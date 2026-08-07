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リオネル・スカローニは退任するのか？ アルゼンチンサッカー協会会長が、ワールドカップでの失意を受けた指揮官の今後について「プランA、B、C」を明かす
AFA会長、スカローニ続投が「プランA、B、そしてC」だと認める
タピア会長は、スカローニ監督の去就を巡る憶測が強まる中でも、新たな指揮官探しに動く考えはないと明言した。アルゼンチンが2026年ワールドカップ決勝でスペインに敗れて大会を終えた後も、AFA会長は、2022年にアルゼンチンを栄光へ導いた立役者こそがこの仕事にふさわしい唯一の人物だと断言している。
タピア会長は『TyC Sport』のインタビューで、次のように語った。「間違いなく、私は彼に残ってほしいし、私たち全員が彼に残ってほしいと思っている。私たちは話をしてきたし、本人も自ら語っていたように、話し合いは非常に進んでいた。私は感謝を忘れない人間だ。だからこそ、彼に熟考する時間を与え、正しい決断をしてもらい、その決断を私たちは尊重しなければならないと考えている。
「彼自身に意欲がない、あるいはより良い展望がないと感じているのなら、私はスカローニを縛りつけておくことはできない。彼には元気でいてほしいし、たとえそれが私たちにとってつらいことであっても、皆が同じことを望むべきだ」
連盟トップは、スカローニ監督の現行契約が2026年12月に満了予定であるにもかかわらず、代替案は用意していないと強調した。後任候補やバックアッププランについて問われると、タピア会長は「いや、私のプランA、B、Cはスカローニだ」と答えた。
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2026年ワールドカップ決勝の精神的負担
この不透明感は、メットライフ・スタジアムでスペインに0-1で敗れるという胸が張り裂けるような結果を受けた後の、スカローニ本人の感情的な反応に起因している。指揮官は試合後の記者会見を最後まで続けることができず、ひとつのサイクルの終わりを思いながら涙を流した。
「続けるためには、多くのものが必要になる。それをもう一度つくり上げるのは非常に難しい」と同監督は語った。「我々は最後の最後まで、すべてを出し切ろうとした［決勝で］。じっくり考える時間を取るのが公平だと思う。
「会長と話をする。契約は全うするつもりだ。自分が何をしたいのかは分かっている。考える必要があると感じている。これほど大きなことを［再び］成し遂げられるかは分からない」
スカッド刷新の難しさ
スカローニがためらいを見せる大きな要因の一つは、目前に迫るロースター刷新の必要性にある。39歳のリオネル・メッシが率いた2026年のメンバーは大会でも屈指の高齢な陣容の一つであり、ニコラス・オタメンディのような主力も代表キャリアの晩年に差しかかっている。スカローニは、これほどの結束力を持つグループを築くのは「二度と再現できないほど難しい」と述べた。
この夏にタイトル獲得こそなかったものの、スカローニはチームの戦いぶりを非常に誇りに思っている。同氏はこう語った。「この選手たちのグループ、妻に彼らのことを話す時にそう呼んでいたように、私の戦士たちが何を示そうとしたのかを覚えていてほしい。努力、闘志、決して諦めない姿勢、厳しい批判に耐えること、落ち着き、足がもう脳の命令に従わなくなっても続けようとする意志……。それこそが本当のトロフィーだ」
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家族の支えと2030年のビジョン
スカローニが熟考を続けるなか、続投を後押しする“切り札”が身近にいるのかもしれない。『TyC』の報道によれば、妻のエリサ・モンテロ氏は、2030年ワールドカップまでのサイクルでも同職を続けることを強く支持しているという。マジョルカを拠点とするモンテロ氏は、スカローニがコーチングスタッフやアルゼンチン代表と仕事をする中で得ている喜びは、その立場に伴う計り知れないプレッシャーを上回ると考えていると伝えられている。
スカローニの実績はそれ自体がすべてを物語っており、2018年の就任以降は78勝以上を挙げ、敗戦はわずか10試合だ。この間にコパ・アメリカを2度制し、フィナリッシマ、そして2022年ワールドカップのタイトルも獲得している。AFAが将来を見据える中でも、同協会は彼の成功を再現できる候補者はほかにいないと確信し続けている。
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