ロマーノによると、リヴァプールはアラウホを1シーズンのローンで獲得することでバルセロナと合意に達した。アンフィールドへの移籍は、このウルグアイ人センターバックにとって、カンプ・ノウで不安定なシーズンを過ごした後にトップチームで継続的な出場機会を確保するチャンスとなる。ハンジ・フリック体制下で先発の座を失い、2026年ワールドカップでも十分な出場機会を得られなかったこのDFは、いまやメンジーサイドを自身の調子と自信を取り戻すための理想的な行き先と見ている。