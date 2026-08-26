リバプールを率いるイラオラ監督は、コーディ・ガクポに対するトッテナムとマンチェスター・シティの関心がある中で、現在のスカッドの限界を認めつつ、即戦力補強への希望を公然と口にしている。

『Sky Sports』に対して同監督は次のように説明した。「いくつかの取引は最後まで待たなければならない。だが重要なのは最後の全体像であり、それは9月1日時点で私たちが持つものだ。というのも、実際のところ、私たちはまだかなり手薄だからだ」。また、このスペイン人指揮官は市場が開いている状況の難しさにも言及し、シーズン開幕前には全ポジションをトップレベルの選手2人ずつでそろえたかったと認めつつ、最終的には適応しなければならないとも語った。