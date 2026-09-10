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リヴァプール、コーディ・ガクポの状態を注視 新たに2人の負傷懸念が浮上し痛手に
ガクポ、アトレティコ戦を欠場へ
リヴァプールは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦となったアトレティコ戦で、ガクポを欠くことを余儀なくされた。このオランダ人選手は、火曜日の重要なトレーニングセッションを欠席した後、試合当日のメンバーから完全に外れた。
その後、イラオラ監督は、このアタッカーが直前の90分間の出場後、両内転筋に違和感を抱えたと認めた。コーチングスタッフは深刻な長期離脱につながる負傷とは見ていないものの、その不快感は試合から完全に外さざるを得ないほど強く、リヴァプールはその試合に2-1で勝利した。
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イラオラがガクポ欠場の理由を説明
週半ばの悔しいアクシデントはあったものの、リヴァプール指揮官は今後に向けたガクポの全体的なコンディションについては依然として楽観的である。しかし、週末の次節までの異例の短い間隔が、コーチングスタッフに大きなメンバー選考の悩みを生じさせている。
「分からない［フラム戦までに戻れるかどうかは］。そうであってほしいが、分からない。彼に明確な負傷があるわけではないが、この前は両方の内転筋に違和感を抱えた状態で終えた」と、イラオラはクラブの公式サイトで述べた。
「今日は起用できると見ていたが、それは不可能だった。大きなことではないが、問題はここで［再び］2日半後に試合があることだ」
絶好調が細かな負傷で中断
ガクポの不在は、新指揮官の下で今季ここまで見せていた本当に目覚ましいスタートに水を差す形となる。ダイナミックなFWは、今季最初の3試合だけで、すでに1ゴールと見事な3アシストを記録している。
直近の好調ぶりは際立っており、金曜夜の試合では90分フル出場。その圧巻のパフォーマンスの中で、チームメイトのアレクサンデル・イサクのゴールを2度アシストし、リバプールはイプスウィッチ・タウンに2-0で快勝した。
チームにかかる厳しいフィジカル面の負荷を認めたイラオラは、こう語った。「今はこの2日間で回復するタイミングだと思う。ブラッドリーがどういう状態で終えたのか、コーディがどうなのか、そして何分かでもプレーできるのかを見ないといけない。もし無理なら、リオやビクターになる。今日、みんなが大きな力を振り絞ったと思う。
「回復しないといけないし、立て直して考えないといけない。なぜなら、2日半後にはまたここでフラムと戦うからだ。自分たちにとってまた非常に重要な試合になる。だから、コーディが一緒にいられることを願っているが、保証はできない」
- AFP
フラムの時間との戦い
リヴァプールは現在、土曜日にアンフィールドで行われるリーグ戦のフラム戦に向け、極めて短い間隔での準備を強いられている。クラブのメディカルチームは今後2日間、ガクポの回復状況を注意深く見守る必要がある。
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