リヴァプールがガクポの売却を拒否している主な理由の一つは、現在のスカッド事情にある。リヴァプールは、ウーゴ・エキティケの重傷を受け、前線の人選で大きな悩みを抱えている。主力ストライカーは長期にわたるアキレス腱の負傷からの回復を続けており、戦列復帰は2026年初頭までずれ込む見通しだ。このためイラオラは選択肢が限られており、最前線を務めることも両ウイングでプレーすることもできるガクポの存在価値は極めて大きい。

リヴァプールはパリ・サンジェルマンのウインガー、ブラッドリー・バルコラの獲得に向けて動いていると報じられているものの、他のサイドの選択肢にはトップレベルでの経験が不足している。実績ある選手たちを除けば、現在のスカッドには17歳のリオ・ングモハと新戦力のビクトル・ムニョスがいる。2025年にクラブでプレミアリーグ優勝を経験したガクポは、イラオラにとって失うわけにはいかない安定感をもたらす存在だ。昨季は全公式戦で52試合に出場し、アレクサンデル・イサクとエキティケの穴を埋める役割をたびたび求められたシーズンの中で、9ゴール6アシストを記録した。