モラの印象的なパフォーマンスにより、同選手は欧州の強豪クラブの注目を確実に集めている。レアル・マドリー、バルセロナ、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘンはいずれも、この才能あるMFを追っていると報じられている。

リバプールが今後数カ月で獲得への動きを強める場合、相当な競争に直面する可能性がある。同クラブはモラがティフアナで台頭して以来、その動向を追ってきたが、急速に高まる評価によって、関心を寄せているのはリバプールだけではない。

この10代の選手は、リーガMXの今季ここまでで驚くほど力強いスタートを切っている。すでに下部組織時代から所属するクラブで、わずか7試合の出場で5ゴール1アシストを記録している。