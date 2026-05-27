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リオネル・スカルオーニ監督は、リオネル・メッシが「万全のコンディション」でアルゼンチン代表のワールドカップメンバーに合流することはないと認めた
2026年ワールドカップに向けたメッシのコンディション調整
バロンドール8度のメッシは、フィラデルフィア・ユニオンとの10得点が乱れ飛んだ試合で途中交代。夏の大会出場が懸念されている。 スカローニ監督は「状態は悪くなく、検査結果を待って最終判断する」と語った。
「初期診断は悪くない」とスカローニ監督はDSportsのインタビューで語った。「ただし、追加検査の結果を待って診断を確定し、回復を見守る必要がある」
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インター・マイアミのスター選手がハムストリングを痛める
ベテランFWは、フィラデルフィア・ユニオンに6-4で勝った試合の73分、フリーキック後に違和感を訴えピッチを退いた。インター・マイアミは、キャプテンが左ハムストリングの筋肉疲労による過負荷と診断されたと発表した。
このアクシデントにも拘わらず、スカローニ監督は6月16日のグループJ初戦・アルジェリア戦に間に合うと期待している。「万全を期して合流するのを願っていたが、現実は違う」と監督。「彼だけでなく、多くの選手がまだ完治していない。 今は、彼らが万全の状態でワールドカップに臨めるよう、リハビリに専念することが最優先だ」
スカルオーニ監督の負傷者リストが拡大
アルゼンチン代表はチーム全体でコンディション不良が問題となり、6月2日のメンバー発表を控えるスカローニ監督の頭痛の種になっている。アストン・ヴィラのGKエミリアーノ・マルティネスはEL決勝のウォーミングアップで右薬指を骨折したが、初戦には間に合う見込み。より懸念されるのは、右膝捻挫から回復中のトッテナム主将クリスティアン・ロメロだ。
サイドバックも不足だ。アトレティコ・マドリードのナウエル・モリーナとリバー・プレートのゴンサロ・モンティエルが筋肉を痛めている。さらに、コモのMFニコ・パスは膝のけがでセリエA最終戦を欠場。ニコラス・ゴンサレスも肉離れからようやく回復したばかりだ。このため、コーチ陣はホンジュラスとアイスランドとの親善試合へ緊急対策が必要になっている。
- AFP
緊急招集とセーフティネット
この事態を受け、スカローニ監督は親善試合に向けて代表メンバーを拡大し、若手有望選手数名を保険として招集した。招集されたのはリバー・プレートのサンティアゴ・ベルトランとホアキン・フレイタス、ハンブルクのニコラス・カパルド、パルメイラスのアグスティン・ギアだ。彼らは、主力選手たちがサッカー連盟の施設でリハビリを行う間の穴を埋める。
スカローニ監督は「代表リスト確定後でも初戦までに事態は変わるかもしれない。若く将来性がある彼らを招集したのはそのためだ」と説明した。