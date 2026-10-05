リヴァプールの補強の狙いは守備陣の強化にとどまらず、FWシャーデにも照準を定めているとみられる。スポーティングディレクターのジュリアン・ウォード氏は、来年1月の移籍市場で24歳に対する大型オファーを準備していると報じられている。

シャーデは今季好調なスタートを切っており、リーグ戦最初の5試合で3得点を記録。ブレントフォードはドイツ代表の同選手と条件改善を含む新契約締結に向けた交渉を開始しているが、合意に至らなければ、アンフィールド側が素早くオファーに動く可能性がある。

カヨデとシャーデのダブル獲得となれば、リヴァプールにとっては莫大な投資となり、総額は最大で1億1500万ポンドに達する可能性がある。ブレントフォードはシャーデに少なくとも6000万ポンドを要求するとみられ、一方でカヨデの契約は2032年まで残っているため、その移籍金は5100万ポンドから5500万ポンドの間に設定されている。