ガクポの不在は、新指揮官の下で今季ここまで見せていた本当に目覚ましいスタートに水を差す形となる。ダイナミックなFWは、今季最初の3試合だけで、すでに1ゴールと見事な3アシストを記録している。

直近の好調ぶりは際立っており、金曜夜の試合では90分フル出場。その圧巻のパフォーマンスの中で、チームメイトのアレクサンデル・イサクのゴールを2度アシストし、リバプールはイプスウィッチ・タウンに2-0で快勝した。

チームにかかる厳しいフィジカル面の負荷を認めたイラオラは、こう語った。「今はこの2日間で回復するタイミングだと思う。ブラッドリーがどういう状態で終えたのか、コーディがどうなのか、そして何分かでもプレーできるのかを見ないといけない。もし無理なら、リオやビクターになる。今日、みんなが大きな力を振り絞ったと思う。

「回復しないといけないし、立て直して考えないといけない。なぜなら、2日半後にはまたここでフラムと戦うからだ。自分たちにとってまた非常に重要な試合になる。だから、コーディが一緒にいられることを願っているが、保証はできない」