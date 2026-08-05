レバークーゼンは、ナセル・アル・ケライフィとフェルナンド・カロの協議を経て、エムバイェ獲得に向けて大きく前進している。両クラブ首脳は極めて良好な関係を築いており、交渉においてドイツのクラブに有利な立場を与えている。しかし、エムバイェのPSGでの立場は、ますます競争が激しくなっている。アフリカの「現象」と評されるこのウインガーは、昨季リーグ・アンで24試合に出場して3得点を記録したが、デジレ・ドゥエやブラッドリー・バルコラとの厳しいポジション争いに直面していた。

さらに、PSGは追加のワイドアタッカー獲得にも積極的に動いており、モナコのマグネス・アクリウシュが移籍金約5000万ユーロで加入する見通しだ。また、レアル・マドリー行きのヤン・ディオマンデを逃した後も別のウインガーを狙っているため、エムバイェのパリでの出場機会はさらに制限されることになる。