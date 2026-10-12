『Football Insider』によると、リヴァプールはフリンポンのプレーに対するクラブ内部の懸念が強まる中、新たな右サイドバックを求めて移籍市場を積極的に調査している。オランダ代表の同選手はバイヤー・レヴァークーゼンからアンフィールドに昨年、移籍金2950万ポンドの注目を集めた移籍で加入した。当時、欧州サッカー界で高い評価を得ていた。

しかし、マージーサイドでのデビューシーズンは不安定なプレーが続いている。クラブは現在、フリンポンが守備の右サイドを長期的に任せられる確かな存在なのか、真剣に疑問を抱いている。

有望な若手のコナー・ブラッドリーもコンディションを安定して維持することに苦しんでおり、今後数カ月の右サイドバックは一転して極めて不安の大きいポジションとなっている。