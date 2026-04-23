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Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

リヴァプールFCで意外な退団か？ スター選手はユヴェントスと合意済みとの報道

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アリソン・ベッカー
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リヴァプールFCのGKアリソンに、驚きの夏の移籍話が浮上している。

移籍市場に詳しいマッテオ・モレット氏によると、アリソンはすでにユヴェントスと口頭で合意しているという。

  • ブラジル人選手の退団は、3月中旬に2027年までの1年契約延長をしたばかりだったため意外だ。イングランドの名門クラブには延長オプションがあり、それが行使されたという。

    モレット氏によると、リヴァプールは今後数週間でGK状況を分析し、アリソンの去就を判断する。 ファブリツィオ・ロマーノ氏も、この33歳をユヴェントスと結びつける。同氏によると、ユヴェントスは今夏トップGKの獲得を計画しており、アリソンが最有力だという。アリソンは2016～2018年にローマでプレーした経験があり、イタリア復帰に前向きだ。

    それでもリヴァプールへの敬意から、まずはクラブの将来計画を聞く意向だ。ロマーノ氏によると、来季正守護神をアリソンにするか、控えのジョルジ・ママルダシュヴィリを起用するかを近日中に協議するという。

    25歳のジョージア人GKは、アリソンの後継者として2024年に獲得され、昨夏バレンシアから復帰した。

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  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    アリソンは加入するのか？ユヴェントスは新たなトップクラスのGKを探している。

    アリソンは正ゴールキーパーだが、今シーズンは怪我で複数回欠場。現在も太ももを負傷して離脱中だ。そのため、ママルダシュヴィリは今シーズンすでに数試合に出場している。

    リヴァプールは2018年、ローマに7250万ユーロを支払いアリソンを獲得した。 彼は2019年のチャンピオンズリーグ制覇、2020年と2025年のプレミアリーグ2連覇など、クラブの成功に大きく貢献し、世界屈指のGKとしての地位を確立。リヴァプールでは通算332試合に出場している。

    ユヴェントスではジャンルイジ・ブッフォンの時代が終わった後、ヴォイチェフ・シュチェスニーが数年正GKを務めた。彼は2024年に一度引退し、すぐにバルセロナへ移籍した。

    後継候補のミケーレ・ディ・グレゴリオは still not fully trusted、そのため今季は2番手のマッティア・ペリンが時折起用されている。

  • ユヴェントスに移籍するのか？アリソンのプロキャリア


    期間

    クラブ

    試合

    2013–2016

    インテルナシオナル

    101

    2016年～2018年

    ASローマ

    64

    2018年以降

    リヴァプールFC

    332


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