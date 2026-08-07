タピア会長は、スカローニ監督の去就を巡る憶測が強まる中でも、新たな指揮官探しに動く考えはないと明言した。アルゼンチンが2026年ワールドカップ決勝でスペインに敗れて大会を終えた後も、AFA会長は、2022年にアルゼンチンを栄光へ導いた立役者こそがこの仕事にふさわしい唯一の人物だと断言している。

タピア会長は『TyC Sport』のインタビューで、次のように語った。「間違いなく、私は彼に残ってほしいし、私たち全員が彼に残ってほしいと思っている。私たちは話をしてきたし、本人も自ら語っていたように、話し合いは非常に進んでいた。私は感謝を忘れない人間だ。だからこそ、彼に熟考する時間を与え、正しい決断をしてもらい、その決断を私たちは尊重しなければならないと考えている。

「彼自身に意欲がない、あるいはより良い展望がないと感じているのなら、私はスカローニを縛りつけておくことはできない。彼には元気でいてほしいし、たとえそれが私たちにとってつらいことであっても、皆が同じことを望むべきだ」

連盟トップは、スカローニ監督の現行契約が2026年12月に満了予定であるにもかかわらず、代替案は用意していないと強調した。後任候補やバックアッププランについて問われると、タピア会長は「いや、私のプランA、B、Cはスカローニだ」と答えた。



