リヴァプールは、バルセロナDFクンデの獲得可能性をめぐって厳戒態勢を敷いている。 『Football Insider』によると、このプレミアリーグのクラブは、6000万ポンド（7100万ユーロ）のオファーで同選手を確保できる可能性があると伝えられている。

このフランス人選手は、ここ数カ月でバルサでの立場を大きく弱めている。かつては手放せない戦力と見なされていたこのDFだが、現在はフリック監督の下で不透明な将来に直面している。

6000万ポンドは依然として巨額の投資ではあるものの、明確な要求額が設定されたことは大きな前進だ。これは、これまで完全に市場に出ていないように見えた選手について、バルサが交渉に応じる意思を示している。