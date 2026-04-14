リヴァプールFCで衝撃の出来事！ヒューゴ・エキティケが恐ろしい怪我を負った模様

サラーにとって、これがキャリア最後のチャンピオンズリーグとなる可能性が高い。リヴァプールは第1戦の0-2を覆せず、アンフィールドでの第2戦も0-2で敗れた。パリからの敵地チームは、バロンドール受賞者ウスマン・デンベレが73分と90分+1に得点を挙げた。

サラーは今季限りでリヴァプールを退団し、W杯後にサウジアラビア移籍が噂されている。

クリスマス前には、ベンチ入りが増えたことへの不満を公に示し、クラブとスロット監督を批判。1試合登録メンバーから外された。

デビューシーズンのエキティケが44試合23得点を挙げる一方、サラーは前季の好調を維持できず、今季は公式戦11ゴール9アシストにとどまっている。

それでもPSG戦では33歳のサラーが再起を図り、4回のシュートチャンスを演出（xAssist 0.52）し、自身も1回シュート（0.12 xG）を放った。 64分にはスコアレスの状況でアレクシス・マカリスターがPKを獲得したかに思われたが、VARで取り消された。