Goal.com
ライブ
scaloni(C)Getty Images
Donny Afroni

翻訳者：

リオネル・スカローニ監督が2026年W杯招致失敗を謝罪する長文声明を発表

リオネル・スカローニ
アルゼンチン
ワールドカップ

リオネル・スカローニ監督は、2026年ワールドカップでタイトル防衛に失敗したことをアルゼンチン国民に謝罪した。決勝でスペインに敗れてから1週間、誇りと悔しさが交錯する旅を振り返った。

  • スカローニ監督、複雑な感情が入り混じった1週間を振り返る

    表舞台を好まないスカローニ監督は、この重要な節目に北米各地で応援してくれたサポーターに直接メッセージを送るべきだと感じた。

    監督は冒頭で、この7日間が自身とスタッフに与えた多大な精神的負担に触れた。スカローニはこう記している。「悲しみと喜び、涙と笑顔、苦悩と安らぎ、緊張と落ち着きが交差した激しい一週間だった。ようやく落ち着いて数行を綴れる。私がソーシャルメディアを好まないことは皆さん知っているだろうが、思いを伝えるにはこれが最善かもしれない。」

    • 広告
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    叶わなかった夢への謝罪

    スカローニ監督は、2022年の優勝再現を期待した何百万人ものファンへの責任を強調した。戦術や外的要因に逃げず、優勝できなかったことを心から謝罪した。サッカーがアルゼンチン国民にとって、日々の苦労を忘れる手段であることを理解していると語った。

    「もう一つのタイトルを取って、たとえ数日間でも皆に喜びを与え、日々の苦しみから解放できなかったことを申し訳なく思う」とスカローニ監督は語った。

  • 「戦士たち」とその価値観を守る

    結果は国民の期待通りではなかったが、スカローニ監督はすぐさま、大会を通じて選手たちが示した気概と不屈の精神に話題を移した。彼は選手たちを「戦士たち」と呼んだ。48歳の監督は、この世代のアルゼンチン代表を特徴づける美徳を挙げ、彼らの功績はタイトルだけで測るのではなく、大きなプレッシャーの中で代表ユニフォームをどう背負ったかで評価すべきだと強調した。

    スカローニ監督はこう語った。「私が妻にこの選手たちについて話すとき、『戦士たち』と呼んでいた。このグループが何を見せようとしたのか、覚えていてほしい。 努力、情熱、意志、『自分ならできる』という信念、どんなに状況が厳しくても諦めない姿勢、何も残っていないように思えても全力を尽くすこと、何も知らない人からの厳しい批判に耐えること、冷静さ、頭が足を動かそうとしても走り続ける意志……それこそが真のトロフィーなのです。」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    感謝の気持ちと不確かな未来

    声明の締めくくりでスカローニ監督は、チームを支えたコーチングスタッフやAFAの舞台裏のスタッフに感謝を表明した。ワールドカップは多くのスタッフの努力の結晶だと語った。ただし、12月に契約が切れる自身の去就については明言を避けた。

    「スタッフ、選手、AFAの皆さん、裏方で支えてくれた皆さん、そして温かく応援してくださった皆さんに心から感謝している」とスカローニ監督は語った。