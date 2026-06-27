試合前会見でスカローニ監督は、メッシをベンチスタートとし後半出場させる意向を明かした。他の選手にも出場機会を与えることが目的だと説明した。

「リオネル・メッシはベンチスタートだが、皆さんに事前にお伝えしている。後半に出場する可能性が高い。チームメイトにも出場機会を与えるための決定で、出場時間は状況を見て決める」

さらに、ローテーションの意図についてこう語った。「明日出場する選手たちはプレーする価値がある。彼らはチームの一員であり、これまでの成果は彼らのためでもある。出場機会がなくてもチームに欠かせない。私が望むのは、出場選手が違っても同じようにプレーすることだ。」