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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

リオネル・スカローニ監督が他の選手にチャンスを与えるため、リオネル・メッシはアルゼンチン代表の次戦から外れる。

リオネル・メッシ
アルゼンチン
リオネル・スカローニ
ヨルダン 対 アルゼンチン
ヨルダン
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アルゼンチンはすでに決勝トーナメント進出を決めているため、リオネル・スカローニ監督はグループステージ最終戦でリオネル・メッシをベンチスタートさせることを明らかにした。同監督は、キャプテンの負担を軽減しつつ、決勝トーナメントを前に他の選手たちにアピールする機会を与えたいと考えている。

  • アルゼンチン代表がメンバーを入れ替え、メッシは休養

    スカローニ監督は、ダラスでのヨルダン戦でメッシをベンチスタートにすると発表した。すでに決勝トーナメント進出を決めているため、監督はキャプテンを休ませつつ、他の選手に出場機会を与える方針だ。通常はチーム情報を非公開にするが、今回はメッシが後半に出場すると明かした。この措置は、ベテランの負担を減らしつつチームメイトに経験を積ませるのが目的だと監督は説明した。

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    スカローニ監督が選手選考の理由を説明する

    試合前会見でスカローニ監督は、メッシをベンチスタートとし後半出場させる意向を明かした。他の選手にも出場機会を与えることが目的だと説明した。

    「リオネル・メッシはベンチスタートだが、皆さんに事前にお伝えしている。後半に出場する可能性が高い。チームメイトにも出場機会を与えるための決定で、出場時間は状況を見て決める」

    さらに、ローテーションの意図についてこう語った。「明日出場する選手たちはプレーする価値がある。彼らはチームの一員であり、これまでの成果は彼らのためでもある。出場機会がなくてもチームに欠かせない。私が望むのは、出場選手が違っても同じようにプレーすることだ。」

  • 2トップの試み

    メッシは途中出場とみられ、アルゼンチンはラウタロ・マルティネスとジュリアン・アルバレスを同時に起用する可能性もある。スカローニ監督は「チームのバランスが保たれれば、この組み合わせも選択肢だ」と強調した。

    「他の選手が動いていれば、ラウタロとジュリアンは同時に起用できる」と認め、「重要なのはチームのバランスだ。彼らはすでに一緒にプレーしており、我々は結論を得ている。これが永遠に続かないとは言わないが、バランスを重視したい」と語った。

    負傷中のロメロについては「クティは大丈夫。今日は別メニューで集中的にトレーニングした。当初より軽傷で安心した」と説明した。

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ノックアウトステージに向けて勢いをつける

    次ラウンド進出を決めたアルビセレステは、最終戦で主力のコンディションを維持しつつ、他の選手にチャンスを与え、ノックアウトステージへ勢いをつけられる。ベスト32では7月3日、マイアミ・スタジアムで初出場のカーボベルデと対戦する。

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