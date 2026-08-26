Getty Images Sport
翻訳者：
リヴァプール、ヤンクバ・ミンテの獲得交渉決裂を受けて移籍の焦点をイスマイラ・サールへ 巨額オファーか
リヴァプール、サールに関心をシフトへ
『Mirror』によると、リヴァプールはミンテーの獲得追求を打ち切った後、サール獲得に向けてクリスタル・パレスに5000万ポンドを提示した。アンフィールドを本拠とする同クラブはミンテーに対して2度のオファーを出したが、いずれもブライトンが厳格に設定している7000万ポンドの要求額を大きく下回っていた。
移籍市場が月曜日に閉まるまで残り5日となる中、リヴァプールは代替案を確保するため素早く動いた。サールは2年前にクリスタル・パレスへ加入しており、報道によればマージーサイドへの移籍を強く望んでいるという。クラブはディオゴ・ジョタの悲劇的な死、そしてその後のルイス・ディアスとモハメド・サラーの退団によって大きな影響を受けており、ウイングの補強が明確な最優先事項となっている。
- Getty Images Sport
そのウインガーを巡る熾烈な争奪戦
28歳の獲得は簡単ではない。『Foot Mercato』によれば、サウジアラビアのアル・ヒラルとトルコの強豪ガラタサライが、いずれも同選手の獲得に向けて積極的に動いているという。ガラタサライは交渉が進展していると報じられており、一方のアル・ヒラルも状況を注視している。
サールはこの1年で実力を証明してきた。昨季は全公式戦45試合に出場し、21得点2アシストを記録。パレスのUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ制覇にも貢献した。さらに、この夏のワールドカップでもウインガーとして活躍し、ベルギーにラウンド32で敗れて敗退するまでに4得点を挙げた。
イラオラが即時補強を要求
リバプールを率いるイラオラ監督は、コーディ・ガクポに対するトッテナムとマンチェスター・シティの関心がある中で、現在のスカッドの限界を認めつつ、即戦力補強への希望を公然と口にしている。
『Sky Sports』に対して同監督は次のように説明した。「いくつかの取引は最後まで待たなければならない。だが重要なのは最後の全体像であり、それは9月1日時点で私たちが持つものだ。というのも、実際のところ、私たちはまだかなり手薄だからだ」。また、このスペイン人指揮官は市場が開いている状況の難しさにも言及し、シーズン開幕前には全ポジションをトップレベルの選手2人ずつでそろえたかったと認めつつ、最終的には適応しなければならないとも語った。
- (C)Getty Images
リヴァプールの次は？
リヴァプールは今後、海外クラブとの争奪戦をかわすために迅速かつ断固として動く必要があり、クリスタル・パレスが提示された5000万ポンドのオファーに正式回答するのを待つことになる。合意に達した場合、サールは月曜の期限前にメディカルチェックを受ける可能性がある。同時にクラブは、攻撃陣の選択肢をさらに強化するため、ブラッドリー・バルコラの獲得に向けてパリ・サンジェルマンとも別途交渉を続けている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。