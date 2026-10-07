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リヴァプール、ジャレル・クアンサー獲得競争でアーセナル、チェルシー、レアル・マドリーを出し抜く5950万ポンドの「買い戻し条項」という妙手
プレミアリーグ3クラブが争奪戦に参戦
リヴァプール、チェルシー、アーセナルはいずれも、ジャレル・クアンサーをプレミアリーグに呼び戻すことに強い関心を示している。23歳のクアンサーは2025年にアンフィールドを離れてバイエル・レヴァークーゼンへ移籍し、その後は非常に人気の高い存在となっている。
『BILD』は最近、アーセナルが今夏に5500万ポンドのオファーを出したものの失敗に終わったと報じた。一方で、レアル・マドリーもクアンサーを主要な獲得ターゲットの一人に定めている。ただ、リヴァプールは巧みな契約面の準備によって、極めて大きな優位性を手にしている。クアンサーは代表レベルでも印象的なプレーを続けており、イングランドのUEFAネーションズリーグ4試合のうち3試合で先発出場している。
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リヴァプールが優位に立つ
クラブは、下部組織出身のスターをレバークーゼンへ移籍させる契約の一環として、5950万ポンドの買い戻し条項を盛り込んでおり、その有効期限は2027年6月までとなっている。 talkSPORTに対し、欧州サッカー専門家のアンディ・ブラッセルは次のように説明した。「もしリヴァプールが買い戻し条項を行使したとしても、彼ら（レバークーゼン）が落胆することはないと思う。かなり高額だからだ。クアンサーがチームにいれば、非常に高い汎用性を得られる。足元の技術に優れた選手なので、攻撃面にも上積みをもたらせる」
輝かしいシーズンが目前に迫っている
レバークーゼンが再びヨーロッパリーグを戦うことになり、クアンサーにとっては自身の評価をさらに高める理想的な舞台が整った。ブラッセルはこう付け加えた。「レバークーゼンが良いシーズンを送り、ヨーロッパリーグでも好成績を収めれば、彼がどれほど優れているかを示す機会は十分に得られると思う。前回この大会に出場した時は決勝進出を果たしていたことを思い出してほしい［2024年］。しかも今は大会のレベルが間違いなく下がっている。そしてそれは、リヴァプールが彼を買い戻す可能性だけでなく、［移籍する］機会を開くことになるだろう。おそらく、我々はそうした展開を見ているのかもしれない」
- AFP
クアンサーの次は？
クアンサーが輝きを放ち続ける中、来夏には大型移籍が実現する可能性が高そうだ。ブラッセルはこう締めくくった。「来年の今頃には、ジャケ／クアンサーのダブルアクトを見ているのかもしれない。分からないけどね。だが、彼が良いシーズンを過ごし、レバークーゼンも良いシーズンを送った場合、シーズン終了時にリヴァプールだけでなく、さらに多くのクラブの関心を引きつけ、売却候補になっていないとしたら、私は驚くと思う」
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