結果は国民の期待通りではなかったが、スカローニ監督はすぐさま、大会を通じて選手たちが示した気概と不屈の精神に話題を移した。彼は選手たちを「戦士たち」と呼んだ。48歳の監督は、この世代のアルゼンチン代表を特徴づける美徳を挙げ、彼らの功績はタイトルだけで測るのではなく、大きなプレッシャーの中で代表ユニフォームをどう背負ったかで評価すべきだと強調した。

スカローニ監督はこう語った。「私が妻にこの選手たちについて話すとき、『戦士たち』と呼んでいた。このグループが何を見せようとしたのか、覚えていてほしい。 努力、情熱、意志、『自分ならできる』という信念、どんなに状況が厳しくても諦めない姿勢、何も残っていないように思えても全力を尽くすこと、何も知らない人からの厳しい批判に耐えること、冷静さ、頭が足を動かそうとしても走り続ける意志……それこそが真のトロフィーなのです。」