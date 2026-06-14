リヴァーノ・コメネンシアは、ユヴェントス・ネクスト・ジェンでプレーし、キュラソー代表としてワールドカップに出場した選手です。

リヴァノ・コメネンシアはイタリアのセリエCからワールドカップへ。
目を引くその名は、現在キュラソー代表としてW杯に立つ彼をより印象的にする。キュラソーはカーボベルデ、ヨルダン、ウズベキスタンと並び、今回が初出場となる4チームの一つだ。
ディック・アドヴォカート監督率いるチームは、初戦で優勝候補のドイツに挑む。コメネンシアにとって、ユヴェントスでの経験を含む長い道のりの先にある夢が、いま現実になる。
リヴァノ・コメネンシアはイタリアのセリエCからワールドカップへ。
目を引くその名は、現在キュラソー代表としてW杯に立つ彼をより印象的にする。キュラソーはカーボベルデ、ヨルダン、ウズベキスタンと並び、今回が初出場となる4チームの一つだ。
ディック・アドヴォカート監督率いるチームは、初戦で優勝候補のドイツに挑む。コメネンシアにとって、ユヴェントスでの経験を含む長い道のりの先にある夢が、いま現実になる。
そのデビュー戦は最高のものとなった。ワールドカップ初戦で彼はすぐに自身初得点を挙げた。
21分、ドイツが1-0でリードしていた（6分にはヴィルツのアシストでンメチャが先制）。その瞬間、リバノ・コメネンシアが全員を驚かせた。彼自身がワールドカップでキュラソー初となる歴史的ゴールを決め、1-1の同点に追いついた。
ショートクリアからボールが渡ると、ペナルティエリア端から左足でワンタッチシュート。ボールはドイツDFに当たりコースが変わり、ノイアーは反応できなかった。果敢な者に幸運は味方した。
前述の通り、コメネンシアはイタリアでもプレーした経験がある。具体的には、ユヴェントス・ネクスト・ジェンだ。
トリノのクラブはJong PSVでの彼のプレーを見て即座に獲得を決意し、2023年夏にセリエCのセカンドチームへ招へいした。
本人は2025年5月、『ビアンコネロ』のインタビューでこう語っている。「知らなかった。エージェントと父から電話があり、ユヴェントスが興味を持っていると聞いた。ビッグクラブなので驚いたし、とてもうれしかった。このユニフォームを着てプレーするのが待ちきれなかった。今ここにいることができて幸せだ」。
彼は無名ではない。2021年、ガーディアン紙は「2004年以降生まれの欧州有望若手60人」に選出した。それでも「賭け」とみなされるが、評価は極めて高い。
コメネンシアはミッドフィルダーからウイングまで幅広いポジションをこなす。2023–2025年の2シーズン、ユヴェントス・ネクスト・ジェンでは主にそのポジションでプレーし、セリエCとコッパ・イタリア通算70試合に出場して3ゴール8アシストを記録した。 2024年夏にはチアゴ・モッタ監督率いるトップチームのドイツ合宿に参加し、ニュルンベルクとの親善試合で先発した。
しかし2025年、ユヴェントスは彼を放出し、彼はスイスのチューリッヒへ移籍。1年目は25試合に出場したものの、チームは下から2番目の18位に終わり期待外れだった。「トップリーグで主役になりたかった」と彼は土曜の『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。
結果として、彼への期待は裏切られた。移籍直前、彼は『ビアンコネロ』に「トップチーム入りを目指し、最高の選手になるためにトレーニングを続けている」と語っていた。
同誌のインタビューでは「本来のレベルを下回っていた」と反省し、「クロス精度と最終20メートルの貢献度を向上させたい」と語っていた。
イタリアでの経験でコメネンシアの心に残るのは、ロッカールームで過ごしたケナン・イルディズとの思い出だ。イルディズはトップチームに定着し、同じようにワールドカップに出場したが、相手はヴィンチェンツォ・モンテッラ率いるトルコ代表である。
コメネンシアは『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』に「友人だよ」と語った。アンコーナ戦では1メートルほどの距離からパスを出すと、ケナン・ユルドゥルは3人をかわし、独走でゴールへ。背番号10のドリブルと創造性は、ワールドカップでも屈指だ。
2023/2024シーズン、マッシミリアーノ・アッレグリがユヴェントスを率いた最後の一年、コメネンシアはトップチームの練習に参加し、リヴォルノ出身の監督の信頼を勝ち取った。「よくトップと練習した。監督は僕を気に入ってくれた。最初は厳しくて、ボールすら触れなかった」と振り返る。
ユヴェントスを退団して1年、コメネンシアが再び脚光を浴びている。予選を突破し、世界に衝撃を与えようとしているキュラソー代表にも彼の名前がある。ドイツ、エクアドル、コートジボワールと同じグループで戦うのは難しいが、大会規定では3位でも勝ち上がる可能性があり、番狂わせが起きやすい。
この舞台に立てたこと自体が、オランダ代表を選ぶ選択肢もあったリバノにとって大きな成功だ。 もしオランダ代表を選んでいたら、彼はワールドカップを遠くから眺めるだけだっただろう。オランダ・ブレダ生まれ（両親はキュラソー出身）のコメネンシアには、オランダ代表を選ぶ選択肢もあった。実際、U-20までオランダのユース代表でプレーしている。
「どの代表でプレーするか決めるのにどれくらい時間がかかったかって？実は少しね」と彼は『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙に語った。「チームマネージャーから電話を受けた後、父に確認すると彼にも連絡があった。オランダ代表でもチャンスがあることは分かっていたから、数か月待った。 最終的にキュラソー代表を選択したことがW杯への道を開いた。島に着いた瞬間、正しい決断だったと確信した」