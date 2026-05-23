リヴァプール、17歳のコロンビア人MFと長期契約で獲得合意へ

リヴァプールは、アトレティコ・ナシオナル（コロンビア）の17歳MFサミュエル・マルティネスを獲得した。国際舞台での活躍が評価され、世界注目の若手選手に成長している。

移籍金は約74万ポンドと報じられ、リバプールの若手発掘戦略を裏付ける。マルティネスは南米U-17選手権で5試合に出場し3アシストを記録、コロンビアの優勝に貢献した。