リオネル・スカルオーニ監督は、リオネル・メッシが「万全のコンディション」でアルゼンチン代表のワールドカップメンバーに合流することはないと認めた

ベテランFWは、フィラデルフィア・ユニオンに6-4で勝った試合の73分、フリーキック後に違和感を訴えピッチを退いた。インター・マイアミは、キャプテンが左ハムストリングの筋肉疲労による過負荷と診断されたと発表した。

このアクシデントにも拘わらず、スカローニ監督は6月16日のグループJ初戦・アルジェリア戦に間に合うと期待している。「万全を期して合流するのを願っていたが、現実は違う」と監督。「彼だけでなく、多くの選手がまだ完治していない。 今は、彼らが万全の状態でワールドカップに臨めるよう、リハビリに専念することが最優先だ」







