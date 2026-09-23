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リオネル・スカローニにアルゼンチン代表監督続投を求める声 選手たちは2022年ワールドカップ優勝監督に新契約締結を懇願
ロッカールームは指揮官を支持
スカローニ監督の現行契約が12月に満了へ近づく中、その去就をめぐる憶測は強まっている。 退任の可能性をめぐるうわさは、7月の大一番でスペインが1-0の勝利を収めた後に浮上したが、AFAとの交渉は現在も続いている。ブエノスアイレスに集結したアルゼンチン代表の選手たちは今回、48歳の指揮官に対し、長期的に母国への忠誠を誓うよう公然と訴えた。
- AFP
主要人物たちが深い敬意を表明
火曜日にブエノスアイレスのトレーニング拠点に合流した代表のチームメートたちは、指揮官に明確な支持を示した。若手MFニコ・パスは、自身のトップデビューを実現させたスカローニの重要性を強調し、こう語った。「僕にとって、彼は最も重要な監督の一人だ。デビューの機会を与えてくれたし、残ってくれることを願っている」
経験豊富なCBクリスティアン・ロメロは、チーム全体における監督の土台的な影響力を強調した。「彼が残ってくれることを願っている。この代表チームを築く上での中心人物なので、当然ながら続投してほしい」
GKフアン・ムッソは、チーム内で築かれている指揮官への敬意をこう表現した。「彼が収めてきた成功と、このチームで築いてきたものを踏まえれば、僕たちは彼をとても高く評価しているし、大きな愛着も抱いている」
チームが歴史的快挙を振り返る
DFレオナルド・バレルディもその見方を強調し、スカローニ監督の下で国を代表する機会は「特権」だと述べた。
ベンフィカのウインガー、ジャンルカ・プレスティアーニもこの姿勢に同調し、指揮官がアルゼンチン国民全体にもたらした貢献に言及した。「彼はここ最近、代表チームのためにすべてを捧げ、すべてのアルゼンチン人をとても幸せにした」
8年間の政権で104試合を指揮したスカローニ監督は、2022年ワールドカップ制覇に加え、2021年と2024年のコパ・アメリカ連覇を達成。76勝18分け10敗という成績を残し、歴史的な36試合無敗も打ち立てた。
- AFP
コルドバで感動的な別れが迫る
スカローニ監督は来週火曜日、コルドバでボリビア戦に臨む前の公式な試合前会見で報道陣に対応する予定だ。秋の活動では、9月30日から10月6日にかけてチームがブルキナファソとベナンと対戦する。ブエノスアイレスのモヌメンタル・スタジアムで行われる最後の一戦は、リオネル・メッシ主将の正式な代表引退試合として、表明している引退を受けた節目の一戦になる見込みだ。
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