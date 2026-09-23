リオネル・スカローニにアルゼンチン代表監督続投を求める声　選手たちは2022年ワールドカップ優勝監督に新契約締結を懇願

火曜日にブエノスアイレスのトレーニング拠点に合流した代表のチームメートたちは、指揮官に明確な支持を示した。若手MFニコ・パスは、自身のトップデビューを実現させたスカローニの重要性を強調し、こう語った。「僕にとって、彼は最も重要な監督の一人だ。デビューの機会を与えてくれたし、残ってくれることを願っている」

経験豊富なCBクリスティアン・ロメロは、チーム全体における監督の土台的な影響力を強調した。「彼が残ってくれることを願っている。この代表チームを築く上での中心人物なので、当然ながら続投してほしい」

GKフアン・ムッソは、チーム内で築かれている指揮官への敬意をこう表現した。「彼が収めてきた成功と、このチームで築いてきたものを踏まえれば、僕たちは彼をとても高く評価しているし、大きな愛着も抱いている」