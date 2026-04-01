リオネル・スカローニ監督は、リオネル・メッシが通算1,000ゴールを達成できると確信しており、アルゼンチン代表キャプテンには最後のワールドカップに向けた「強い意欲」があると強調している

クリスティアーノ・ロナウドが現在、サウジアラビアで通算1000ゴール達成への道をリードしているが、スカローニ監督は、キャプテンであるメッシもその選りすぐりのクラブに加わる能力があると確信している。現在通算913ゴールを記録しているメッシがこの偉大な節目に到達する可能性について問われると、監督は次のように述べた。「彼は1000ゴールに到達できるだろう。あとどれくらいプレーし続けるか次第だ。重要なのは、彼自身がプレーを続けたいと望むかどうかだ。 彼がそうしてくれることを願っている。ピッチ上で彼は幸せそうだし、我々も皆、彼のプレーを見たいからだ。ある年には90ゴール以上を記録したこともある。彼なら達成できるはずだ。」

個人の記録以上に、8度のバロンドール受賞者が2026年ワールドカップでアルゼンチンの連覇を支えるかどうかが注目されている。スカローニ監督はこう付け加えた。「レオがワールドカップに出場することを決めてくれれば、それは光栄なことだ。 我々は皆、彼がその舞台を楽しんでくれることを願っており、彼が心地よく過ごせるようサポートしている。彼も我々と同じことを望んでいる。すでにワールドカップを制しているから、今は以前よりリラックスしている。出場し、その喜びを分かち合いたいという彼の意欲は健在だ。彼がどう決断するかを見守り、全面的にサポートするつもりだ。」