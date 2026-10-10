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リヴァプール、バルセロナで構想外のDF獲得へ衝撃の6000万ポンド急襲プラン
リヴァプール、構想外のバルサ選手に関心か
リヴァプールは、バルセロナDFクンデの獲得可能性をめぐって厳戒態勢を敷いている。 『Football Insider』によると、このプレミアリーグのクラブは、6000万ポンド（7100万ユーロ）のオファーで同選手を確保できる可能性があると伝えられている。
このフランス人選手は、ここ数カ月でバルサでの立場を大きく弱めている。かつては手放せない戦力と見なされていたこのDFだが、現在はフリック監督の下で不透明な将来に直面している。
6000万ポンドは依然として巨額の投資ではあるものの、明確な要求額が設定されたことは大きな前進だ。これは、これまで完全に市場に出ていないように見えた選手について、バルサが交渉に応じる意思を示している。
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クンデ、出場時間が大幅減少
クンデを巡るカタルーニャでの状況は、今季に入って急速に悪化している。27歳の同選手は今季ここまでリーガ戦4試合の出場にとどまっている。フランス代表にとってさらに懸念されるのは、直近のベンチ生活だ。バルセロナの直近3試合のリーグ戦では、いずれも出番のないままベンチに座り続けている。
この憂慮すべき出場機会の少なさは、必然的に移籍の憶測を加速させている。さらに、バルセロナが抱える財政面と給与面の制約は広く知られており、収支を均衡させるためにクンデは放出候補の有力な1人となっている。
リヴァプールの守備陣における負傷危機を評価する
2022年にセビージャから加入して以来、クンデはバルセロナで高く評価されており、クラブ通算193試合に出場している。右サイドバックとセンターバックの両方を難なくこなせる能力は、獲得を狙うクラブにとって非常に魅力的な条件となっている。
リヴァプールの関心が伝えられるタイミングで、同クラブは守備陣の右サイドに深刻な不透明要素を抱えている。コナー・ブラッドリーは負傷により来年まで離脱する見通しと報じられており、一方でジェレミー・フリンポンは決定的なインパクトを残せずにいる。
さらに、ロナルド・アラウホは今夏に バルセロナからレンタル移籍で加入したものの、リヴァプールはまだ長期的な去就を決めていない。ジョー・ゴメスもシーズン終了後にアンフィールドを去る可能性があり、補強は急務となっている。
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総額6000万ポンドの大型投資を見極める
明確な関心があるにもかかわらず、現時点でリヴァプールとバルセロナの間で正式な交渉は行われていない。アンフィールドの首脳陣は今後、クンデに6000万ポンドを投じることが守備の問題を解決する最も賢明な策かどうかを見極めなければならない。ただ、この移籍の可能性を巡る状況が変化したことは間違いない。フリックの下で出場機会が減っていることが、クンデに関して市場に現実的なチャンスを生み出している。
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