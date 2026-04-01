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リオネル・スカローニ監督は、リオネル・メッシが通算1,000ゴールを達成できると確信しており、アルゼンチン代表キャプテンには最後のワールドカップに向けた「強い意欲」があると強調している
メッシのさらなる魔法が待ち受けている
ラ・ボンボネラで行われたアルゼンチン対ザンビア戦（5-0でアルゼンチンが圧勝）で、メッシが1ゴール1アシストを記録したことを受け、試合後の注目はすぐにこの国の象徴的なキャプテンの将来へと移った。スカローニ監督は、38歳となったメッシが前人未到の偉業を達成すると予測することを躊躇しなかった一方で、間近に迫った北米での大会に対する自身の姿勢も明確にした。
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メッシ、歴史的な記録達成が期待される
クリスティアーノ・ロナウドが現在、サウジアラビアで通算1000ゴール達成への道をリードしているが、スカローニ監督は、キャプテンであるメッシもその選りすぐりのクラブに加わる能力があると確信している。現在通算913ゴールを記録しているメッシがこの偉大な節目に到達する可能性について問われると、監督は次のように述べた。「彼は1000ゴールに到達できるだろう。あとどれくらいプレーし続けるか次第だ。重要なのは、彼自身がプレーを続けたいと望むかどうかだ。 彼がそうしてくれることを願っている。ピッチ上で彼は幸せそうだし、我々も皆、彼のプレーを見たいからだ。ある年には90ゴール以上を記録したこともある。彼なら達成できるはずだ。」
個人の記録以上に、8度のバロンドール受賞者が2026年ワールドカップでアルゼンチンの連覇を支えるかどうかが注目されている。スカローニ監督はこう付け加えた。「レオがワールドカップに出場することを決めてくれれば、それは光栄なことだ。 我々は皆、彼がその舞台を楽しんでくれることを願っており、彼が心地よく過ごせるようサポートしている。彼も我々と同じことを望んでいる。すでにワールドカップを制しているから、今は以前よりリラックスしている。出場し、その喜びを分かち合いたいという彼の意欲は健在だ。彼がどう決断するかを見守り、全面的にサポートするつもりだ。」
オタメンディの別れ
ザンビア戦での勝利は、メッシにとって母国での最後の国際試合となる見込みだ。また、この試合はベテランDFニコラス・オタメンディにとっても感慨深いものとなった。彼はワールドカップ終了後にアルゼンチン代表から引退することをすでに表明している。メッシはこの試合でPKのキッカーをオタメンディに譲り、彼が「ラ・ボンボネラ」での最後の試合で、めったにないゴールを決着のゴールとして飾ることを可能にした。
しかし、ベンフィカのスター選手は、キャプテンの姿に刺激を受け、現役を完全に引退する前に、自身のトロフィーコレクションに最後の1つを加えようと決意している。「ワールドカップはまだ控えている。我々は戦い、タイトルを守り抜くつもりだ。レオ（メッシ）がかつて言ったように、我々にその力があるのだから、人々は信じてくれるはずだ」と、オタメンディは試合後に語った。
- AFP
アルゼンチンの今後はどうなるのか？
2026年ワールドカップは、前回王者のアルゼンチンにとって大きな試練となる。グループステージではアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦する。2022年の優勝を経てメッシは以前よりリラックスした様子を見せており、現在は「楽しむこと」と「チームとしての成功」に重点が置かれている。とはいえ、1,000ゴール達成への挑戦は、世界中のインテル・マイアミのスター選手を応援するファンにとって、間違いなく魅力的な見どころとなるだろう。