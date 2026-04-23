リヴァプールFCで意外な退団か？ スター選手はユヴェントスと合意済みとの報道

ブラジル人選手の退団は、3月中旬に2027年までの1年契約延長をしたばかりだったため意外だ。イングランドの名門クラブには延長オプションがあり、それが行使されたという。

モレット氏によると、リヴァプールは今後数週間でGK状況を分析し、アリソンの去就を判断する。 ファブリツィオ・ロマーノ氏も、この33歳をユヴェントスと結びつける。同氏によると、ユヴェントスは今夏トップGKの獲得を計画しており、アリソンが最有力だという。アリソンは2016～2018年にローマでプレーした経験があり、イタリア復帰に前向きだ。

それでもリヴァプールへの敬意から、まずはクラブの将来計画を聞く意向だ。ロマーノ氏によると、来季正守護神をアリソンにするか、控えのジョルジ・ママルダシュヴィリを起用するかを近日中に協議するという。

25歳のジョージア人GKは、アリソンの後継者として2024年に獲得され、昨夏バレンシアから復帰した。