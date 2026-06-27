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リオネル・スカローニ監督がチームメイトにチャンスを与えるため、リオネル・メッシはアルゼンチン代表の次戦から外れる。
アルゼンチン代表がメンバーを入れ替え、メッシは休養
スカローニ監督は、ダラスでのヨルダン戦でメッシをベンチスタートにすると発表した。すでに決勝トーナメント進出を決めているため、監督はキャプテンを休ませつつ、他の選手に出場機会を与える方針だ。通常はチーム情報を非公開にするが、今回はメッシが後半に出場すると明言した。この措置は、ベテランの負担を軽減しながらチームメイトに経験を積ませるのが目的だと監督は説明した。
- AFP
スカローニ監督が選手選考の理由を説明する
試合前会見でスカローニ監督は、メッシをベンチスタートさせる理由を説明した。メッシは後半に出場する予定で、他の選手にも機会を与えることが目的だと語った。
スカローニ監督は「リオネル・メッシはベンチスタートだが、後半に出場する可能性が高い。チームメイトにも出場機会を与えるためにこの決定をした。出場時間は状況を見て決める」と説明した。
さらに、ローテーションの意図についてこう語った。「明日出場する選手たちはプレーするに値する。彼らはチームの一員であり、これまでの成果は彼らのためでもある。出場機会がなくてもチームに欠かせない。私が望むのは、出場選手が違っても同じようにプレーすることだ。」
2トップの試み
メッシが途中出場すると見込まれる中、アルゼンチンはラウタロ・マルティネスとジュリアン・アルバレスを同時に起用する可能性がある。スカローニ監督は、チームのバランスを崩さないならこの組み合わせも選択肢だと強調した。
「他の選手が動ければ、ラウタロとジュリアンは同時に起用できる」と認め、「重要なのはチームのバランスだ。彼らはすでに一緒にプレーしており、我々は結論を得ている。これが永遠に続かないとは言わないが、バランスを重視したい」と語った。
負傷中のクリスティアン・ロメロについては「クティは大丈夫。今日は別メニューで集中的にトレーニングした。当初より軽傷で安心した」と語った。
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ノックアウトステージに向けて勢いをつける
次ラウンド進出を決めたアルビセレステは、最終戦で主力のコンディションを維持しつつ、他の選手にチャンスを与え、ノックアウトステージへ勢いをつけられる。ベスト32では7月3日、マイアミ・スタジアムで初出場のカーボベルデと対戦する。