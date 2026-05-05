「アルネ・スロットについても問い合わせがあったと、改めて伝えられた」と、オランダの最多優勝クラブでテクニカルディレクターを務めるクライフは語った。父ヨハン・クライフの息子は、スロットをエールディヴィジに呼び戻す動きの原動力だともされる。

現在監督のオスカル・ガルシアは53歳。シーズン終了後に退任し、2027年までの契約を満了しないことが決まっている。

ガルシアは3月初めに就任したが、今季はジョン・ハイティンガ（2025年7月～11月）とフレッド・グリム（2025年11月～2026年3月）も監督を務めた。

しかし成績不振でいずれも途中で辞任した。現在アヤックスは残り2節で4位。CL出場権を逃す危機があり、2位とは6ポイント差で理論上の可能性のみだ。