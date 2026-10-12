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リヴァプール、マンチェスター・シティ戦での守備の大失態を受け、ジェレミー・フリンポンの代役を起用する構え
守備陣の早急な補強を模索
『Football Insider』によると、リヴァプールはフリンポンのプレーに対するクラブ内部の懸念が強まる中、新たな右サイドバックを求めて移籍市場を積極的に調査している。オランダ代表の同選手はバイヤー・レヴァークーゼンからアンフィールドに昨年、移籍金2950万ポンドの注目を集めた移籍で加入した。当時、欧州サッカー界で高い評価を得ていた。
しかし、マージーサイドでのデビューシーズンは不安定なプレーが続いている。クラブは現在、フリンポンが守備の右サイドを長期的に任せられる確かな存在なのか、真剣に疑問を抱いている。
有望な若手のコナー・ブラッドリーもコンディションを安定して維持することに苦しんでおり、今後数カ月の右サイドバックは一転して極めて不安の大きいポジションとなっている。
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マンチェスター・シティ相手に苦戦
フリンポンの守備力を巡る疑念は、先日のマンチェスター・シティ戦での0-3の惨敗で一段と強まった。オランダ人選手にとっては特に厳しい午後となり、ライアン・シェルキの縦への攻撃への対応に大いに苦しんだ。
その後すぐに先発から外れたことで、守備面の弱点はさらに浮き彫りになった。フリンポンはアンドニ・イラオラ監督の下、リヴァプールのプレミアリーグ開幕2試合で先発したが、続く国内での3試合ではベンチに回された。
注目すべきことに、リヴァプールはフリンポンが先発を外れた間に3試合連続で無失点を記録。先発復帰への道は一段と険しくなった。
攻撃面の成果か、守備の安定性か
フリンポンのダイナミックな攻撃力と前へ出る推進力は、アンフィールドで過ごした短い期間において、一度も本格的に疑問視されていない。元レヴァークーゼンのスターは、ピッチのアタッキングサードに進出するたびに、オーバーラップによる大きな脅威をもたらし続けている。
しかし、最大の懸念は、通常の４バックでプレーする際の守備面における基本的な信頼性にある。リヴァプールには、卓越した攻撃面での貢献と揺るぎない守備の堅実さを無理なく両立できる、現代的なサイドバックがどうしても必要だ。
最近は守備への戻りに苦戦しており、リヴァプールの補強担当チームは守備陣の選択肢を大幅に見直さざるを得なくなった。同じ報道によると、クラブは今後の移籍市場に向け、獲得候補のリストアップをすでに始めている。
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バルセロナのスター選手が注目の的に
バルセロナのDFクンデは、リヴァプール首脳陣が現在注視する選手の中でも、急速に有力候補の一人として浮上している。複数のポジションをこなせるフランス代表選手は、戦術的な規律を守り、守備で安定感のある右サイドバックという条件に合致する。
シーズン途中の1月に移籍する可能性も十分にあるが、リヴァプールは最終的に来夏まで待ち、正式に契約をまとめる選択をするかもしれない。複雑な冬の移籍を急いで成立させるのは難しいことが多く、クラブは補強に慎重な姿勢を好んでいる。
当面、フリンポンは先発の座を取り戻し、イラオラに守備面での価値を証明するため、練習場で懸命に取り組まなければならない。プレーを速やかに適応させられなければ、注目度の高い後釜がアンフィールドにやって来ることは、ますます避けられそうにない。
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