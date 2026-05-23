AFP
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リヴァプール、17歳のコロンビア人MFと長期契約で獲得合意へ
注目の若手選手がアンフィールドへ
リヴァプールは、アトレティコ・ナシオナル（コロンビア）の17歳MFサミュエル・マルティネスを獲得した。国際舞台での活躍が評価され、世界注目の若手選手に成長している。
移籍金は約74万ポンドと報じられ、リバプールの若手発掘戦略を裏付ける。マルティネスは南米U-17選手権で5試合に出場し3アシストを記録、コロンビアの優勝に貢献した。
エリートたちを抑えて、彼の代名詞となる
リヴァプールがMF争奪戦を制した。ボルシア・ドルトムントやバルセロナも興味を示したが、アンフィールドとプレミアリーグの魅力を前に、選手はリヴァプールを選択した。
コロンビア人ジャーナリストのパイプ・シエラ氏やポール・ジョイス氏、英メディア『ザ・アスレティック』によると、マルティネスはリバプールと5年契約を結ぶ見込みで、契約にはアトレティコ・ナシオナルへ売却益を分配する条項が含まれている。
2027年夏に到着予定
契約は合意済みだが、リヴァプールのファンがマルティネスが赤いユニフォームに身を包む姿を見られるのはまだ先だ。18歳未満の海外選手を獲得する移籍規定により、この移籍は彼が来年誕生日を迎えるまで正式に成立しない。よって、リヴァプールへの正式加入は2027年夏の見込みである。
それまではアトレティコ・ナシオナルに残り、U-20チームでプレーしながら身体と戦術を磨く。
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新たな採用戦略
マルティネスの獲得は、リヴァプールのスカウト戦略が欧州にとらわれず南米やアフリカへ広がっていることを示す。同クラブはすでにセネガルの若手モル・タラ・ンディアイやシディ・バルハマ・ンディアイを獲得しており、今回の補強もその一環だ。
マーセサイド到着後、彼はU-18チームに合流し、イングランドのサッカーに順応する。エリック・ファルカスやAJ・イェグオら有望株に加わり、クラブは数年にわたりトップチームへ人材を供給する体制を目指す。