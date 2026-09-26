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リヴァプール、チェルシー、ユヴェントスがクリスタル・パレスのスターを巡る冬の争奪戦でマンチェスター・ユナイテッドに加わる
マンチェスター・ユナイテッドがミッチェル獲得レースをリードしている
マンチェスター・ユナイテッドが現在、ミッチェル獲得レースをリードしている。ジャーナリストのエクレム・コヌル氏の報道によるものだ。契約延長交渉が停滞していることで、この左SBはクリスタル・パレスで難しい局面に入っている。
合意に至らなければミッチェルをフリーで失うリスクがあるため、クリスタル・パレスは1月に移籍市場が開けば、2000万ポンドから2500万ポンド程度のオファーを検討する用意があると報じられている。マンチェスター・ユナイテッドは守備陣の左サイドに、より高い安定感を早急に求めており、継続している問題の解決策としてミッチェルを理想的な候補と見なしている。
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リヴァプール、チェルシー、ユヴェントスが争奪戦に参戦
マンチェスター・ユナイテッドが移籍実現に向けて強く動いている一方で、他の欧州強豪クラブとの激しい争奪戦にも直面している。リヴァプールはミッチェルを、貴重なプレミアリーグでの経験をもたらし、左サイドの層を大きく強化できる選手としてリストアップしている。
チェルシーもこの状況を注意深く分析しており、推定2500万ポンドのこの取引を、法外な移籍金を投じることなく戦力を強化できる費用対効果の高い手段と見ている。
関心はイングランド国内にとどまらず、イタリアの強豪ユヴェントスもミッチェルの獲得可能性について問い合わせを行っている。シーズン後半戦に向けて、最終ラインに多様性のある守備オプションを加えたい考えだ。
ミッチェル、今季のクリスタル・パレスで輝く
ミッチェルはクラブのアカデミー出身としてクリスタル・パレスで欠かせない存在を確立しており、通算250試合に出場して8得点、18アシストを記録している。すでにクラブで大きな成功も収めており、2025年のFAカップ制覇に貢献。続いて2025-26シーズンにはカンファレンスリーグとイングランド・スーパーカップの優勝にも力を尽くした。今季ここまでではプレミアリーグ5試合に出場し、2得点を挙げている。1対1の局面での守備力と攻撃を支える能力を兼ね備えていることから、チャンピオンズリーグを戦うチームにとって極めて魅力的な存在となっている。
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イングランド人DFの次なる去就は？
関心を示しているクラブとクリスタル・パレスの間で正式交渉はまだ始まっていないが、1月には正式オファーが届く見通しだ。クリスタル・パレスは依然として新契約締結を望んでいるものの、チャンピオンズリーグでプレーできる魅力がミッチェルを退団へと向かわせる可能性がある。移籍が実現した場合、クリスタル・パレスは出来高ボーナスと売却時の条項を求める公算が大きい。
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