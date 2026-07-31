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リヴァプール、1億ポンドのブラッドリー・バルコラ獲得を警告される ジェイミー・キャラガーはモハメド・サラーの後継者探しに注力するよう要求
リバプール、PSGのウインガーを獲得候補に
『ESPN』によると、リヴァプールはバルコラ獲得に向けた最初のオファーを準備しており、PSGはこのウインガーを約1億5000万ユーロ（1億2900万ポンド）と評価しているとみられている。ただ、フランス代表の本職が左ウイングであることから、この動きには疑問の声も上がっている。アンフィールドではすでにそのポジションにコーディ・ガクポ、有望株の若手リオ・ングモハ、そして新戦力ビクトル・ムニョスといった選択肢がそろっている。
- Focus Images
キャラガー、戦力バランスの不均衡を指摘
『スカイ・スポーツ・ニュース』の取材に応じたリバプールのレジェンド、キャラガーは、古巣はバルコラ獲得よりも右ウイングのサラーの後継者探しを優先すべきだと示唆した。元DFは次のように語っている。「彼は素晴らしい選手だ。それに疑いの余地はない。リバプールにバルコラが来てくれたらうれしいよ。だが、私にとって彼は左ウイングなんだ。
「今のリバプールで誰の目にも明らかな最大の課題は、右ウイングのモー・サラーの後釜を見つけることだ。そして、右ウイングで本当に完全に快適にプレーできそうな選手が、現有戦力の中にいるとは思わない。
「それに、バルコラが加入するとしても、加入前の時点で少なくとも4人は左サイドで問題なくプレーできる選手がいるはずだ。
「ただ、もし君が私に、バルコラに来てほしいか、さらにリバプールが右ウイングも獲得するのかと聞くなら、私は大喜びするよ。なぜなら、選手たちは移籍しなければならなくなるからだ。もちろんそうなる。
「だが、今の時点では、この夏はモー・サラーの後継者探しがテーマになると私は感じていた。バルコラはモー・サラーの後継者ではない」
ングモハの成長に懸念
キャラガー氏はまた、バルコラのような高額選手の加入が、最近レクサムとのプレシーズンマッチで得点した17歳の有望株ングモハの成長ルートを妨げる可能性がある点にも言及した。「リオは若い選手で、本当に素晴らしい。昨季に見せたところから、さらに伸びていくと思う。だが、そこがポイントでもある。バルコラのように、現時点ではリオ・ングモハより優れている本当に若い選手に大金を払って獲得しようとしているわけだからだ。
「ただ、いずれ次の1年か2年のうちには、リオはリヴァプールで毎週コンスタントにプレーしたいと思うはずだ。そして、それを証明するのは本人次第だ。
「だから、彼のポジションで若い選手にそれだけの金額を支払うとなると、少し首をかしげたくもなる。リオ・ングモハは右でもプレーして、そこで出場時間を得られるかもしれないという話もある。若い選手としては、両サイドでプレーするのは悪くない。だが、今の彼のポジションは左ウイングだと思う。
「ただ、もし右ウイングの選手も獲得し、バルコラも加えたうえで、現在クラブに在籍しているワイドの選手を何人か売却するのであれば、それは素晴らしいことだと思う」
- Getty Images Sport
リヴァプール、戦術面でジレンマに直面
リヴァプールの経営陣は現在、移籍市場の閉幕前に本職の右ウイングを確保することをとりわけ重視しつつ、アンドニ・イラオラのスカッドにおける前線の選択肢のバランスを取るという重大な決断に直面している。リヴァプールは移籍補強を完了し、2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕に向けてチームの準備を整えるため、慎重に動かなければならない。開幕戦は8月23日にニューカッスル・ユナイテッドとのアウェー戦である。
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