ダラスでグループJ第2戦に臨むアルゼンチン代表。スカローニ監督は、同チームのプレースタイルについてアンチェロッティ氏が最近語ったコメントに言及した。イタリア人指揮官は南米のチームが必ずしも高強度のプレスに頼っていないと指摘し、アルゼンチンのフィジカル面でのパフォーマンスを巡る議論が起きていた。

しかしスカローニ監督は記者会見で「私は前向きに受け止めた。彼は私たちを高く評価しており、悪く言っていない。発言は理解できた。スペイン語、イタリア語、ポルトガル語が混ざっていたため、完全に伝わらなかったのかもしれない。私は批判ではなく賛辞と受け止めた。その点は確信している」と語り、論争の火種を消し止めた。