリビア戦での圧勝は、10月3日に予定されるブルキナファソとの親善試合を前に、スカローニ監督がチーム刷新をさらに進めるための確かな土台となった。その一戦は、リオネル・メッシの感動的な別れとなる、3日後のエスタディオ・モヌメンタルでのベナン戦に向けた前哨戦でもある。フロレスにとっては、コルドバでの10分間にわたる気迫あふれるプレーが、スカローニ監督が今後の試合でメンバーを入れ替える場合に、さらなる出場時間を得るに足る強いアピールとなった。