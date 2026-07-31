『スカイ・スポーツ・ニュース』の取材に応じたリバプールのレジェンド、キャラガーは、古巣はバルコラ獲得よりも右ウイングのサラーの後継者探しを優先すべきだと示唆した。元DFは次のように語っている。「彼は素晴らしい選手だ。それに疑いの余地はない。リバプールにバルコラが来てくれたらうれしいよ。だが、私にとって彼は左ウイングなんだ。

「今のリバプールで誰の目にも明らかな最大の課題は、右ウイングのモー・サラーの後釜を見つけることだ。そして、右ウイングで本当に完全に快適にプレーできそうな選手が、現有戦力の中にいるとは思わない。

「それに、バルコラが加入するとしても、加入前の時点で少なくとも4人は左サイドで問題なくプレーできる選手がいるはずだ。

「ただ、もし君が私に、バルコラに来てほしいか、さらにリバプールが右ウイングも獲得するのかと聞くなら、私は大喜びするよ。なぜなら、選手たちは移籍しなければならなくなるからだ。もちろんそうなる。

「だが、今の時点では、この夏はモー・サラーの後継者探しがテーマになると私は感じていた。バルコラはモー・サラーの後継者ではない」