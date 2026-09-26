移籍をめぐる話題がこの夏の大半を占める中、ガクポは前シーズン中のパフォーマンス低下にも向き合わなければならず、そのことでアンフィールドのサポーターから厳しい目も向けられていた。このFWは、リヴァプールのような規模のクラブでプレーすれば当然高い期待が伴うこと、そして結果がチームの望むものにならなかった際のプレッシャーから自分も無縁ではなかったことを認めた。

批判的な声に反発するのではなく、このオランダ人選手はサポーターが抱いた懸念はもっともだと受け止め、リヴァプールで求められる基準に妥協はないと強調した。「リヴァプールのようなビッグクラブでプレーするなら、結果を出さなければならない」とガクポは語った。「他人や他の選手について話したくはないが、自分自身について言えば、昨季はもっとずっと良くできたと思っている。批判が不当だったかどうかは分からない。そうだったのかもしれないが、ある意味では理解できる。リヴァプールでは勝たなければならないし、結果を出し、自分たちが世界最高のクラブの一つであることを示さなければならない。昨季の自分たちは、それができなかった。自分も含めてだ。そういうものだ」