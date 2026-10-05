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リヴァプール、深刻な守備危機解消へプレミアリーグのライバルに総額1億1500万ポンドの大型ダブル獲りを計画
リバプールがブレントフォードの選手獲得へ1億1500万ポンドの動きか
リヴァプールは、ブレントフォードのフルバックであるカヨデを2027年に向けた優先的な補強ターゲットに定めており、高く評価されるイタリア代表を明確に注視している。CaughtOffsideによると、マージーサイドのクラブは、大型のダブル獲得に動く可能性を検討する中で、同選手のチームメートであるシャーデの動向も積極的に追っているという。
カヨデは2025年1月、フィオレンティーナから西ロンドンのクラブへ期限付き移籍で加わって以降、センセーションを巻き起こしてきた。同年夏に1500万ポンドで完全移籍へ移行すると、22歳の同選手はプレミアリーグで最も信頼できるDFの一人として地位を確立した。アーセナルとトッテナムの両クラブもこの多才な右サイドバックを注意深く見守っているが、最も強い関心を示しているのはリヴァプールだ。
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究極の現代型フルバック
カヨデのイングランド・フットボールへの見事な適応ぶりは、アーロン・ワン＝ビサカとの絶賛比較を呼んでいる。しかし、ブレントフォードのこの選手はボール保持時のプレーでより優れていると見られており、しばしば息をのむようなロングランで攻撃のスイッチを入れ、相手のラインを突破する。
イタリア代表で2試合の出場歴を持つこの選手は、守備の安定感とポジションの柔軟性でも高く評価されており、必要であれば左サイドバックも難なくこなせる。さらに、ブレントフォードは一貫してカヨデのロングスローを強力な攻撃の武器として活用してきた。その若さを踏まえれば、今後数シーズンで真にエリート級のフルバックへと成長するとの見方は強い。
シャーデが攻撃陣の選択肢に加わる
リヴァプールの補強の狙いは守備陣の強化にとどまらず、FWシャーデにも照準を定めているとみられる。スポーティングディレクターのジュリアン・ウォード氏は、来年1月の移籍市場で24歳に対する大型オファーを準備していると報じられている。
シャーデは今季好調なスタートを切っており、リーグ戦最初の5試合で3得点を記録。ブレントフォードはドイツ代表の同選手と条件改善を含む新契約締結に向けた交渉を開始しているが、合意に至らなければ、アンフィールド側が素早くオファーに動く可能性がある。
カヨデとシャーデのダブル獲得となれば、リヴァプールにとっては莫大な投資となり、総額は最大で1億1500万ポンドに達する可能性がある。ブレントフォードはシャーデに少なくとも6000万ポンドを要求するとみられ、一方でカヨデの契約は2032年まで残っているため、その移籍金は5100万ポンドから5500万ポンドの間に設定されている。
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イラオラの守備面のジレンマを解決する方法
カヨデの獲得が実現すれば、右サイドバックに不安が高まっているリヴァプールのアンドニ・イラオラ監督にとって大きな後押しとなる。ジェレミー・フリンポンはトレント・アレクサンダー＝アーノルドの穴を十分に埋められておらず、コナー・ブラッドリーも長期離脱となる膝の負傷で戦列を離れている。
現時点で、カヨデを巡る具体的な交渉はまだ行われていない。ただ、リヴァプールが最優先ターゲットの獲得に向けて正式に動くことを決めれば、その状況は来年にも変わる可能性が極めて高い。
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