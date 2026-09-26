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リヴァプールFWコーディ・ガクポ、マンチェスター・シティへの数百万ポンド規模の移籍破談について初めて口を開く
エティハドでの逃した好機
自身の将来と直近の移籍市場の混乱について率直に語る中で、ガクポは、アンフィールドからマンチェスターの青い側への移籍が実現しかけたとの憶測に、ついに口を開いた。複数のポジションをこなすこのFWには、エンツォ・マレスカ率いるチームが強い関心を示していたと報じられており、キャリア収入を大きく押し上げる数百万ポンド規模のオファーパッケージが提示されていたという。
この一件を振り返り、『テレグラフ』の率直なインタビューで、ガクポはこの時期が自分自身と身近な人々の双方にとって信じがたいほど消耗の激しいものだったと認めた。「その件について詳しく話してほしいのかは分からないけど、話しても意味はない。僕にとっても、家族にとっても、そしてフットボールや人生に関わるあらゆることにとっても、難しい夏だった。だから、ただ起きるがままに任せた。そして、結末はそういう結末になった」とガクポは語った。
- AFP
金銭面および個人的な余波への対処
これほど注目度の高い移籍の破談は、ピッチ外にも影響を及ぼすことが多い。そしてガクポにとっては、シティへの移籍を実現できなかったことが、多額の金銭的利益を逃すことも意味していた。報道によれば、マンチェスター・シティが提示した個人条件は、元PSVアイントホーフェン所属の同選手にとって大幅な昇給となる内容だったという。
ガクポは今、その夏の失望を乗り越えるために、自身を支える人々を頼りながら、プレーする喜びを取り戻そうとしていると強調した。このFWは、マンチェスター・シティからの関心にまつわる「もしも」によって、今後のパフォーマンスを曇らせるつもりはない。「とても長い話だ」とガクポは説明した。「夏はあらゆる面で本当に厳しかった。ただ、すべてを受け止めて、どうなるかを見ていた。そしてこういう形になった。今はもう、そういうものだ。ただ家族や友人と人生を楽しみたい。そして、こことクラブでチームメイトと一緒にサッカーをすることを楽しみたい」
リヴァプールのファンからの批判に応じて
移籍をめぐる話題がこの夏の大半を占める中、ガクポは前シーズン中のパフォーマンス低下にも向き合わなければならず、そのことでアンフィールドのサポーターから厳しい目も向けられていた。このFWは、リヴァプールのような規模のクラブでプレーすれば当然高い期待が伴うこと、そして結果がチームの望むものにならなかった際のプレッシャーから自分も無縁ではなかったことを認めた。
批判的な声に反発するのではなく、このオランダ人選手はサポーターが抱いた懸念はもっともだと受け止め、リヴァプールで求められる基準に妥協はないと強調した。「リヴァプールのようなビッグクラブでプレーするなら、結果を出さなければならない」とガクポは語った。「他人や他の選手について話したくはないが、自分自身について言えば、昨季はもっとずっと良くできたと思っている。批判が不当だったかどうかは分からない。そうだったのかもしれないが、ある意味では理解できる。リヴァプールでは勝たなければならないし、結果を出し、自分たちが世界最高のクラブの一つであることを示さなければならない。昨季の自分たちは、それができなかった。自分も含めてだ。そういうものだ」
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アンドニ・イラオラ体制の先を見据えて
アンフィールドでの長期契約が2030年まで残る中、ガクポは現在、アンドニ・イラオラの新たな戦術体制の下で自身の成長に完全に集中している。リヴァプールがヤンクバ・ミンテやイスマイラ・サールといった他のターゲットの獲得に失敗したことを受け、このFWは右サイドで起用されている。ガクポは新たな役割を成熟した姿勢で受け入れており、期待を下回るシーズンを経て、自身のパフォーマンスを引き上げる必要があったことを認めている。リヴァプールを再び欧州サッカーの頂点へ押し上げることを目指す中、この選手は今も自分自身に最も厳しい批評家であり続けている。
「自分たちがコントロールできることを、できる限り最高の形でやらなければならない。それが自分にできる唯一のことで、それ以外は自分たちの手を離れている。状況をコントロールできないなら、心配はしない。自分の仕事をするだけだ」と同選手は述べた。
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