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リオネル・スカローニ監督が2026年W杯招致失敗を謝罪する長文声明を発表
スカローニ監督、複雑な感情が入り混じった1週間を振り返る
表舞台を好まないスカローニ監督は、この重要な節目に北米各地で応援してくれたサポーターに直接メッセージを送るべきだと感じた。
監督は冒頭で、この7日間が自身とスタッフに与えた多大な精神的負担に触れた。スカローニはこう記している。「悲しみと喜び、涙と笑顔、苦悩と安らぎ、緊張と落ち着きが交差した激しい一週間だった。ようやく落ち着いて数行を綴れる。私がソーシャルメディアを好まないことは皆さん知っているだろうが、思いを伝えるにはこれが最善かもしれない。」
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叶わなかった夢への謝罪
スカローニ監督は、2022年の優勝再現を期待した何百万人ものファンへの責任を強調した。戦術や外的要因に逃げず、優勝できなかったことを心から謝罪した。サッカーがアルゼンチン国民にとって、日々の苦労を忘れる手段であることを理解していると語った。
「もう一つのタイトルを取って、たとえ数日間でも皆に喜びを与え、日々の苦しみから解放できなかったことを申し訳なく思う」とスカローニ監督は語った。
「戦士たち」とその価値観を守る
結果は国民の期待通りではなかったが、スカローニ監督はすぐさま、大会を通じて選手たちが示した気概と不屈の精神に話題を移した。彼は選手たちを「戦士たち」と呼んだ。48歳の監督は、この世代のアルゼンチン代表を特徴づける美徳を挙げ、彼らの功績はタイトルだけで測るのではなく、大きなプレッシャーの中で代表ユニフォームをどう背負ったかで評価すべきだと強調した。
スカローニ監督はこう語った。「私が妻にこの選手たちについて話すとき、『戦士たち』と呼んでいた。このグループが何を見せようとしたのか、覚えていてほしい。 努力、情熱、意志、『自分ならできる』という信念、どんなに状況が厳しくても諦めない姿勢、何も残っていないように思えても全力を尽くすこと、何も知らない人からの厳しい批判に耐えること、冷静さ、頭が足を動かそうとしても走り続ける意志……それこそが真のトロフィーなのです。」
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感謝の気持ちと不確かな未来
声明の締めくくりでスカローニ監督は、チームを支えたコーチングスタッフやAFAの舞台裏のスタッフに感謝を表明した。ワールドカップは多くのスタッフの努力の結晶だと語った。ただし、12月に契約が切れる自身の去就については明言を避けた。
「スタッフ、選手、AFAの皆さん、裏方で支えてくれた皆さん、そして温かく応援してくださった皆さんに心から感謝している」とスカローニ監督は語った。
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