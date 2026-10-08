火曜日のベナン戦を前に、スカローニは同僚の去就について問われると、仕事上の関係よりも友情を優先し、こう語った。「彼が極めて重要な存在であることは言うまでもないが、それ以上に彼は私の友人だ。私は彼にとって何が最善かを望んでいる。彼が決断を下したいのであれば、そうできるのは当然のことだ」

全面的に後押しする姿勢を示した一方で、その指揮官はサミュエルが去った場合の穴の大きさについても率直に語った。「彼にとって扉は開かれている。そうなったとしても何の問題もない。ただ、彼を失うことは計り知れない損失になるだろうし、今後もし彼がここにいないならどうなるか見ていくことになる」