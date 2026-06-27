試合前会見でスカローニ監督は、メッシをベンチスタートさせる理由を説明した。メッシは後半に出場する予定で、他の選手にも機会を与えることが目的だと語った。

スカローニ監督は「リオネル・メッシはベンチスタートだが、後半に出場する可能性が高い。チームメイトにも出場機会を与えるためにこの決定をした。出場時間は状況を見て決める」と説明した。

さらに、ローテーションの意図についてこう語った。「明日出場する選手たちはプレーするに値する。彼らはチームの一員であり、これまでの成果は彼らのためでもある。出場機会がなくてもチームに欠かせない。私が望むのは、出場選手が違っても同じようにプレーすることだ。」