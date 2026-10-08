AFP
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リオネル・スカローニが、ポスト・メッシ時代の幕開けとともに、ワルテル・サムエルをアルゼンチン代表スタッフに引き留めるべく動き出した
スカローニ、退任阻止へ奔走
『TyC Sports』によれば、スカローニ監督は、信頼を寄せるアシスタントのサムエルに今後もアルゼンチン代表に残るよう説得するため、本格的な働きかけを始めた。元DFのサムエルは此前、12月に契約が満了した時点で退任し、欧州で監督業のチャンスを追求する意向だった。メッシの引退後に進むチーム全体の移行期において、右腕を引き留めようとするスカローニ監督の強い意思は、安定維持に向けた重要な一手とみられている。
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監督がアシスタントの今後に言及
火曜日のベナン戦を前に、スカローニは同僚の去就について問われると、仕事上の関係よりも友情を優先し、こう語った。「彼が極めて重要な存在であることは言うまでもないが、それ以上に彼は私の友人だ。私は彼にとって何が最善かを望んでいる。彼が決断を下したいのであれば、そうできるのは当然のことだ」
全面的に後押しする姿勢を示した一方で、その指揮官はサミュエルが去った場合の穴の大きさについても率直に語った。「彼にとって扉は開かれている。そうなったとしても何の問題もない。ただ、彼を失うことは計り知れない損失になるだろうし、今後もし彼がここにいないならどうなるか見ていくことになる」
獲得タイトル数が裏方の影響力を浮き彫りにする
ボカ・ジュニアーズで長く主力を務めたサムエルは、アルゼンチン代表のスタッフとして8年間にわたり、同国の世界的支配の時代を支える不可欠な柱となってきた。この指導者コンビは、2021年と2024年のコパ・アメリカ制覇、2022年のフィナリッシマ優勝、そしてカタールでの2022年ワールドカップ優勝に貢献した。この輝かしい実績には、2019年コパ・アメリカ3位、そして2026年ワールドカップ準優勝も含まれる。
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戦術家の将来に歴史的節目が迫る
スカローニは今や、アルゼンチンを3つの異なるワールドカップサイクルで率いる史上初の監督となるまで、あと1つの署名を残すのみとなった。信頼するスタッフを維持することは、プハト生まれの指揮官が2030年大会に向けてチームの再構築に着手するうえで、極めて重要な土台となる。南米の強豪にとって当面の課題は、長年ピッチ上でチームを支えてきた象徴的存在を欠いたまま、新たな競争サイクルに乗り出す中でも勝利の勢いを維持することだ。
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