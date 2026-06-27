Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

リオネル・スカローニ監督がチームメイトにチャンスを与えるため、リオネル・メッシはアルゼンチン代表の次戦から外れる。

リオネル・メッシ
アルゼンチン
リオネル・スカローニ
ヨルダン 対 アルゼンチン
ヨルダン
ワールドカップ

アルゼンチンはすでに決勝トーナメント進出を決めているため、リオネル・スカローニ監督はグループステージ最終戦でリオネル・メッシをベンチスタートさせることを明らかにした。同監督は、キャプテンの負担を軽減しつつ、決勝トーナメントを前に他の選手たちにアピールする機会を与えたいと考えている。

  • アルゼンチン代表がメンバーを入れ替え、メッシは休養

    スカローニ監督は、ダラスでのヨルダン戦でメッシをベンチスタートにすると発表した。すでに決勝トーナメント進出を決めているため、監督はキャプテンを休ませつつ、他の選手に出場機会を与える方針だ。通常はチーム情報を非公開にするが、今回はメッシが後半に出場すると明言した。この措置は、ベテランの負担を軽減しながらチームメイトに経験を積ませるのが目的だと監督は説明した。

    • 広告
  • FBL-WC-2026-PRESSER-ARGAFP

    スカローニ監督が選手選考の理由を説明する

    試合前会見でスカローニ監督は、メッシをベンチスタートさせる理由を説明した。メッシは後半に出場する予定で、他の選手にも機会を与えることが目的だと語った。

    スカローニ監督は「リオネル・メッシはベンチスタートだが、後半に出場する可能性が高い。チームメイトにも出場機会を与えるためにこの決定をした。出場時間は状況を見て決める」と説明した。

    さらに、ローテーションの意図についてこう語った。「明日出場する選手たちはプレーするに値する。彼らはチームの一員であり、これまでの成果は彼らのためでもある。出場機会がなくてもチームに欠かせない。私が望むのは、出場選手が違っても同じようにプレーすることだ。」

  • 2トップの試み

    メッシが途中出場すると見込まれる中、アルゼンチンはラウタロ・マルティネスとジュリアン・アルバレスを同時に起用する可能性がある。スカローニ監督は、チームのバランスを崩さないならこの組み合わせも選択肢だと強調した。

    「他の選手が動ければ、ラウタロとジュリアンは同時に起用できる」と認め、「重要なのはチームのバランスだ。彼らはすでに一緒にプレーしており、我々は結論を得ている。これが永遠に続かないとは言わないが、バランスを重視したい」と語った。

    負傷中のクリスティアン・ロメロについては「クティは大丈夫。今日は別メニューで集中的にトレーニングした。当初より軽傷で安心した」と語った。

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ノックアウトステージに向けて勢いをつける

    次ラウンド進出を決めたアルビセレステは、最終戦で主力のコンディションを維持しつつ、他の選手にチャンスを与え、ノックアウトステージへ勢いをつけられる。ベスト32では7月3日、マイアミ・スタジアムで初出場のカーボベルデと対戦する。

ワールドカップ
ヨルダン crest
ヨルダン
JOR
アルゼンチン crest
アルゼンチン
ARG