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リヴァプール、17歳のメキシコ人逸材獲得へ大型補強を画策か
リヴァプール、メキシコ人の逸材を注視
リヴァプールは、来夏に欧州移籍の可能性が高まっているメキシコの若手モラを注視している。17歳の攻撃的MFには、欧州大陸の複数のビッグクラブから大きな関心が寄せられている。
プレミアリーグの同クラブは、クラブ・ティフアナでの成長を積極的に追っている。 『Football Insider』によると、1月の移籍は難しいとみられており、そのため退団は夏になる可能性がはるかに高いという。リガMXの同クラブは、現シーズン終了時にこの貴重な戦力を手放す計画だと報じられている。このスケジュールは、リヴァプールにとってこの10代の選手へのアプローチを慎重に計画する機会となる。
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欧州の強豪クラブが新星を争奪へ
モラの印象的なパフォーマンスにより、同選手は欧州の強豪クラブの注目を確実に集めている。レアル・マドリー、バルセロナ、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘンはいずれも、この才能あるMFを追っていると報じられている。
リバプールが今後数カ月で獲得への動きを強める場合、相当な競争に直面する可能性がある。同クラブはモラがティフアナで台頭して以来、その動向を追ってきたが、急速に高まる評価によって、関心を寄せているのはリバプールだけではない。
この10代の選手は、リーガMXの今季ここまでで驚くほど力強いスタートを切っている。すでに下部組織時代から所属するクラブで、わずか7試合の出場で5ゴール1アシストを記録している。
ティフアナが新契約で将来を確保
国内での際立ったパフォーマンスは、欧州各地で彼への関心をさらに高めている。この見事な好調ぶりにより、ティフアナは高額になり得る移籍金を巡る交渉で極めて有利な立場にある。
メキシコのクラブは、下部組織出身のこの選手に対して大きな金銭的リターンを確保するうえで、来夏が理想的なタイミングだと見ているようだ。クラブは最近、新たな長期契約にサインさせることで、その価値を守った。モラの現行契約は2029年までとなっており、将来的ないかなる交渉においてもティフアナに最大限の交渉力を与えている。
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FIFAの規則が欧州移籍を遅らせる
この若手の年齢は、当面の移籍見通しを大きく左右している。FIFAの規定により、10月14日に18歳になる前に欧州のクラブへ移籍することは厳しく禁じられている。
この厳格な制限により、リヴァプールとそのライバルクラブは本格的な動きに出るまで来夏まで待たなければならない可能性がある。この強制的な遅れは、競合クラブに自らの関心を強める十分な時間を与えることになる。
ティフアナが夏の退団を目指す決断を下せば、リヴァプールにとっては交渉を進める明確な好機となり得る。ただし、モラの将来は依然として不透明であり、次の移籍市場を前に今後もその成長を見守っていくとみられている。
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