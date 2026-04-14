昨夏9500万ユーロでフランクフルトからリバプールに移籍した新戦力は、接触なしのダッシュで負傷。長時間の治療の末、担架で退場した。アキレス腱断裂の可能性が高いとみられる。
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リヴァプールFCで衝撃の出来事！ヒューゴ・エキティケが恐ろしい怪我を負った模様
エキティケはドミニク・ソボスライへスルーパスを出そうと走り、ボールを蹴ったが滑って倒れた。踵を押さえ、治療中に何度も首を横に振った。
倒れた彼を相手選手も慰め、アクラフ・ハキミとウィリアン・パチョは治療中に手を握った。
この負傷でエキティケは長期離脱となり、フランス代表としてのワールドカップ出場も絶望的に。その後、30分にはモハメド・サラーがピッチに入った。
リヴァプールでの最後のチャンピオンズリーグ戦、サラーは「切り札」となるか？
リヴァプールが第1戦の0-2を覆せなければ、サラーにとってこれがキャリア最後のCLとなる。
今季限りでリヴァプールを退団する見込みで、契約延長は合意していない。シーズン後にW杯を挟み、サウジアラビア移籍が噂される。
クリスマス前には、ベンチ入りが増えたことへの不満を公に示し、クラブとスロット監督を批判。1試合登録メンバーから外された。
今季は公式戦11得点9アシストにとどまり、チームが優勝した前季の勢いを維持できていない。