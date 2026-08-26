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リヴァプール、パリ・サンジェルマンFWブラッドリー・バルコラ獲得に向け大きな追い風 要求額が下落へ
リバプール、バルコラ獲得に向けて動く
難航していた当初の交渉を経て、リヴァプールは現在、バルコラ獲得に向けた動きで大きな進展を見せている。『The Times』によれば、パリ・サンジェルマンは今週の新たな接触を受け、当初の1億7000万ユーロという評価額を約1億1500万ポンドまで引き下げたという。
PSGはこれまで強気の姿勢を崩していなかったが、要求額を約3000万ポンド引き下げたことは大きな前進を意味する。リヴァプールはヤン・ディオマンデの獲得が実現しなかった後、バルコラへの関心に全面的に切り替えた。今夏の補強をまとめる期限まで残り1週間を切る中、リヴァプールの関係者は火曜日の締め切り前に合意を最終決着させるべく奔走している。
リヴァプールにとって記録的な契約となる可能性
この移籍が成立すれば、バルコラはリヴァプール史上2番目に高額な補強となる。移籍金1億1500万ポンドは、昨夏にニューカッスル・ユナイテッドへアレクサンデル・イサク獲得のために支払った1億2500万ポンドにわずかに及ばない。
フロリアン・ヴィルツの総額パッケージは1億1600万ポンドだったが、リヴァプールがバイエル・レヴァークーゼンに支払うのは、そのうちヴィルツがプレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝に貢献した場合の1600万ポンドのみである。クラブ幹部は現在、バルコラがそれほど巨額の投資に値するかどうかを判断しなければならない。
ただ、個人条件が問題になるとはみられていない。長期契約に向けた暫定的な詳細はすでに整えられており、バルコラはリヴァプール移籍を優先していると報じられている。
右ウイングの補強探しは続く
リヴァプールはバルコラ獲得に向けた交渉と並行して、9月1日午後11時の期限までに右ウイングを補強すべく、市場を積極的に探っている。スポーティングディレクターのリチャード・ヒューズは、ディオマンデ獲得が破談となったことを受け、複数の候補を精査している。
リヴァプールはイブラヒム・ムバイを検討し、ヤンクバ・ミンテへのオファーを2度提示したが、ブライトンはいずれも拒否し、8000万ポンドを要求した。ヒューズはエンドリッキとイスマイラ・サールについても照会を行ったものの、レアル・マドリーとクリスタル・パレスは売却を認めなかった。
さらに、サイード・エル・マラとマティアス・フェルナンデス＝パルドにも関心が寄せられているが、6月にビクトル・ムニョスと契約して以降、リヴァプールが彼らの獲得に動いたかどうかは依然として不明である。
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リヴァプールの次は？
リヴァプールとパリ・サンジェルマンは、今後数日以内にバルコラの移籍をめぐって完全合意に達する見通しだ。ヒューズは移籍市場が閉まる前に、書類手続きとメディカルチェックを完了させるため、決断力を持って動かなければならない。リヴァプールがバルコラを確保し、さらに右ウイングの補強にも成功すれば、クラブにとって変革の夏となる。
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