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リオネル・スカローニ監督は、アルゼンチンは「ハイインテンシティなサッカーをしていない」というカルロ・アンチェロッティ監督の発言に品位ある反論をした。
スカローニ、アンチェロッティとの不和を軽視
ダラスでグループJ第2戦に臨むアルゼンチン代表。スカローニ監督は、同チームのプレースタイルについてアンチェロッティ氏が最近語ったコメントに言及した。イタリア人指揮官は南米のチームが必ずしも高強度のプレスに頼っていないと指摘し、アルゼンチンのフィジカル面でのパフォーマンスを巡る議論が起きていた。
しかしスカローニ監督は記者会見で「私は前向きに受け止めた。彼は私たちを高く評価しており、悪く言っていない。発言は理解できた。スペイン語、イタリア語、ポルトガル語が混ざっていたため、完全に伝わらなかったのかもしれない。私は批判ではなく賛辞と受け止めた。その点は確信している」と語り、論争の火種を消し止めた。
- AFP
現代サッカーにおける「強度」の定義
アルゼンチン代表監督は、現代サッカーの「常にプレスをかける」という傾向に疑問を投げかけた。彼は、肉体的な消耗よりも、堅い守備とトランジションでの判断が重要だと主張。さらに、大きな大会ではほとんどの強豪が「混沌」より「コントロール」を選ぶと指摘した。
「『インテンシティ』という言葉が何を意味するのかを見極める必要がある」と監督は続けた。 「ボールを持たないときは相手にダメージを与えさせないことが大切だ。ハイプレスやマンツーマンで圧力をかけてくるチームは多くない。試合はピッチ中央での強さが勝敗を分ける。3トップで攻めるにしても、3バックや5バックで守るにしても、ボールを失ったときの対応が最も重要だ」
2022年カタール大会優勝からの進化
カタール制覇後、チームはニコ・パスやジュリアーノ・シメオネら若手を融合させ、勝利への渇望を保ちつつ、状況に応じてより直接的な攻撃を可能にする戦術的オプションをベンチに追加した。
さらに彼はこう語った。「3年半がたった今も、チームは正しい軌道にいる。選手たちはペースを緩めていない。改善の余地はあるが、全員が理解している。試合が多く、全員が100％のコンディションで臨むのは難しいが、26人全員が起用可能で、プレーする準備ができている」
- AFP
グループステージでのアルゼンチンとブラジルの戦績
スカローニ監督の最大の焦点はグループJ突破だ。アルゼンチンは勝ち点3で並ぶオーストリアとの決戦に備える。勝てばグループ首位が確定する。
同じグループでは、ブラジルがハイチに3-0で快勝し、安堵した。アンチェロッティ率いるチームは、スコットランド戦で引き分け以上ならベスト32進出を決める。