リヴァプールFCで衝撃の出来事！ヒューゴ・エキティケが恐ろしい怪我を負った模様

昨夏9500万ユーロでフランクフルトから加入した新戦力は前半、接触なくダッシュした際に負傷。アキレス腱断裂の疑いがある。
チームメイトのイブラヒマ・コナテは試合後、「とても重いけがだ。ワールドカップを控えているが、今は彼にとって本当に辛い。彼のために祈っている」と語った。
昨夏9500万ユーロでフランクフルトから加入した新戦力は前半、接触なくダッシュした際に負傷。アキレス腱断裂の疑いがある。
チームメイトのイブラヒマ・コナテは試合後、「とても重いけがだ。ワールドカップを控えているが、今は彼にとって本当に辛い。彼のために祈っている」と語った。
28分、エキティケはドミニク・ソボスライへスルーパスを出そうと走り、ボールを蹴ったが滑って倒れた。すぐに踵を押さえ、治療中に何度も首を横に振った。
倒れた彼を相手選手も慰め、アクラフ・ハキミとウィリアン・パチョは治療中に手を握った。
この負傷でエキティケは長期離脱となり、フランス代表としてのワールドカップ出場も絶望的に。代わりに30分後にモハメド・サラーがピッチに入った。
サラーにとって、これがキャリア最後のチャンピオンズリーグとなる可能性が高い。リヴァプールは第1戦の0-2を覆せず、アンフィールドでの第2戦も0-2で敗れた。パリからの敵地チームは、バロンドール受賞者ウスマン・デンベレが73分と90分+1に得点を挙げた。
サラーは今季限りでリヴァプールを退団し、W杯後にサウジアラビア移籍が噂されている。
クリスマス前には、ベンチ入りが増えたことへの不満を公に示し、クラブとスロット監督を批判。1試合登録メンバーから外された。
デビューシーズンのエキティケが44試合23得点を挙げる一方、サラーは前季の好調を維持できず、今季は公式戦11ゴール9アシストにとどまっている。
それでもPSG戦では33歳のサラーが再起を図り、4回のシュートチャンスを演出（xAssist 0.52）し、自身も1回シュート（0.12 xG）を放った。 64分にはスコアレスの状況でアレクシス・マカリスターがPKを獲得したかに思われたが、VARで取り消された。