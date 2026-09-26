リヴァプール、チェルシー、ユヴェントスがクリスタル・パレスのスターを巡る冬の争奪戦でマンチェスター・ユナイテッドに加わる

マンチェスター・ユナイテッドが現在、ミッチェル獲得レースをリードしている。ジャーナリストのエクレム・コヌル氏の報道によるものだ。契約延長交渉が停滞していることで、この左SBはクリスタル・パレスで難しい局面に入っている。

合意に至らなければミッチェルをフリーで失うリスクがあるため、クリスタル・パレスは1月に移籍市場が開けば、2000万ポンドから2500万ポンド程度のオファーを検討する用意があると報じられている。マンチェスター・ユナイテッドは守備陣の左サイドに、より高い安定感を早急に求めており、継続している問題の解決策としてミッチェルを理想的な候補と見なしている。