この移籍が成立すれば、バルコラはリヴァプール史上2番目に高額な補強となる。移籍金1億1500万ポンドは、昨夏にニューカッスル・ユナイテッドへアレクサンデル・イサク獲得のために支払った1億2500万ポンドにわずかに及ばない。

フロリアン・ヴィルツの総額パッケージは1億1600万ポンドだったが、リヴァプールがバイエル・レヴァークーゼンに支払うのは、そのうちヴィルツがプレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝に貢献した場合の1600万ポンドのみである。クラブ幹部は現在、バルコラがそれほど巨額の投資に値するかどうかを判断しなければならない。

ただ、個人条件が問題になるとはみられていない。長期契約に向けた暫定的な詳細はすでに整えられており、バルコラはリヴァプール移籍を優先していると報じられている。