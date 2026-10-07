リヴァプール、チェルシー、アーセナルはいずれも、ジャレル・クアンサーをプレミアリーグに呼び戻すことに強い関心を示している。23歳のクアンサーは2025年にアンフィールドを離れてバイエル・レヴァークーゼンへ移籍し、その後は非常に人気の高い存在となっている。

『BILD』は最近、アーセナルが今夏に5500万ポンドのオファーを出したものの失敗に終わったと報じた。一方で、レアル・マドリーもクアンサーを主要な獲得ターゲットの一人に定めている。ただ、リヴァプールは巧みな契約面の準備によって、極めて大きな優位性を手にしている。クアンサーは代表レベルでも印象的なプレーを続けており、イングランドのUEFAネーションズリーグ4試合のうち3試合で先発出場している。