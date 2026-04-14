リヴァプールFCで衝撃の出来事！ヒューゴ・エキティケが恐ろしい怪我を負った模様

エキティケはドミニク・ソボスライへスルーパスを出そうと走り、ボールを蹴ったが滑って倒れた。踵を押さえ、治療中に何度も首を横に振った。

倒れた彼を相手選手も慰め、アクラフ・ハキミとウィリアン・パチョは治療中に手を握った。

この負傷でエキティケは長期離脱となり、フランス代表としてのワールドカップ出場も絶望的に。その後、30分にはモハメド・サラーがピッチに入った。