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Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Christian Guinin

翻訳者：

リヴァプールFCから夏に意外な退団か。強豪クラブがアルネ・スロットに接触と報じられている。

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アーネ・スロット監督のFCリヴァプールでの任期は終わりに近づいているのだろうか？母国のクラブが関心を示している。

ポッドキャスト『Kick-off』で、ヨルディ・クライフは、テレグラフ紙記者マイク・フェルメイに対し、アヤックス・アムステルダムがリヴァプールの監督に興味を持っていると認めた。

  • 「アルネ・スロットについても問い合わせがあったと、改めて伝えられた」と、オランダの最多優勝クラブでテクニカルディレクターを務めるクライフは語った。父ヨハン・クライフの息子は、スロットをエールディヴィジに呼び戻す動きの原動力だともされる。

    現在監督のオスカル・ガルシアは53歳。シーズン終了後に退任し、2027年までの契約を満了しないことが決まっている。

    ガルシアは3月初めに就任したが、今季はジョン・ハイティンガ（2025年7月～11月）とフレッド・グリム（2025年11月～2026年3月）も監督を務めた。

    しかし成績不振でいずれも途中で辞任した。現在アヤックスは残り2節で4位。CL出場権を逃す危機があり、2位とは6ポイント差で理論上の可能性のみだ。

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    アーネ・スロットはリヴァプールFCでプレッシャーにさらされている

    フェイエノールトで成功を収めたスロットは、2027年までリヴァプールと契約している。デビューシーズンはイングランドリーグを制したが、今シーズンは不調だ。

    CL、FAカップ、リーグカップの3つのカップ戦ではいずれも早期敗退。リーグ戦も残り3節で優勝争いから脱落した。 首位アーセナルとは18ポイント差で4位。CL圏は6ポイントリードしている。

    この数か月、スロットと戦術には厳しい批判が続いた。英メディアは監督交代を検討していると報道。後任候補には元選手のシャビ・アロンソの名が挙がっている。

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