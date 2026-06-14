リヴァーノ・コメネンシアは、ユヴェントス・ネクスト・ジェンでプレーし、キュラソー代表としてワールドカップに出場した選手です。

コメネンシアはミッドフィルダーからウイングまで幅広いポジションをこなす。2023–2025年の2シーズン、ユヴェントス・ネクスト・ジェンでは主にそのポジションでプレーし、セリエCとコッパ・イタリア通算70試合に出場して3ゴール8アシストを記録した。 2024年夏にはチアゴ・モッタ監督率いるトップチームのドイツ合宿に参加し、ニュルンベルクとの親善試合で先発した。





しかし2025年、ユヴェントスは彼を放出し、彼はスイスのチューリッヒへ移籍。1年目は25試合に出場したものの、チームは下から2番目の18位に終わり期待外れだった。「トップリーグで主役になりたかった」と彼は土曜の『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。





結果として、彼への期待は裏切られた。移籍直前、彼は『ビアンコネロ』に「トップチーム入りを目指し、最高の選手になるためにトレーニングを続けている」と語っていた。





同誌のインタビューでは「本来のレベルを下回っていた」と反省し、「クロス精度と最終20メートルの貢献度を向上させたい」と語っていた。