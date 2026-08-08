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リヴァプール、バルセロナDFロナルド・アラウホの衝撃的なローン移籍で合意
リヴァプール、守備の補強を狙う
ロマーノによると、リヴァプールはアラウホを1シーズンのローンで獲得することでバルセロナと合意に達した。アンフィールドへの移籍は、このウルグアイ人センターバックにとって、カンプ・ノウで不安定なシーズンを過ごした後にトップチームで継続的な出場機会を確保するチャンスとなる。ハンジ・フリック体制下で先発の座を失い、2026年ワールドカップでも十分な出場機会を得られなかったこのDFは、いまやメンジーサイドを自身の調子と自信を取り戻すための理想的な行き先と見ている。
- Xinhua
ロマーノがレンタル移籍合意の詳細を明かす
自身の公式Xアカウントに記したロマーノは、クラブ間の口頭合意がバルセロナのスポーツディレクターであるデコの承認を得たことを認めた。移籍ニュースを伝える中で、同氏は「リヴァプールがバルセロナからロナルド・アラウホを獲得するレンタル移籍で合意、HERE WE GO! バルサとのクラブ間口頭合意は、デコSDによって承認された。#LFCにサプライズのボンバとともに新たなセンターバックが加わる」と投稿した。
バルセロナが守備陣のローテーションを調整へ
アラウホの退団を認めることで、バルセロナは新シーズンに向けてチーム再編を進めながら、給与総額を削減できる。バルセロナ首脳陣は守備陣の補強に向けて移籍市場で引き続き動いており、パウ・クバルシとエリック・ガルシアはフリック体制の最終ラインのローテーションで、より大きな責任を担う見通しだ。リバプールにとっては、優れたリカバリースピードと空中戦の強さを備えるアラウホのフィジカル特性により、守備陣でフィルジル・ファン・ダイクと並ぶ理想的なパートナーになり得る。
- Getty Images Sport
正式な確認は依然として保留となっている。
両クラブは現在、正式発表に向けて残る書類手続きを完了させる作業を進めている。最後の事務手続きが滞りなく進めば、アラウホはメディカルチェックを受け、プレシーズン準備に向けてアンドニ・イラオラ監督のチームに合流する見通しだ。今後の調整試合は、このウルグアイ代表DFにとって、国内リーグ開幕前にイングランドのサッカーの戦術的要求に適応するための重要な機会となる。
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